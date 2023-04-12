Я категорически против пошлости: актриса Елена Валюшкина считает, что в кино нужно соблюдать грань

Елена Валюшкина убеждена, что публичные люди должны следить за своим поведением / Фото: Personastars

Финальный сезон популярного сериала «Ольга» с участием Елены Валюшкиной стартовал на ТНТ. А с 17 апреля на этом же телеканале выходит сериал «Друг на час», где актриса исполнила одну из ролей. Кроме того, Валюшкину можно увидеть и в проекте «Семья», который сейчас идет на экранах. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

— Елена Викторовна, на экранах один за другим идут сериалы с вашим участием. В «Ольге» ваш персонаж — директор детского дома, в «Семье» — мать семейства, а в «Друге на час» — соседка главного героя. Какая из ролей стала для вас чем-то новым в плане творческого опыта?

— Знаете, я считаю, что каждая новая работа — это маленький шажок наверх по лестнице. Неважно, большая роль или нет, новый проект — это и новые люди (актеры, режиссеры, съемочная группа), другие задачи, иная площадка. Так что это всегда развитие в творчестве.

— Вы можете воплотить любой образ. А что бы вы отказались играть?

— Пошлость! Даже когда идет балансировка на грани пошлости — для меня это уже невозможно, просто не могу это делать. Сейчас в съемках сериалов и фильмов позволено все, поэтому очень важно соблюдать грань, не переходить за нее.

— Вашими партнерами в «Друге на час» стали Виктор Бычков, Сергей Шакуров, Борис Дергачев. Чем вам запомнились съемки?

— На площадке царила очень творческая атмосфера, спокойная, веселая, с шутками и прибаутками, и в то же время очень профессиональная.

— Люди старшего возраста нечасто становятся главными героями кино в России. «Друг на час» — сериал о пенсионере, которому удается вновь обрести вкус к жизни. Как вы считаете, нужно ли нам больше проектов о проблемах зрелого поколения?

— Да, надо признать, что это такая тенденция. И по всему миру сейчас появляется множество проектов с возрастными героями — теми, кому 50, 60 и 70 лет. Это так приятно! Думаю, нам в этом смысле тоже надо подтягиваться до мирового уровня.

— В сериале «Семья» была сцена, когда ваша героиня сидит с мужем в баре и замечает своего бывшего ученика. Она прячется: неудобно, ведь она учитель — негоже в баре сидеть. Как считаете, она права?

— Любая работа накладывает отпечаток, так же и в актерской профессии. Если актер узнаваем, популярен и любим, его поведение вне экрана должно соответствовать. То же самое и с педагогами. Видимо, все же лучше пить пиво дома (смеется).

— В одном интервью вы говорили, что энергетика передалась вам от семьи. Расскажите о ваших маме и бабушке. Также вы говорили, что вашим дедушкой был известный советский актер Алексей Дикий.

Елена Валюшкина и Нодар Мгалоблишвили / Кадр из фильма «Формула любви» 1984 год

— Однажды я захотела составить древо нашего рода для своих детей. С помощью дальних родственников выяснилось, что моя бабушка какое-то время находилась в Усольлаге (Усольском исправительно-трудовом лагере. — «ВМ»). Когда ей было 17 лет, к ней приставал какой-то высокопоставленный начальник. Несколько раз ей удалось от него увернуться, но однажды она нанесла ему порезы ножом. Этот начальник остался жив, а бабушку осудили. В то же время туда был направлен и Алексей Денисович Дикий, народный артист СССР. Ему было позволено организовать там театральную студию, бабушка начала в ней участвовать. Они полюбили друг друга, а в 1939 году в лагере родилась моя мама. Кстати, она сама не знала, что появилась на свет именно в лагере. Позже старшей сестре моей бабушки удалось вытащить ее, потом они переделали документы и поменяли фамилию. Вот такая история получилась. К сожалению, ей нет документального подтверждения. Но я мечтаю найти кровных родственников Алексея Дикого, чтобы сделать тест ДНК, просто для себя. Также я много читаю про Усольлаг и хочу снять кино про эту историю. Я об этом рассказываю везде и часто, но поняла, что не стоит делиться подробностями. Сейчас самое главное — отсутствие идей, их легко крадут. Поэтому по поводу любых деталей — рот на замок!

