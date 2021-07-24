«Чудо с косичками», «Префонтейн», «Чемпионы»: топ-15 «олимпийских» фильмов, которые стоит посмотреть

Фото: Я — Болт / 2016 год

23 июля в столице Японии Токио стартовали XXXII летние Олимпийские игры. Тема спорта в мировом кинематографе, как в документальном, так и в художественном, — одна из самых популярных. Истории сильных духом людей подкупают не только своей правдивостью — они заставляют верить в собственные силы, бороться, идти наперекор обстоятельствам и подниматься «со дна вершины». «Вечерняя Москва» составила список фильмов, которые как нельзя лучше показывают, какой ценой добывается олимпийское золото.

Мюнхенскую Олимпиаду 1972 года буквально взорвала маленькая советская сенсация (Чудо с косичками, как любовно окрестил ее весь мир) — гимнастка Ольга Корбут. Одноименный фильм, появившийся на экранах два года спустя, вышел таким теплым, по-детски наивным и в то же время без прикрас показал не только путь спортсмена, но и «специфику» мирового судейства. В основу ленты легли реальные факты биографии прославленной гимнастки.

Годом ранее документальный фильм «Радости, огорчения, мечты Ольги Корбут» представил режиссер Сергей Толкачев. Гимнастка носит титул четырехкратной олимпийской чемпионки. Три золота были завоеваны ею в победном Мюнхене. Здесь же, в Германии, спортсменка впервые исполнила уникальный элемент на брусьях, впоследствии названный петлей Корбут.

Биографическая драма «Огненные колесницы», вышедшая на экраны в 1981 году, поставлена по реальным событиям. Лента рассказывает о соперничестве двух атлетов-бегунов, представлявших Великобританию на Олимпийских играх 1924 года в Париже: студента Кембриджа, еврея Гарольда Абрахамса и шотландского миссионера Эрика Лиддела. В центре внимания авторов картины — противостояние двух характеров и двух противоположных мировоззрений. Картина получила четыре «Оскара», включая главную награду — «Лучший фильм года».

Жизни и спортивной карьере легендарного Стива Префонтейна, которому не было равных на беговой дорожке, посвящен американский фильм «Префонтейн», вышедший в 1997 году. Для него не существовало нерушимых границ и недостижимых рекордов. Но солнце олимпийского золота жестоко к тем, кто подлетает к нему слишком близко.

На пути к победе Префонтейну пришлось пережить горечь поражений, способных остановить любого, но только не его. Великое и трагическое — две стороны золотой медали, и Стиву Префонтейну суждено было стать самой трагической великой звездой мирового спорта.

Биографический фильм «Эдди Орел» большой экран увидел в 2015 году. Лента рассказывает о неуклюжем мальчике в очках Эдди Эдвардсе, который мечтал попасть в национальную команду олимпийцев. Он пробовал заняться всеми видами спорта, которые могли бы привести его на Олимпиаду, но неудачи почти убили веру в невозможное. Он, смирившись, решил продолжить семейное дело и стать штукатуром. Но в тот момент Эдди увидел лыжный склон и решил во что бы то ни стало попасть на зимние Олимпийские игры. Немного потратив свое время на горные лыжи, он выясняет, что в Великобритании уже несколько десятилетий не было прыгуна на лыжах с трамплина. Преисполненный решимости Эдди отправляется на знаменитую тренировочную базу в Германию. Фильм — история о преодолении не только самого себя. Лента повествует о том, что главное — это огромное желание и труд, которые способны исполнить мечту, какой бы фантастической она не была.

Российский фильм «Чемпионы», вышедший на большой экран в год сочинской Олимпиады, рассказывает зрителю реальные истории больших побед российских спортсменов. За каждой из них стоят человеческие судьбы, где переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу.

У каждой новеллы свой режиссер. Так, Дмитрий Дюжев снял новеллу об истории Елены Бережной и Антона Сихарулидзе. Перу Эмиля Никогосяна принадлежит история сноубордистки Екатерины Илюхиной. Алексей Вакулов снял две новеллы: историю биатлониста Круглова и историю конькобежки Журовой. Артем Аксененко снял историю о хоккеисте Ковальчуке.

На волне успеха первого фильма о победах российского спорта на зимней Олимпиаде через два года, к летним Играм в Рио-де-Жанейро, выходит продолжение — «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Лента Артема Аксененко покажет зрителю истории, основанные на реальных исторических фактах. Главными ее героями стали борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов. В мире их называли Асфальтоукладчиком, Королевой брусьев и Русской торпедой. На их общем счету девять золотых олимпийских медалей. У каждого были свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения к высшему спортивному достижению — титулу олимпийского чемпиона. Они стали легендами мирового спорта и дали возможность всей стране сказать: «Мы победили!»

Отметим, что съемки фильма потребовали маленького подвига и от снимавшихся в главных ролях актеров. Так, большинство трюков Кристина Асмус (исполнительница роли Светланы Хоркиной), занимавшаяся в юности гимнастикой, выполняла сама. Евгений Пронин (исполнитель роли пловца Александра Попова) готовился к съемкам 3 месяца у Алексея Зацепина, чемпиона России по комплексному плаванию, входившего в олимпийскую сборную РФ. А Сергей Бондарчук (исполнитель роли борца Александра Карелина) во время съемок получил травму, после которой врачи попросили остановить его киноработу из-за опасности разрыва связок. Сергей отказался и после обезболивающего укола продолжил съемки.

