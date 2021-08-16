На старте сезона: какие новые спектакли представят театры Москвы зрителям

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Лето вышло на финишную прямую, а это значит, что жизнь в театральной Москве оживилась. Не мудрено: впереди сентябрь — старт нового театрального сезона. Какими премьерами порадуют зрителей в первые дни осени столичные сцены, расскажет в обзоре «Вечерняя Москва».

Открывает обзор первая постановка сезона «Лето, Зима и Весна священная» (18+), которую театр «Балет Москва» представит в последний четверг уходящего лета — 26 августа.

Сюжет спектакля развивается совершенно нетривиально — от конца к началу. Британский хореограф Артур Пита то ли во сне, то ли наяву увидел группу людей, выживших в глобальной катастрофе, потерявших все, кроме виниловой пластинки с записью «Весны священной» Игоря Стравинского.

Артура Питу называют «Дэвидом Линчем в танце». Спектакль «Лето, Зима и Весна священная» — напряженный, гнетущий, но полный надежды — имеет все шансы стать эмоциональным опытом за гранью рационального.

Хореограф, размышляя о возрождении человечества, увидел свой выход из апокалипсиса. Но сначала была музыка, а именно — редкая запись «Весны священной» в исполнении Оркестра польского радио под руководством дирижера Богдана Водички. Захваченный первобытной мощью «Весны священной», Артур Пита создает хореографию инстинктов. Вслед за Стравинским он изобретает свой ритуал возрождения. Чтобы спастись, людям нужен мощный ритуал, который вернет все вокруг к жизни. Этот жест и есть «Весна священная» — единственная и последняя связь не только с прошлым, но и с будущим.

Центр драматургии и режиссуры на Соколе открывает осень премьерой постановки «Обломоff» (16+), которая запланирована на 2 сентября. Создатели спектакля — режиссер Вячеслав Игнатов и актеры А. Занин, С. Кочеткова, В. Мохирева, К. Макарова, А. Лысенко, В. Маминов, Ю. Оборотов, Д. Рассомахин — задались целью вспомнить о знаковом событии в истории Центра — одноименной постановке Михаила Угарова, в основу которой легла его пьеса «Смерть Ильи Ильича».

Нестареющий образ Ильи Ильича Обломова остается зеркалом, в котором каждый человек, воспитанный в русской культуре, по-прежнему узнает себя. В наше время герой пьесы Угарова ярко вскрывает проблему NEET (асоциального) человека, жизнь которого кипит, но лишь в его голове. Сам же он остается неподвижен, как в глубокой медитации.

Режиссер Игнатов говорит, что зритель увидит спектакль «о ребенке, который так и не повзрослел. Не смог вписаться во взрослый мир, не захотел потерять свои детские грезы. А в результате умер невостребованным».

Театр «Гоголь-центр» 6 сентября впервые покажет спектакль «Декамерон» (16+) в постановке Кирилла Серебренникова.

Зрители увидят совместный проект Deutsches Theater Berlin и «Гоголь-центра», в котором участвуют пять российских и пять немецких актеров: Филипп Авдеев, Виктория Мирошниченко, Георгий Кудренко, Ян Гэ, Олег Гущин, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Жоржетта Ди. Для Москвы эта премьера действительно долгожданная: ее репетировали в начале 2019 года, потом прошли показы в Берлине, а потом началась пандемия, и сыграть спектакль в нашем городе стало невозможно.

«Декамерон» Боккаччо — одна из главных книг раннего Возрождения, которая состоит из ста новелл, рассказанных десятью героями. Серебренников выбрал десять очень разнообразных новелл о любви и перенес действие из XIV века в наши дни. Человеческие отношения и страсти не сильно изменились с тех пор.

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина премьерный спектакль нового сезона «Костик» (16+) покажет на основной сцене 6 сентября. Постановка Дмитрия Крымова, который известен экспериментами с классической литературой, уже успела впечатлить зрителей на Международном театральном фестивале имени Чехова. И вот теперь официальная премьера.

На сцене публика увидит В. Исакову, А. Матросова, А. Дмитриева, А. Мытражик, М. Смольникову, Б. Дьяченко, В. Мираняна, А. Лебедеву, В. Васильева, М. Андрееву-Яворскую, К. Похмелова, А. Кубанина, С. Кудряшова и В. Зиберева.

Как писал сам режиссер, «Костик» — это уменьшительное имя Константина Гавриловича Треплева, который, сидя на даче, написал пьесу про людей, львов, орлов и куропаток, которой хотел порадовать маму, а ей не понравилось».

