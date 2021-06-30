«Амели», «Судьба диверсанта» и «Огрики»: какие фильмы выйдут в прокат 1 июля

Фото: Судьба диверсанта, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 1 июля большой экран представит зрителям ретромелодраму «Амели», российские ленты «Судьба диверсанта» и «Джетлаг», чудесный мультфильм «Огрики» и семейный фильм «Приручить дракона», фильмы ужасов «Кошмары» и «Оборотни внутри», а также комедию «Начать с нуля».

Первый день второго летнего месяца смело можно назвать «днем французского кино». Большой российский экран представит зрителям сразу три разножанровые ленты французских кинопроизводителей. И первая из них — винтажная мелодрама «Амели». События, происходящие в мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны удивительным и чудесным образом. Так и фильм Жан-Пьера Жене, как жемчужное ожерелье, нанизывает одну бусинку за другой, искусно переплетая истории и связывая их между собой. На первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.

Режиссер мечтал снять в главной роли Эмили Уотсон. Однако языковой барьер был непреодолим, и роль в киношедевре досталась Одри Тоту. И здесь не обошлось без провидения — Жан-Пьер увидел ее портрет на афише. На сегодняшний день эта актерская работа признана одной из лучших в фильмографии актрисы. Кстати, также волею случая был «найден» и композитор фильма — Янн Тьерсен.

Это фильм о жизни, о любви, о счастье, о той радости, которую могут доставлять добрые дела. Фильм заставит остановиться и подумать. Подумать о хрупкой красоте существующего мира.

Французский день в российских кинотеатрах продолжит комедия «Самая безумная свадьба» режиссера Филиппа де Шоврона. Фактически фильм стал продолжением комедии «Безумная свадьба», успешный мировой прокат которой и стал толчком для нового шедевра. Проблема фильма вполне современна для нынешней Франции. И это — не отцы и дети. Нет. Хотя линия семейных взаимоотношений, разумеется, присутствует. Фильм снят о самой острой проблеме страны: засилье мигрантов.

Родители четырех взрослых дочерей Клод и Мари Верней смирились с тем, что их зятьями стали араб, еврей, китаец и африканец. Теперь их ждет новый удар: все дочери вместе с мужьями решили переехать из Франции в другую страну. Естественно, месье Верней попытается им помешать, поскольку именно Франция — самая лучшая страна в мире.

Режиссер Матье Тури представит в российском прокате фантастический триллер «Бегущая в лабиринте». Поклонникам фильмов, которые могут держать в напряжении до самого конца, лента понравится. Динамичный сюжет, постоянно меняющаяся картинка, испытания главной героини, которые от этапа к этапу становятся только сложнее, и, главное, абсолютная непредсказуемость — несомненно найдут своего зрителя.

Попавшая в аварию девушка просыпается в огромном лабиринте, населенном фантастическими тварями. Теперь она вместе с другими незнакомцами участвует в смертельно опасной игре. Каждые семь минут целые секции лабиринта схлопываются, а не успевшие найти решение люди остаются в нем навсегда. Единственный шанс спастись — никогда не останавливаться.

Юных зрителей большой экран порадует в четверг двумя премьерами. И обе они о фантастических драконах.

Семейный фильм «Приручить дракона» презентует в прокате норвежский режиссер Катарина Лаунинг. По сюжету девятилетняя девочка заводит дружбу с дракончиком, который случайно оказался в ее доме. О том, каким образом он попал в мир людей и сможет ли прижиться в нем, предстоит узнать, разгадав тайну происхождения дракона. Девочка и ее друзья отправляются в захватывающее путешествие в поисках страны драконов.

Мультфильм «Огрики» Тоби Генкеля «драконовскую» тему тоже не обошел стороной. Именно на большом зеленом драконе семейство Огриков прилетает в тихий город Нюхвиль. Однако местные жители почему-то им совсем не рады. И никто, кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти, не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.

Российские ленты представлены в национальном прокате двумя фильмами. Первый из них — биографическая драма «Судьба диверсанта» режиссера Дмитрия Астрахана. Картина посвящена подвигам советских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Тяжелое для страны время показано патриархом белорусского кинематографа без прикрас. А правдивость «художественных» съемок подтверждена кадрами немецкой кинохроники.

Образ главного героя — железнодорожника Алеся Арловича, которого играет Алексей Суренский, — собирательный, но в его основе — судьба советского подпольщика Федора Крыловича, совершившего самую крупную сухопутную диверсию в период Второй мировой войны — на железнодорожной станции Осиповичи.

Вторая российская лента, которая выходит в прокат, — комедия «Джетлаг» режиссера Михаила Идова. Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев.

Из-за обычной ссоры в аэропорту жизнь Жени и Никиты кардинально меняется. Влюбленные оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссера и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остается у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.

Кстати, съемки фильма «не уехали» дальше Москвы и Турции. Столица России на время стала Берлином и Детройтом, а Турция — Таиландом.

Комедийную линию первых июльских премьер продолжит итальянская лента «Начать с нуля». Фактически, фильм снят о поисках себя и своего места в мире. К своим 40 годам главная героиня ничем не выделяется на фоне других. Она — менеджер по маркетингу. Ее мужская половинка — свободный художник с «типичными нетворческими недостатками». А бывшая половинка, невзирая на грядущую свою свадьбу, терзает ее ночными сообщениями. Поддерживает «типичную бытовуху» подруга, которая бессовестно пользуется безотказностью героини. Точкой жизненного переворота становится пришедшая на работу «новенькая». Устав от своей бестолковой жизни, главная героиня решает «начать с нуля».

Впечатлят премьеры июля и поклонников «тяжелых» жанров: ужасов, триллеров, боевиков. Один из них — фильм ужасов «Кошмары», режиссером, автором сценария, оператором и композитором которого стал Энтони Скотт Бернс. Одно только это обстоятельство обеспечило ленте атмосферную индивидуальность. Главную роль в фильме блистательно сыграла Джулия Сара Стоун.

В центре сюжета — сновидения героини. 18-летняя девчушка убежала из дома и теперь ночует под открытым небом на детской площадке. Каждую ночь ей снятся странные пугающие образы, поэтому когда девушка видит объявление института изучения сна о наборе добровольцев, она хватается за эту возможность. Тела испытуемых облепляют датчиками, и после первой ночи Сара чувствует себя отдохнувшей, но когда исследователи показывают ей смутно узнаваемые черно-белые снимки, у девушки начинается приступ.

Режиссер Джош Рубен представляет в российском прокате основанный на видеоигре фильм «Оборотни внутри». В провинциальном городке начинается снежная буря. При этом тихое сообщество потрясают ужасающие убийства. Задача жителей — вычислить оборотня, который затаился среди них.

И еще один американский триллер, который ждет своего зрителя в кинотеатрах с 1 июля, — «Красная река». В основе сюжета — драматическая история успешного судьи, сын которого погибает от рук двух полицейских. Но система отпускает их без наказания. И начинается борьба за справедливость. Детектив со стажем находит компрометирующие офицеров файлы. А судья объединяется с другим скорбящим отцом, чтобы взять правосудие в свои руки.