Кроме того, фильм стал первой российской лентой, получившей разрешение Международного олимпийского комитета на использование олимпийской символики.

Мюнхенская Олимпиада 1972 года стала первым золотым триумфом и для советского баскетбола. По ее окончании великий баскетболист Сергей Белов пишет автобиографическую книгу «Движение вверх». Годы спустя по этой книге режиссер Антон Мегердичев снимет одноименный фильм.

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть непогрешимых американцев на Олимпийских играх. Никто, кроме советских баскетболистов.

Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем — весь мир.

Консультантами фильма выступили участник золотого матча Иван Едешко, а также сын Сергея Белова Александр, который исполнил небольшую роль и был постановщиком игровых баскетбольных сцен в фильме.

Обзор фильмов об олимпийском подвиге спортсменов был бы неполным, если бы в нем отсутствовала эта лента — «Со дна вершины». Фильм, посвященный спортсменам-паралимпийцам.

Алексей Царев — семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя — его соперник и в спорте, и в любви. Алексей — первый во всем. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но все меняется в один миг. Юный лыжник лишается ног.

С этого момента фильм перестает быть простым повествованием о непростой жизни спортсмена. Теперь это — фильм-преодоление. Психологическое принятие обстоятельств и поиск пути выхода из них. Ценно в фильме и то, что блестяще показан не только образ главного героя, но и переживания его окружения. А сцена, когда французский победитель отдает свою золотую медаль русскому спортсмену, признавая, несмотря на решение судей, его первенство, вновь возвращает надежду на справедливость.

Биографическая драма «Белый снег» посвящена пятикратной обладательнице Хрустального кубка, четырнадцатикратной чемпионке мира, обладательнице трех золотых медалей Олимпийских игр — Елене Вяльбе. Президент федерации лыжных гонок России лично принимала участие в работе над фильмом.

Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев все испытания, достигла высочайших успехов в спорте. Это история о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Тему Олимпийских игр не обошли своим вниманием и мультфильмы. Так, в 1980-м, в год легендарной московской Олимпиады, в США вышел анимационный фильм «Зоолимпиада».

Как следует из названия, мультфильм показывает юным зрителям олимпиаду с участием животных. Правда, зверье это необычное — каждый из его представителей наделен чертами и привычками людей из разных стран. Есть и представители Советского Союза. Много умных и забавных эпизодов, юмора, прекрасное музыкальное сопровождение. Сделан фильм в формате телерепортажа на весь мир.

Советский Союз на появление американского мультика ответил анимационными короткометражными лентами серии «Олимпиада-80», которая в доступной краткой интересной форме рассказывают юному поколению об олимпийских видах спорта.

Завершает обзор блок документальных фильмов, в разные годы снятых в том числе и по заказу Международного олимпийского комитета.

Документальная лента режиссера Лени Рифеншталь «Олимпия», которую большой экран увидел в 1938 году, поведает зрителю историю олимпиад от Античности до 1936 года. Спорт как средство формирования человеческого тела, красота которого является неотрывной частью общей красоты природы.

Режиссеру и операторам были предоставлены для съемок всевозможные средства: подводные камеры, дирижабли, воздушные шары. И результат в итоге оправдал ожидания. Лента по праву считается одной из лучших мировых «документалок» о спорте. Фильм смог передать самое важное: насколько Олимпиада становится главным событием не только для отдельного спортсмена, тренера, но и для страны в целом.

Отдавая должное хозяйке Олимпийских игр, представляем документальную ленту «Олимпиада в Токио», вышедшую в 1965 году. Японский режиссер Кон Итикава снимал всю Олимпиаду — от церемонии открытия и до закрытия. Главное в его документальной ленте вовсе не победы спортсменов, хотя и они, разумеется, в кадре присутствуют. Режиссер концентрирует внимание зрителя на эмоциях людей: спортсменов, тренеров, зрителей. Иногда крупным планом показываются мышцы спортсменов в момент броска молота или поднятия штанги; а еще показан забег — от начала и до конца. Главное в этом фильме — сам спорт и единение людей в общем празднике.

Заключительный фильм обзора посвящен уникальному спортсмену — Усэйну Болту. Нет сомнения, что даже люди, далекие от спорта, хотя бы раз в жизни видели его забеги на легкоатлетических дорожках мира. Усэйн Болт — единственный в мире спринтер, выигравший забеги на трех Олимпийских играх подряд. Ему рукоплескали Пекин, Лондон и Рио. За свою спортивную карьеру Болт установил 8 мировых рекордов и стал главным ямайским спринтером всех времен.

Режиссеры фильма «Я — Болт» представляют микс из трансляций и архивных кадров, которые расскажут, что за человек Усэйн Болт и как ему дались все его огромные заслуги. Фильм показывает Болта не только глазами его восхищенных товарищей, не менее великих спортсменов, — кое-что ямайский спринтер поведает о себе сам.