«Три мушкетера», «Чужая Земля» и «Дом улиток»: какие фильмы выйдут в прокат 2 сентября

Фото: Шан-Чи и легенда десяти колец, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 2 сентября большой экран представит зрителям боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец», анимационный фильм «Три мушкетера», драмы «После. Глава 3», «NT: Ромео & Джульетта» и «Боец без правил», фильм ужасов «Дом улиток», триллеры «Чужая Земля» и «Девятый калибр».

Открывает обзор испанская анимационная лента «Три мушкетера». Юные зрители увидят полнометражную версию известного японского мультсериала 1980-х «Д’Артаньгав и три пса-мушкетера», основанного на произведении Александра Дюма о Д’Артаньяне и мушкетерах. Главными героями являются четвероногие друзья человека — собаки, за исключением кошки Миледи, медведя Планше и некоторых других. Как и в советском мультфильме «Пес в сапогах», в ролях мушкетеров задействованы немецкая овчарка, сенбернар и сеттер.

Первый фильм Marvel Studios о супергерое азиатского происхождения «Шан-Чи и легенда десяти колец» поведает зрителям о мастере боевых искусств Шан-Чи, которому предстоит противостоять призракам из собственного прошлого по мере того, как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец». Режиссером картины выступил Дестин Креттон, а главную роль исполнил Симу Лю.

В российский прокат в ближайший четверг выйдут три драматические ленты. Первая — «После. Глава 3» режиссера Кастиля Лэндона — расскажет о жизни главной героини Тессы, которая после встречи с притягательным бунтарем Хардином оказалась разделенной на до и после. Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором: согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность: тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга.

Вторая лента — «Боец без правил» режиссера Аарона Леонга — о бойце ММА Нике Ньюэлле, у которого нет руки. Он получает редкий шанс побороться за чемпионство в легком весе. Победа важна не только лично для Ника, но и для всех людей с физическими особенностями и травмами.

Драма «NT: Ромео & Джульетта» режиссера Саймона Годвина отсылает зрителя в «пандемийный год», когда встречи с близкими людьми перестали быть частью обычной жизни.

Невозможность быть вместе, видеть лица близких, чувствовать тепло родного тела — это и главная боль несчастных влюбленных, и главная боль актеров и зрителей, разлученных друг с другом. Чума, играющая значимую роль в «Ромео и Джульетте», была еще на слуху современников Шекспира. Новая «чума», подвергшая театры испытаниям, незримо пронизывает всю постановку.

Немецкий фантастический триллер «Чужая Земля» режиссера Тима Фельбаума отправит зрителей в будущее. Земля после глобальной экологической катастрофы полностью покрыта водой. Правящей элите удается колонизировать планету Кеплер-209, но люди больше не могут обзавестись потомством из-за особых условий в новой атмосфере. Трое ученых отправляются на Землю с миссией: узнать, возможно ли начать все сначала. Их корабль терпит крушение при посадке на воду. В результате из всех астронавтов выживает лишь одна девушка. Теперь судьба человечества лежит на ее плечах.

Американский триллер «В западне» с Меган Фокс и Оуэном Мэкеном в главных ролях покажет зрителям последнее испытание, которому подверг муж свою супругу. Совместная жизнь супругов давно складывалась не так, как они мечтали в начале отношений. Муж, дабы изменить текущее положение вещей, приглашает вторую половинку на романтический ужин в уединенное местечко. Ужин и подарки заканчиваются самоубийством главы семьи, которое он совершил, приковав себя наручниками к любимой. Но даже после гибели этого психопата вдова не обрела заслуженную свободу: прикованная к трупу своего мучителя в загородном доме она сталкивается с ужасными, заранее спланированными ловушками. Сможет ли Эмма выбраться из этого жуткого места живой или же покойный супруг затянет ее за собой в ад?

Итальянский криминальный триллер «Девятый калибр» режиссера Тони Д’Анджело представит зрителю историю успешного адвоката с безупречной репутацией Фернандо Пьяцца. Правда, родитель адвоката имеет богатое криминальное прошлое. В определенный момент это прошлое догоняет и главного героя. Когда в результате мошенничества со счетов одного из преступных синдикатов пропадает 100 миллионов евро, подозрение падает на Фернандо. Он становится мишенью сразу для двух соперничающих мафиозных кланов. Теперь герой должен любыми способами доказать свою непричастность, ведь на кону не только его жизнь, но и судьба еще одного близкого ему человека.

Разумеется, не обошел российский прокат вниманием и фильмы ужасов. Этот жанр на большом экране представит испанская лента «Дом улиток» режиссера Макарена Асторга. По сюжету главный герой — Антонио Прието — решает провести лето в горах в окрестностях Малаги. Там он надеется найти покой и вдохновение для создания нового романа. Необычное поведение новых знакомых пробуждает желание написать о них. Он начинает интересоваться жизнью общины и достаточно быстро понимает, что местные жители скрывают от него многочисленные тайны. Антонио с ужасом осознает, что реальность гораздо страшнее и невероятнее самых смелых фантазий.