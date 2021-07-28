Главная выставка страны красиво отметит праздник

Экскурсовод Ольга Сороченко в Музее Гаража особого назначения возле автомобиля ЗИЛ-111Г рассказывает о покушении на Леонида Брежнева / Фото: Петр Нестеров / Вечерняя Москва

В воскресенье, 1 августа, Выставка достижений народного хозяйства отметит 82 — летие. В преддверии праздника корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие мероприятия запланированы, побывала в Музее Гаража особого назначения и на репетиции спектакля «Колхозница и рабочий».

31 июля и 1 августа на площадках Главной выставки страны пройдут концерты, спортивные состязания, спектакли, мастер-классы, гастрофестивали и другие мероприятия.

— Мы подходим к этому дню с новыми возможностями, новым взглядом на мир, — отмечает коммерческий директор ВДНХ Тимур Зельдич. — Программа насыщенная — каждый гость сможет найти что-то интересное для себя. Год за годом мы стараемся сделать нашу территорию красивее, благоустроеннее, открываем новые площадки, активности. В 2021 году открыл свои двери, в частности, Музей Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России. В программе, подготовленной им к празднику, — торжественный проезд от музея по кольцевой дороге ВДНХ мотоциклистов почетного эскорта.

Знакомиться с экспозицией музея тоже интересно — здесь и автомобиль AURUS Senat Limousine, в 2018 году доставивший Владимира Путина на церемонию вступления в должность президента страны, и машины из собственного его императорского величества гаража, и модели, перевозившие первых лиц Советского Союза.

— Императорский гараж был основан в 1907 году, — рассказывает экскурсовод Ольга Сороченко, указывая на его яркого представителя — автомобиль марки «Мерседес».

— Гараж особого назначения — структура уникальная, с богатыми традициями, — дополняет экскурсовода советник директора ФСО России Сергей Девятов.

Гостей ВДНХ ждет много увлекательных экскурсий по музеям, расположенным на территории. Желающие размять свой мозг смогут поучаствовать в интеллектуальных играх формата «Что? Где? Когда?» Музей транспорта города Москвы организует заезды ретромашин.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте ВДНХ. Как подчеркивает Тимур Зельдич, они пройдут с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором, включающих социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.

В выходные можно принять участие в туре «Между небом и землей», организованном центром «Космонавтика и авиация», и познакомиться с историей павильона. Также предусмотрены экскурсии, посвященные советским орбитальным станциям, программам покорения космоса. Для посещения мероприятий нужно зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

Тем, кто интересуется историей, будет любопытно посетить экскурсию «Мир родного языка: от буквы до книги», которая состоится в Центре славянской письменности «Слово». Там, как и на многих других площадках, вход на праздник будет бесплатным.

Узнать о том, как развивалась ВДНХ, как менялись ее названия, статус, какой смысл вкладывали архитекторы в символику, использованную в декоре павильонов, можно на мероприятиях Музея ВДНХ. Много развлечений и образовательных программ подготовили организаторы для детей.

А в Музее кукол Главной выставки страны состоятся экскурсии «Король и шут», где расскажут о русских придворных праздниках. Гостей ждут и вечером субботы и воскресенья — на пешеходную прогулку «Ночная ВДНХ».

В программу вошли и финальные мероприятия фестиваля искусств «Вдохновение». Среди них — спектакль «Колхозница и рабочий», который пройдет в буфете павильона, увенчанного скульптурой авторства Веры Мухиной. Он поставлен по одноименной пьесе Михаила Чевега.

— Это фантазия о том, какими могли бы быть рабочий и колхозница, если бы были живыми людьми, — рассказал режиссер Евгений Маленчев.

Корреспонденту «ВМ» удалось увидеть фрагмент репетиции спектакля. И в нем однозначно заслуживает внимания и текст, и игра актеров, и концепция, позволяющая зрителям почувствовать себя участниками действа.

ФАКТЫ

— В 1939–1959 годах нынешняя ВДНХ называлась ВСХВ — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. С 1959 по 1991 год — Выставка достижений народного хозяйства СССР. Далее, до 2014 года — Всероссийский выставочный центр (ВВЦ).

— На сегодняшний день на территории ВДНХ расположены 49 объектов культурного наследия, включая исторические павильоны и фонтаны.

— Общая площадь выставочного комплекса составляет более 325 гектаров.

— ВДНХ — один из 50 самых крупных выставочных центров в мире.

— Каждый год выставочный комплекс посещает порядка 300 миллионов человек. Это место любимо москвичами, и к нему никогда не иссякает интерес туристов.