10 сентября театр «Школа современной пьесы» представит спектакль «Бешеный хворост» (18+), в основу которого легла одноименная пьеса Олега Маслова, присланная для участия в драматургическом конкурсе «Действующие лица — 2021». Своей дерзостью и актуальностью работа сразу привлекла внимание худрука Школы Иосифа Райхельгауза. Он увидел в пьесе рифму к фильму Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна».

Актеры Т. Васильева, Т. Веденеева, Д. Геринг, Т. Циренина, В. Ланская, Р. Минекаев и А. Сеппиус расскажут историю ученика старших классов, подвергшегося из-за политического инакомыслия травле со стороны учителей, как бы отзеркаливая картину 1988 года, где пострадавшей оказывается сама преподавательница.

В названии пьесы кроется метафора. Бешеный хворост — это растение, ядовитое для людей и животных. При этом оно обладает душистым запахом и яркой притягательной красотой. Так же, как и бешеный хворост, опасными могут быть люди, жизненные ценности которых далеки от высоких материй и ориентированы в первую очередь на личную выгоду.

Однако автор не делит персонажей на «черных» и «белых». Главный герой здесь не жертва и не герой нашего времени. Впрочем, каждый зритель сможет интерпретировать мотивацию его поступков по-своему.

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина на сцене филиала 11 сентября представит постановку режиссера Татьяны Тарасовой «Швейцария» (18+). В ней заняты всего два актера: Вера Воронкова играет Патрицию Хайсмит, а Федор Левин — Эдварда. Высокий возрастной ценз обусловлен сценами курения и используемой ненормативной лексикой.

К уединившейся в швейцарских Альпах знаменитой писательнице Патриции Хайсмит приезжает молодой агент нью-йоркского издательства. Он должен убедить капризную даму написать последнюю часть бестселлера про мистера Рипли. Но очаровательный незнакомец оказывается совсем не так прост, как кажется.

Богатым на премьеры днем станет суббота, 18 сентября. Театр имени Ермоловой приглашает зрителей увидеть драму «Леди Макбет Мценского уезда» (18+). Режиссер Данил Чащин поставил историю молодой, красивой и страстной женщины, испытавшей всепоглощающую, разрушающую все на своем пути любовь. В спектакле заняты актеры: К. Асмус, С. Кемпо, С. Раскачаев, А. Альмухаметова, Д. Барнс, В. Буткевич, С. Власенко, В. Ворзонин, Наталья Горбас, А. Кудин, Г. Назаренко, И. Савина, Е. Силина.

Катерина Измайлова, выданная замуж по расчету, имеет, кажется, все, кроме одного — любви. Запертая в золотой клетке героиня находит выход своим чувствам. Объектом безумной страсти становится приказчик, ради которого она готова пойти даже на преступление. Ситуация, возможно, не столько типичная, сколько довольно предсказуемая. Поэтому… место действия — Россия, время действия — всегда.

«Театриум на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой порадует зрителей 18 сентября выходом шотландской сказки «Вересковый мед» (6+). Оригинальный сюжет «Верескового меда» написан Артемом Абрамовым на основе шотландских легенд и исторических реалий.

Режиссером-постановщиком спектакля стала народная артистка РФ Тереза Дурова. А роли в нем сыграли Евгений Мишечкин, Юлия Юнушева, Артур Матусов, Павел Никитченко, Анастасия Тюкова, Анастасия Крылова, Даниил Исламов, Павел Повалихин, Сергей Дик, Татьяна Михайлюк. Отдельная роль на сцене отведена коллективу шотландского танца Shady Glen под руководством Сергея Алферова. В музыкальном обрамлении звучат волынки и Ансамбль городских барабанов.

Зритель отправится в Шотландию — край скал, туманов, отважных горцев. XIX век — время удивительных открытий и изобретений: синематограф, паровозы, аэропланы. Но и о старых добрых традициях забывать не стоит. Шотландцы умеют беречь свое наследие. В памяти живы давние славные победы и раздоры между кланами.

Герои спектакля «Вересковый мед» — девушка Элли и юноша Вилли — пройдут непростой путь от отчуждения и вражды до спасения жизней друг друга. Цепь удивительных совпадений и приключений приведет их в Каледонию. Юным героям предстоит понять простую истину: вместе устоим — порознь падем. Они примут участие в сражениях и, может быть, даже смогут изменить ход исторических событий.