— Как-то вы сказали, что мечтаете сыграть Бабу-ягу. В «Последнем богатыре» вы появляетесь в образе ведьмы Галины — скромная домработница превращается в красивую женщину.

— Там была очень интересная история. Мне позвонила ассистент по актерам и сказала: «Лена, есть такое кино. Роль небольшая, но надо сняться». Я прочитала, ничего не поняла. Даже смешно какую-то домработницу играть! Она говорит: «Подожди, будет продолжение». Я действительно хотела сыграть Бабу-ягу, но роль уже дали Елене Яковлевой. В итоге я снялась, но не предполагала, каким окажется развитие событий и в кого превратится моя Галина. Мы долго искали этот образ, девочки сшили дымчатое платье, но все не могли придумать «голову». Перепробовали множество причесок, пока я не вспомнила про парик, который купила долларов за десять в путешествии по Америке. Как ни странно, он очень натурально выглядит. Режиссер Дима Дьяченко увидел и сразу сказал: «Это она, это Галина!» Получился такой замечательный и оригинальный образ.

— Вы много работаете с молодыми артистами («Универ», «Горько!», театр). Чем новое поколение отличается от нашего — старшего?

— Они талантливые, и у них совсем нет границ. Возможно, работают не по правилам, не так, как положено снимать и писать. Но я думаю, что благодаря подобному подходу получается фантастический результат, благо разных тем у нас для кино достаточно.

— А где еще вам самой хотелось бы сыграть?

— В каком-нибудь костюмном фильме или сериале. Считаю, что продюсеры многое теряют, не включая меня в исторические картины (смеется)!

ДОСЬЕ

Елена Валюшкина родилась в немецком Потсдаме 8 декабря 1962 года. В то время ее отец проходил службу в ГДР. После средней школы с первой попытки поступила в Щепкинское театральное училище на курс Виктора Коршунова и Владимира Сулимова. По окончании вуза поступила в Театр имени Моссовета, где служит по сей день. С 1995 года — заслуженная артистка Российской Федерации.

Детали к портрету Елены Валюшкиной

Поддержка мэтров.

Молодые коллеги любят работать с Еленой Викторовной: она и поможет, и поддержит. Актриса вспоминает, как в юности ее поддерживали мэтры Театра Моссовета: «В театр меня брали Ростислав Плятт, Леонид Марков, Юра Тараторкин, Геннадий Бортников, Георгий Жженов — все великие актеры были моими партнерами. Это серьезная актерская школа, не только потому, что кто-то мог чему-то научить. Просто находиться рядом с ними, наблюдать за кулисами — это уже было важнейшим уроком. Знаете, все они меня любили и считали достойной партнершей. К сожалению, я не застала Фаину Раневскую, но многие говорили, что если бы мы встретились, она бы меня тоже полюбила».

Дебют в кино.

Кадр из фильма «Не хочу быть взрослым» (1982)

Многие считают, что первой ролью Елены Валюшкиной в кино стала «Формула любви» Марка Захарова. Однако для большого экрана талант Елены открыл режиссер Юрий Чулюкин. «Мой первый фильм — «Не хочу быть взрослым» Юрия Степановича, автора таких картин, как «Девчата» и «Неподдающиеся». Он лично пришел к Виктору Коршунову (педагогу актрисы в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. — «ВМ»), чтобы тот отпустил меня с учебы. Потом я еще снималась у него в «Как стать счастливым». Это был совершенно необыкновенный человек — фронтовик, друг Юрия Никулина. Я до сих пор очень люблю эти фильмы.

Музыка, танцы, живопись.

Талант проявился у Елены Валюшкиной еще в школьные годы. Будущая звезда театра и кино посещала занятия по музыке, училась играть на гитаре и фортепиано, ходила в танцевальную и художественную школы.

Личная жизнь.

В браке с коллегой Александром Яцко актриса мечтала о детях. Однако матерью ей удалось стать только в 35 лет. В 1997 году Елена родила первенца Василия. Через 5 лет на свет появилась дочь Мария. В прошлом году Василий, архитектор по профессии, женился. Елена, готовясь к свадьбе сына, даже отправилась в индийскую клинику на омоложение. «Там аюрведическая еда. Ничего животного, только все растительное. Никакого молока. Никакого мяса», — рассказывала актриса в интервью.