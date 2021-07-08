«Кому-то проще показать грудь»: актриса Маруся Климова о неудавшихся отношениях и съемках в откровенных сценах

Маруся Климова в роли бизнес- консультанта Дианы / Кадр из сериала «За счастьем» / 2021

На этой неделе на телеканале «Россия 1» состоялась премьера многосерийной мелодрамы «За счастьем». Одну из главных ролей исполнила актриса Маруся Климова. В сериале девушка играет бизнес-консультанта Диану. Актриса рассказала «Вечерней Москве» о любви, карьере и современном кино.

— Маруся, расскажите о своей героине.

— Моя героиня — Диана — типичная женщина из большого города, она знает себе цену, умна, предпочла карьеру семье. Но, надо сказать, Диане и не предлагали руку и сердце. Она не самая красивая, не самая удобная. Когда карьера была построена, оглянулась и поняла, что осталась совсем одна, все ее одногодки с семьями и детьми. И решила, что если и искать кого-то, то только на сайте знакомств.

— Насколько тема сериала близка вам?

— У кого не было разбитого сердца? Кто из женщин не влюблялся и не планировал в мечтах с этим мужчиной дом, семью, детей? Мне кажется, это случалось со многими. Немало случаев, когда женщин еще и обманывали, воспользовавшись доверием. Наша тема близка мне, как и всем женщинам мира.

— Вы снимались и в сериале «Пищеблок». Как вам работа в таком жанре?

— Я обожаю жанр фантастики и фэнтези. Жалею только, что роль была у меня небольшая. И что в России пока еще очень мало снимают такого кино.

— А есть роль мечты? В каком образе себя видите?

— Есть желание поработать в проектах с крутыми историями, которые меня задевают, цепляют, через которые я хочу общаться со зрителем, хочу что-то рассказать, научить, поделиться. Как раз сниматься в фэнтезийных фильмах и есть моя мечта. Я сама летаю в облаках и очень хочу дарить людям чувство сказки и детства, невозможного в обычном мире.

— Вы бы согласились кардинально изменить свою внешность ради роли?

— Да! Жду таких предложений! Я обожаю меняться. И создавать образ героини. Ведь внешность и костюм героя — это 50 процентов роли. Поэтому я никогда не лезу и со всем соглашаюсь, когда идет работа художников по гриму и костюму, не мешаю им воплощать образ героя. А потом наполняю его собой.

— А как относитесь к съемкам в откровенных сценах?

— Я не чувствую себя комфортно, когда снимаюсь в таких сценах, поэтому и не люблю их. Если можно избежать, то я радуюсь. Если это важно для сюжета, то я делаю все, что нужно. Просто очень часто в нашем кино такие сцены используются просто для поднятия просмотров и редко, когда это действительно важно, а самое главное — эстетически красиво. Мне кажется, что куда интереснее показывать намек, куда эротичнее выглядит наполовину одетая женщина. Но мое мнение не поддерживают режиссеры.

Фото: YouTube / Антителек

— Почему, на ваш взгляд, сейчас почти в каждом фильме, сериале есть эротические сцены?

— Появилось очень много платформ, где требования к контенту другие, нежели на федеральных каналах. Там можно показывать эротику, мат, алкоголь. Но опять же. лично я воспринимаю эту свободу по-другому — она нужна, чтобы говорить о смелых темах, поднимать неудобные вопросы. Делать то, на что негласный запрет «на телике». Но не все это понимают так. Кому-то проще показать грудь. Мы живем в мире хайпа, а грудь — самый простой и быстрый способ его получить.

— Какие еще тенденции вы видите в современном кино?

— Я вижу, что уровень сценарного мастерства растет, и мне это нравится. Я вижу, что производят много разных жанров, и это тоже очень здорово, ведь нам нужна собственная конкуренция, только так рождаются шедевры.

— А среди актеров сейчас много конкуренции? Она мешает или все же необходима?

— Мне как актрисе мешает, конечно. Но для индустрии это очень хорошо.

— Вы прожили со своим гражданским мужем, сценаристом Алексеем Карауловым, девять лет, но полгода назад расстались. Вы уже готовы к новым отношениям?

— Сейчас я свободна и хочу встретить человека, с которым буду строить семью.

Фото: YouTube / Maria Klimova

— Как вы относитесь к тому, что сейчас многие поддерживают феминистические движения? А вы разделяете их идеи?

— Я за меру в любом деле. Считаю, что какие-то вещи действительно нужно менять, какие-то устои с развитием экономики очень устарели. Но когда я читаю истории, где феминизмом пользуются, чтобы прикрыть какие-то уже совсем выходящие за границы понимания вещи, я очень пугаюсь. Все-таки мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина — женщиной.

— Пандемия наложила много ограничений на нашу жизнь. На вас это как-то отразилось?

— Да, конечно. Смешала все планы, лишила возможности делать что хочешь, лететь, куда душа пожелает, не знаешь, что будет дальше, постоянно переживаешь за друзей и родных. Это очень страшно.

— Отношения между людьми изменятся, если все останется как есть с этой дистанцией и масками?

— Абсолютно точно станет гораздо сложнее искать себе пару для таких взрослых тетенек, как я. Но, может, и я научусь пользоваться сайтами знакомств и не попадусь на брачного афериста.

ДОСЬЕ

Маруся Климова родилась в Хабаровске 4 июля 1989 года. Мастер спорта по художественной гимнастике. Окончила музыкальную школу по классу скрипки. Училась в Дальневосточном юридическом институте при МВД, но поняла, что к профессии душа не лежит совсем. Маруся переехала в Москву и в 2012 году поступила в Театральный институт имени Щукина.

Получала двойки и насмешки

Маруся признается, что школу ненавидит до сих пор. Много уроков приходилось пропускать из-за спорта, а когда приходила, то всегда вызывали к доске. Тему девушка знала не всегда, поэтому получала двойки и насмешки от одноклассников. Так и закрепилась в сознании у Маруси установка, что умом она не блещет. А так хотелось получить пятерку за прочитанное стихотворение, но ставили ее запинающемуся ученику, а Марусе — никогда. В школе девушку сравнивали с детьми из трудных семей, которые шатались по улицам, пили, курили.

Гимнастка

С первого класса Маруся занималась художественной гимнастикой. Спортивное прошлое пригодилось и сейчас. Девушка продолжает заниматься гимнастикой, следит за своей фигурой. Маруся находится в отличной физической форме

Мечта сбылась

Стать актрисой Маруся мечтала с детства. После окончания вуза решила покорять столицу. Девушка работала моделью на выставках и презентациях, посещала кастинги, работала ассистентом по подбору актеров. А затем прошла первый кастинг и получила эпизодическую роль в комедийном сериале «Кухня» в 2012 году. Эти съемки и считаются началом кинокарьеры Маруси Климовой. В 2015-м году девушка поступила в Театральный институт имени Щукина.

Бывший опер

Родители настояли на поступлении в Дальневосточный юридический институт при МВД. Маруся изучала основы права, оперативно-разыскной деятельности. Все пять лет обучения, кроме привычной физкультуры, были строевая и огневая подготовки. Окончив вуз с красным дипломом, девушка год работала по специальности.