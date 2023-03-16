Музыкант Алексей Глызин: Можно на телефон себя записать — и ты звезда

Музыкант Алексей Глызин / Фото: Пресс-служба Алексея Глызина

В пятницу, 17 марта, состоится премьера музыкального шоу «Моя мелодия» на телеканале «Россия». Герои программы — известные деятели культуры и спорта. Среди них заслуженный артист России Алексей Глызин. «Вечерняя Москва» поговорила с певцом.

— Алексей, расскажите о шоу «Моя мелодия».

— Все проекты продюсера Юлии Сумачевой и ее компании — всегда неожиданные. Ждешь чуда и подвоха от того, что происходит. Я интересовался, каков рейтинг программы «Ну-ка, все вместе!» (музыкальное шоу на канале «Россия», которое ведет Николай Басков. — «ВМ»), — оказалось, самый высокий. Думаю, у «Моей мелодии» популярность будет не меньше. Ведь действие построено очень интересно. А я просто исполнял роль «свадебного генерала»: ты садишься в белое кресло, огромное количество зрителей аплодируют, не понимаешь, что произойдет в следующий момент: от нас держат все в секрете. А потом на сцене происходит удивительное действо. Больше сказать, увы, не могу — смотрите сами. Но все участники и зрители в восторге.

— Помните первую вещь, которую разучили на гитаре или спели?

— Помню. «Здесь вам не равнина — здесь климат иной, идут лавины одна за одной» — песня Владимира Высоцкого.

— Очень серьезная песня. А вспомните самый счастливый период вашей жизни. Может, был такой в детстве?

Фото: Пресс-служба Алексея Глызина

— Моя жизнь всегда счастливая (смеется). Конечно, много светлых воспоминаний связано с детством, когда я жил на даче у бабушки. Туда по выходным приезжали все родственники, в том числе дядя Сережа, который играл на баяне, и все с упоением пели. В то время был хит — «Челита», припев многие вспомнят: «А-я-я-яй! Зря не ищи ты, в деревне нашей, право же, нет другой такой Челиты». По телевидению тоже было много потрясающих песен. Помню, услышал: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей…» Я еще не умел даже писать и просил маму: запиши мне текст этой песни. Сейчас все резко стали патриотами, спохватились, что надо воспитывать патриотизм у молодежи, а где раньше были? Где были последние 30 лет?!

— У вас в детстве было и много увлечений. Правда, что вы занимались радиотехникой?

— Да, на Старой Басманной был радиокружок, рядом с Министерством путей сообщения, моя мама там работала. Собирали приемники. С моим другом и соседом по дому мы провели радиосвязь — общались сами.

— Сколько вам было лет, когда собрали свой первый радиоприемник?

— Я был в шестом или седьмом классе.

Фото: Пресс-служба Алексея Глызина

— Молодой совсем!

— Да я и сейчас юный.

— Действительно, вы сейчас выглядите моложе своих лет.

— Мне по-другому нельзя. Все-таки сцена обязывает. Я не должен выкатываться к зрителю как колобок. Поэтому стараюсь не распускаться, держать себя в форме, играть в футбол, не есть много.

— А с кем играете?

— Наша команда называется «Забей». Наряду со спортсменами-любителями, такими же, как я, играют профессиональные спортсмены. Саша Мостовой, Сережа Юран, Дима Ананко, Вагиз Хидиятуллин (известные российские футболисты. — «ВМ»). Иногда присоединяется олимпийский чемпион по лыжам Саша Легков. В общем, компания достойная: плохо играть просто нельзя.

— И вы с ними прямо наравне носитесь по полю?

— Они, конечно, понимают, что мы все-таки не профессионалы, но да, в целом на равных. Мне дают пас, иногда забиваю голы. Играем с кем угодно. Часто администрации городов любят мяч погонять. В качестве соперников причем нам выставляют молодежь, и приходится с ними «бодаться» сильно.

— Знаю, что у вас есть еще необычные способности. Например, свою первую электрогитару вы собрали самостоятельно.