На сцене Нового драматического театра 18 сентября можно будет увидеть премьеру спектакля «Пародист» (16+), поставленного режиссером Вячеславом Долгачевым по пьесе современного писателя Евгения Водолазкина.

Детективная история, захватывающая неожиданными поворотами, начинается с момента, когда спустя три года после смерти знаменитого пародиста, погибшего в автомобильной аварии, в дом его бывшей жены приходит частный сыщик, чтобы расследовать это происшествие по его же просьбе, сделанной незадолго до трагического ДТП в предчувствии собственной скорой гибели.

За вязью расследования высвечивается множество перевертышей, сатирических отражений сегодняшней действительности, полной вечных чаяний и устремлений человека, вывернутых наизнанку. Ведь само слово «пародист» в первоначальном переводе с греческого означает «поющий наизнанку».

22 сентября на Малой сцене Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац представит зрителям премьеру камерного балета «Карнавал» (16+).

Кирилл Симонов, художественный руководитель балета театра, и Филипп Виноградов создали балет, основанный на двух знаменитых музыкальных сюитах — одноименном фортепианном цикле Роберта Шумана и «зоологической фантазии» для инструментального ансамбля Камиля Сен-Санса «Карнавал животных».

Это спектакль, адресованный молодежи, — импрессионистическое размышление о природе людей и животных, в чем-то пугающе, а в чем-то прекрасно схожей.

Детский театр «Домик Фанни Белл» 26 сентября приглашает юных зрителей на премьерную постановку «Зверский детектив» (6+), созданную по мотивам книги «Логово волка» одноименной литературной серии Анны Старобинец. Режиссер спектакля Данила Рассомахин обещает гостям театра неожиданные повороты детективной истории, вереницу характерных персонажей и динамичное театральное действие.

Согласно сюжету, жизнь обитателей Дальнего леса потрясает невиданное преступление. За расследование злодейской истории берутся пожилой и опытный Барсук полиции и его молодой помощник Барсукот. Им предстоит распутать запутанное, полное самых загадочных обстоятельств дело и напасть на след коварного зверя-преступника.

Режиссер Борис Морозов 28 сентября на сцене театра Et Cetera под руководством Александра Калягина покажет спектакль «Стакан воды» (16+). В основе постановки лежит пьеса французского драматурга Эжена Скриба. Ее сюжет построен на реальных исторических событиях, переработанных в остроумную комедию.

Зрителям предстоит увидеть постановку, где политические интриги остроумно соседствуют с любовными, лихо переплетаются, становятся зависимыми друг от друга. А в результате судьбы стран, захваченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым красивым офицером. Вернее, ревность одной, коварство другой и искренняя любовь третьей.

Театр драмы и комедии «Фэст» 28 сентября на камерной сцене представит спектакль в авторской инсценировке Дмитрия Скотникова «This is Englaaand! История Робин Гуда» (12+). Зрителей ждет настоящее средневековое приключение.

На исходе первого осеннего месяца, 29 сентября, Театр Российской армии покажет публике новую «антиковидную» комедию «Не может быть!» (12+).

В основе спектакля — три произведения Михаила Зощенко: рассказы «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба». Именно по ним в 1975 году Леонид Гайдай снял свою одноименную комедию. Место действия спектакля, поставленного режиссером Глебом Черепановым, становится современная съемочная площадка, а его главным событием — съемка фильма, которая проходит через призму нашего времени. При этом действующими лицами становятся не только герои рассказов Зощенко, но и члены съемочной группы. Это дает зрителю гораздо больше материала для осмысления, раскрывая привычное с новых сторон.

Режиссер спектакля отметил, что «фильм, который снимает театр — это фантазия про эпоху 20–30-х годов прошлого века — время бурления театральной и киножизни, про то, как мы себе эти времена представляем».

В спектакле заняты 44 артиста: М. Полицеймако, М. Порошина, В. Разбегаев, О. Богданова, А. Каминский, К. Денискин, С. Колесников, А. Богарт, А. Бусыгина, Т. Еремеев, О. Масленников-Войтов и другие.

Премьера детского мюзикла «Алиса в Стране чудес» (6+) на сцене Театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина состоится 1 октября. Спектакль поставил режиссер Антон Лободаев. В главных ролях зрители увидят актеров: О. Левину, О. Пономареву, И. Федорова, А. Шугова, Н. Новопашина, К. Муранова, А. Богданова, Я. Романова, К. Колитинову, Ю. Пак, Ю. Григорьеву, О. Терехун, Я. Куца, Д. Бурлюкало и В. Зудину.

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