«Этот парень из деревни»: актер театра и кино Артем Мельничук делится секретами

Фото из личного архива Артема Мельничука

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерняя Москва» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами делится российский актер театра и кино Артем Мельничук.

Фанаты сериала «Холодные берега» с нетерпением ждут выхода на экраны второго сезона, съемки которого уже завершены. «Вечерка» поговорила с исполнителем роли одного из новых персонажей детективной истории Артемом Мельничуком о работе на съемочной площадке.

— Артем, расскажите о вашем персонаже.

— Мой герой, Павел Кондратьев, появляется только во втором сезоне и становится другом семьи Алины Новинской. Это главная героиня. И мой персонаж становится хорошим другом для ее сына. Они вместе начинают заниматься тхэквондо. Есть еще один интересный момент. Мне 28 лет, а моему персонажу всего 17. Чтобы меня омолодить, гримеры используют специальную накладку на волосы. Такую челку, которая внешне меня делает моложе.

— А до съемок вы увлекались единоборствами?

— Я до самоизоляции начал заниматься. Тайский бокс, немного классического бокса и кикбоксинг. На площадке уже узнал, что это будет тхэквондо. Хотя раньше в сценарии было айкидо. В Рыбинске на площадке я познакомился с тренерами. Они занимались с нами до съемок. Мы поставили связку приемов. Именно ту, которая будет снята в фильме. Пришлось пережить много растяжек. В тхэквондо много разных ударов ногами. На следующий день, конечно, все болело, но выполнять удары стало легче.

— Съемки идут во время пандемии, как это повлияло на процесс?

— Чаще всего в соцсетях люди спрашивают, как мы будем в кино снимать поцелуи. Актеры будут в масках? (Смеется.) Конечно, соблюдение всех мер повлияло на процесс. У актера ведь есть грим и прическа. И каждый раз после маски нужно все это поправлять. Дополнительная работа для гримеров. Но в целом все привыкли уже к этому.

Фото из личного архива Артема Мельничука

— В чем отличие между съемками в сериале и в фильме?

— Когда идет работа над художественным фильмом, то все прорабатывается детально. Даже если просто взглянуть на выработку, это видно. За 12 часов рабочей смены для кино обычно снимается 2–3 минуты экранного времени. То есть того материала, который пойдет в финальную версию фильма. Все остальное время уходит на подготовку, настройку, дополнительные дубли и так далее. Во время съемок сериала выработка составляет порядка 13 минут.

— Как вы выбираете проекты?

— Я быстрее обращу внимание на художественный фильм, чем на сериал. Конечно, большое значение имеет сценарий, режиссер и компания, которая занимается производством картины. Мне нравятся роли в военных картинах и фильмах о русской деревне. Мне особенно интересно создавать на экране образ деревенского персонажа. Еще я обращаю внимание на то, как прописан герой, которого мне предлагают сыграть. Хорошо, если у героя есть некий слом. Момент в его истории, когда он меняет свое мировоззрение. Это есть далеко не в каждой истории.

— Какие у вас были впечатления от Москвы, после переезда?

— Больше всего новых эмоций я получил во время прогулки по центральным улицам. Эти большие здания с огромными окнами. Я понимаю, что это торговые центры, но я себя чувствовал, как очень маленький человек в огромном городе. Большое удовольствие получал от поездок на трамваях. В них есть своя особая атмосфера.

ДОСЬЕ

Артем Мельничук родился 9 мая 1992 года в Симферополе. Актерское образование получил в Школе-студии при Крымском академическом драматическом театре имени М. Горького. С 2013 года начал сниматься в кино и сериалах. Сыграл в таких художественных фильмах, как «Крепость Бадабер», «Годунов», «Коридор бессмертия» и других.