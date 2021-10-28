Исторические, военные, фантастические: какие выставки можно посетить онлайн в нерабочие дни

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В Москве началась нерабочая одиннадцатидневка. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе мэр столицы Сергей Собянин ввел ряд ограничений. Музеям предписано принимать гостей по системе QR-кодов и с условием 50-процентной заполняемости. Однако для тех москвичей, которые имеют возможность соблюдать полную самоизоляцию, культурные учреждения подготовили онлайн-выставки. «Вечерняя Москва» подготовила маршруты на каждый день по музейным площадкам города: один день — один музей.

Открывает обзор Государственный исторический музей, который приглашает своих виртуальных посетителей на настоящий Медиапортал. Чего здесь только нет. Вниманию гостей представлены уникальные выставки, как те, что в настоящее время открыты для посетителей музея, так и прошедшие, лекции, спецпроекты, фильмы о музее и даже информация о несостоявшемся проекте «Смотровая площадка».

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Все без исключения россияне могут увидеть выставку «Произведения Императорского стеклянного завода», которая представляет более 100 его произведений искусства, или более детально рассмотреть отдельные экспонаты, например, вазу «Одуванчики».

О придворной одежде с XVII до начала XX века, видах церемониального костюма, протокольных требованиях к костюмам расскажет выставка «Русский придворный костюм середины XIX — начала ХХ века». А ряд подборок к ней — «Как проходили императорские балы», «Особый случай», «Мундир означает место служения» — детально осветят предлагаемую тему.

Тематическая подборка «Великая Победа», которую можно увидеть в виртуальном пространстве Государственного музея современной истории России, содержит информацию о нескольких выставках, которые можно увидеть на сайте организации. Среди них: выставка «Страницы истории антифашистского сопротивления в Европе» о деятельности движения Сопротивления на территории 15 европейских государств, выставка «Плечом к плечу спасая мир» о совместной борьбе русского и французского народов против нацизма, выставка «Полководцы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Экспозиция «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют» посвящена 75-летию освобождения стран Восточной Европы от фашизма. Подготовлена на базе фондовых коллекций Музея современной истории России.

Российский национальный музей музыки зовет гостей на мультимедийную виртуальную выставку «О войне и ее героях». В период Великой Отечественной войны и в последующие годы были созданы сотни музыкальных и литературных произведений, живописных полотен, кинофильмов, прославляющих мужество, стойкость простых людей и запечатлевших великие подвиги защитников Родины. Произведения этого периода создали культурный код нашей страны.

Проект состоит из десяти тематических разделов. Каждая тема дает ответы на самые разные вопросы. Что для каждого из нас означает Великая Отечественная война? Кто ее герои? Какой след она оставила в судьбах миллионов людей? Что эта война забрала навсегда, а что оставила после себя?

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

210-летию со дня рождения австро-венгерского пианиста, композитора, дирижера и педагога, одного из ярчайшихпредставителей музыкального романтизма Ференца Листа посвящена виртуальная экспозиция Play, LISZT!.

В музее музыки хранятся подлинные автографы Листа, документы, освещающие историю творческих взаимоотношений пианиста с представителями русской музыкальной культуры XIX века.

Виртуальная выставка «Старинные экипажи в собрании Музеев Кремля» ждет своих гостей на страницах сайта Музеев Московского Кремля. Экспозиция представляет все семнадцать экспонатов Оружейной палаты — произведения XVI–XVIII веков работы русских и иностранных мастеров. Открывают выставку очерки о формировании экипажной коллекции Музеев Московского Кремля, о роли экипажа в жизни царского и императорского двора. Разделы, освещающие историю развития экипажного дела в России, дают представление о конструктивно-технических и художественных характеристиках произведений из кремлевского собрания. Каталог экипажей организован по хронологическому принципу.

Фото: АГН Москва

Кроме того, на сайте Музеев Московского Кремля посетители могут увидеть следующие выставки: «Европейское холодное клинковое оружие X–XX веков​», «Иностранные ордена российских императоров в собрании Музеев Московского Кремля», «Серебряные дары правителей Швеции российским государям в XVII веке» и «Фаберже. Пасхальные подарки».