— Давно это было. Надо было высушивать дерево, потом выпиливать форму, наматывать звукосниматели — целое дело. Но был такой период, когда музыкальные инструменты были в дефиците. Я жил на «Бабушкинской» и ездил в магазин «Лейпциг», чтобы купить гитару производства ГДР. Называлась она «Этерна де Люкс» — супергитара. Ко мне на «Бабушкинскую» приезжал Игорь Саруханов и продавал струны по спекулятивной цене. Они стоили 7 рублей, а он отдавал за 10. Но мы воспринимали это с юмором.

— На ТВ есть передачи, посвященные поиску талантов. Но молодым музыкантам все равно трудно пробиться на сцену. SHAMAN прославился не на шоу «Голос», а гораздо позже. Почему так происходит?

— Наверное, потому что молодежь не пропускают те, кто уже укрепился на олимпе. Не очень это хорошая тенденция. Хотя те, кто действительно талантлив, находят дорогу. Но много и тех, кто знает ноты немножко — и уже считает себя артистом. Можно на телефон себя записать — и ты звезда. Но это ненадежная слава. Все равно надо учиться.

— Но был же феномен «Ласкового мая»: пели мимо нот, но успех бешеный и стабильный.

— Дело в нашей музыкальной культуре.

— А как ее поднять?

В свое время были худсоветы, организации, которые просматривали коллективы перед гастролями, давали ценные указания. А сейчас можно выйти в трусах и каске, петь ненормативную лексику — и это будет нормально. Хотя и сегодня есть хорошая музыка.

ДОСЬЕ

Алексей Глызин родился 13 января 1954 года в Москве. Учился в Московском государственном институте культуры. С 2006 года — заслуженный артист России, обладатель премии «Шансон года» (2017). Самые известные хиты: «Ты не ангел», «Зимний сад», «То ли воля, то ли неволя», «Письма издалека», «Поздний вечер в Сорренто», «Не волнуйтесь, тетя».

Детали к портрету Алексея Глызина

Образцовый дедушка.

У Глызина двое сыновей: 47-летний Алексей и 30-летний Игорь, названный в честь близкого друга и коллеги Глызина, Игоря Талькова. Старший сын стал телережиссером, а младший играет в группе. Внук Глызина, 17-летний Денис, выбрал программирование. Дедушка рад, что парень не пошел по его стопам. Артист признавался поклонникам, что после появления Дениса изменился в лучшую сторону. Стал больше следить за речью и перестал нервничать по пустякам, чтобы соответствовать статусу дедушки. Артист также отмечает, что не занимается нравоучениями, не дает непрошеных советов и не рассказывает внуку, как надо жить.

Алексей Глызин с внуком Денисом / Фото: Из личного архива

Упорство и труд.

Молодым музыкантам, мечтающим о сцене, Алексей советует: «Самое главное — не опускать руки. Многие бьются о бетонную стену, и голова начинает болеть. Однако нужно верить, что все возможно. И быть немножко авантюрным человеком — в хорошем смысле. Я тоже переходил из одного коллектива в другой, как «колобок», но верил в свои силы. Если в человеке есть «нутро», «стержень», то он добьется своего. Плюс нужно совершенствовать мастерство. В совокупности все это даст плоды».

У поклонниц нарасхват.

Музыкант много выступает по всей России. «У меня в этом месяце более 20 концертов, — признается Алексей. — Отдельно меня поразила публика в городе Томске — это университетский город. Люди очень интеллигентные, занимаются наукой, а от музыки заводятся с пол-оборота. Но в некоторых городах публика бывает чересчур веселой. Недавно одна дама пыталась с наскоку запрыгнуть на сцену. Ей даже это удалось!»

Консерватор в музыке.

«Сначала моим кумиром был Владимир Семенович Высоцкий, — рассказывает Алексей Глызин, — а потом меня захлестнула музыка «Битлз», это было откровением. Позже появились «Ролинг Стоунз», «Лед Зепеллин» и многие другие — музыка не простая, не ширпотреб. А сейчас — не знаю. Не могу сказать, что я ретроград, но консерватор, мне это не близко».