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает посетителей увидеть онлайн-проект «Шедевры Царицына», который приурочен к открывшейся в конце октября «Выставке новых поступлений». Виртуальное пространство дает возможность познакомиться с предметами, которых не будет в экспозиции, прочесть или услышать о том, как шли поиски и реставрация памятников, узнать о проведенных в ходе этой работы исторических расследованиях.

Музей обладает не имеющей аналогов коллекцией произведений авторского ткачества XX века. В онлайн-проекте зрители увидят три основных направления работы музея, связанной с пополнением его собрания, представлены на примере трех гобеленов.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Почитателей национальной литературы в гости на виртуальную выставку «Чехов, Бунин, Куприн. Судьбы скрещенья» зовет Музей истории российской литературы имени В. И. Даля. Выставка, приуроченная к трем юбилейным датам — 150-летию со дня рождения И. А. Бунина и А. И. Куприна и 160-летию со дня рождения А. П. Чехова, по-новому освещает многие аспекты их биографии и литературного наследия.

Опорные точки виртуальной выставки — пересечения жизненных и творческих траекторий трех классиков: Москва, Ялта, работа в одних и тех же изданиях, жизнь в эмиграции. Вниманию посетителей представлены живописные и графические портреты, шаржи и карикатуры, фотографии и личные вещи, рукописи, документы, письма, книги. Визуальные материалы и тексты дополняют видеосюжеты, позволяющие лучше познакомиться с экспонатами выставки и ее основными темами.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственный музей Востока представляет виртуальный проект «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров», который знакомит посетителей с малоизвестной широкой публике страницей иранской истории и искусства. Здесь можно увидеть более 250 предметов из богатейшей иранской коллекции музея: произведения живописи, керамика, оружие, ковры и манускрипты, исторические документы и фотографии.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Проведение выставки «Фундамент корейской эстетики — прошлое настоящее керамики пунчхон» и вовсе стало возможным только в виртуальном пространстве. Из-за эпидемии коронавируса экспозиция не смогла прибыть в Москву. Однако организаторы предоставили возможность россиянам оценить неповторимую красоту и своеобразие корейской керамики в режиме онлайн.

На сайте Государственного Дарвиновского музея расположено несколько весьма необычных выставок, посвященных животным. Так, экспозиция «Обыкновенные необыкновенные звери» покажет и расскажет зрителям о 25 самых редких и интересных экспонатах коллекции аберративных млекопитающих музея.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кроме того, вниманию публики представлены выставки «Обитатели дальневосточных морей» и «Вымершие животные в советской печатной графике 1950-х годов».

Биологический музей имени Тимирязева создал онлайн-выставку «Капитан Беринг и его берег». Экспозиция приурочена к 340-летию со дня рождения Витуса Беринга и рассказывает о месте, которое больше всего связано с его именем, — о Командорских островах. Здесь, на краю земли сошлись пути самых разных наук, для каждой из которых эти острова интересны по-своему.

Выставка раскрывает загадку захоронения командора Беринга, рассказывает о богатейшем животном мире, в том числе и о вымершей стеллеровой корове, а также о Командорском заповеднике.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Всероссийский музей декоративного искусства в свою очередь представляет онлайн-проект «Моряк, художник, человек. Владимир Голицын». Владимир Михайлович Голицын — выдающийся художник декоративно-прикладного искусства, иллюстратор, график, а также полярник и изобретатель настольных игр.

В перерывах между путешествиями художник работал в московской мастерской художника П. П. Кончаловского, брал уроки у К. Ф. Юона, посещал вечерние курсы ВХУТЕМАСа. В эти годы он выполнял заказы на роспись деревянных изделий, которые отличают остроумные сюжеты на агитационную тематику, использование художественных особенностей и приемов традиционной мезенской росписи.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Завершает обзор онлайн-выставка «Как поймать единорога», которую гостям своего сайта презентует Музей Москвы. Экспозиция знакомит с музейными предметами, на которых запечатлены волшебные существа из разных эпох московской истории и коллекций музея.

Зрители увидят кентавров и грифонов на изразцах русского средневековья; сфинксов Кусковского дворца; льва и единорога со шпилей Исторического музея; барельефы Дома со зверями на Чистых прудах; гидр и драконов с советских плакатов и карикатур.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести нерабочие дни интересно и с пользой.