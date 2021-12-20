«Елка Победы» и «Зимняя мастерская»: музеи пригласили на новогодние программы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новый 2022 год спешит в столицу. Традиционно готовятся к его встрече не только в концертных залах, театрах, парках, но и в музеях. При этом новогодние программы у последних отличаются нестандартным подходом, интерактивны и гарантируют камерность. «Вечерняя Москва» представляет новогодние праздники в музеях, которые способны удивить самого требовательного гостя.

Музей Победы с 25 декабря приглашает юных москвичей на исторический новогодний квест «Елка Победы». Мероприятие посвящено 80-летию Битвы за Москву.

Ребят ждет увлекательное командное путешествие по диорамам музея. Они погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о событиях Московской битвы и ее героях. Им предстоит проявить смелость и находчивость, чтобы разгадать загадки квеста и пройти весь маршрут. А в конце программы каждого участника ждет новогодний подарок, сообщается на сайте музея.

Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы ждут гостей на новогодние программы с 18 декабря. В главном здании дети и их родители станут участниками увлекательного праздника «…и вот сама идет волшебница зима».

Во время путешествия по залам старинного дворянского особняка ребята узнают, как праздновали Новый год и Рождество в пушкинское время, какие подарки дарили друг другу, какие игры и забавы любили 200 лет назад.

В мемориальной квартире А. С. Пушкина на Арбате пройдет новогодняя экскурсия «Москва тряхнула стариной, веселье за весельем…, или Забавы ожили».

В доме на Арбате, где после свадьбы поселились Пушкин и его молодая жена Наталья Николаевна, теперь живет радушная хозяйка Госпожа Старина. Она приглашает вспомнить традиции празднования Рождества и Нового года. Участники программы узнают, наряжал ли елку Пушкин, какие было принято дарить подарки и какие блюда подавали к праздничному столу.

Дом-музей И. С. Тургенева зовет посетителей в «Новогоднее путешествие по Старому Дому». Программа носит камерный характер и вызывает ассоциации с домашним праздником. Главным героем праздника является не Дед Мороз, а старинный особняк — Старый Дом — с его таинственными залами и комнатами, необычными вещами, загадочными звуками, невидимыми обитателями и своими собственными домашними историями. Дети вступают с ним в диалог, как с живым существом. Но Старый Дом раскроет свои тайны только тому, кто будет вежлив с ним и научится бережно обращаться с предметами его старинной обстановки.

«Новогодние хлопоты у Василия Львовича Пушкина» ждут гостей в Доме-музее В. Л. Пушкина. Ребята помогут горничной Лизе подготовить дом к встрече Нового года и приему гостей: помелят муку, подберут костюм для бала, поучаствуют в маскараде, потанцуют польку, «накроют» новогодний стол, познакомятся с традициями и святочными гаданиями, поиграют в игры пушкинского времени.

А в мемориальной квартире Андрея Белого откроется «Зимняя мастерская», где предстоит узнать, как и чем украшали елку в конце XIX — начале XX века, поиграть в традиционные праздничные игры и сделать елочную игрушку по старинному образцу.

Фото: Вечерняя Москва

Новогоднюю елку «Щелкунчик или планета Рождество» в Доме-музее М. Н. Ермоловой с 18 декабря представляет Театр PARABASIS.

«Щелкунчик или планета Рождество» — это не только феерический спектакль, но и удивительные приключения внутри самой сказки, где каждый зритель может повлиять на развитие сюжета, что позволит глубже сопереживать персонажам, пробудит фантазию и даже чувство ответственности, несмотря на веселый характер представления.

В рождественскую программу помимо сказки-спектакля включена театрализованная экскурсия-квест по Дому-музею, где все пропитано духом театра. Гости узнают, как делались старинные игрушки, как раньше принято было украшать елку и как любила ее украшать сама Мария Николаевна Ермолова.

Вместе с Феей Драже на Волшебном корабле ребята отправятся в Италию, Испанию, Францию и узнают, как там встречали Рождество и Новый год. А в завершение программы ее участники вместе с героями сказки отправятся на планету «Рождество» в город Конфетенбург.

Музей Москвы с 1 декабря открывает фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости музея и их родители смогут посетить четыре музейные елки, шесть праздничных спектаклей и выставку «Рождество».

Самые юные посетители приглашаются на программу «Теплая елка». Их ждет сказка с оригинальным сюжетом, открывающая тайну появления на свет Деда Мороза. Участники праздничной программы «Чудная елка» устроят распаковку подарков, спрятанных в старинном сундуке. «Щелкунчик и Мышиный король» познакомят с писателем Эрнстом Гофманом и его сказкой. А «Рождественские истории о Москве и москвичах» расскажут участникам программы о столице времен Гиляровского.

В афише новогодних спектаклей можно посмотреть постановки «Музыка из всего», «Человеткин», «В лесу родилась елочка», «Эмили Браун и ее кролик. Новогодняя версия», «Рождество», «Игра в Новый год» и «Мой снежный друг».

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Музей-усадьба «Кусково» с 8 декабря представляет две программы: «Голландский Новый год» и «Новый год в Италии».

В новогоднем путешествии в Голландию взрослые и дети узнают о том, как голландцы отмечают зимние праздники, обменяются пожеланиями с помощью «рождественского полена» и примут участие в выборе «бобового короля».

О национальных традициях празднования Рождества и Нового года поведает и Итальянская программа. Ее участникам расскажут, какую роль играют виноград и вода в исполнении желании, для чего горожане выбрасывают старые вещи из окон и почему итальянские малыши так любят лохматую фею Бефану, летающую на метле.

«Новый год в зачарованном Биологическом музее» начнется 21 декабря. Гостей ждет научно-нескучная программа, где им предстоит пройти настоящий квест: решить головоломки, выполнить химические и физические опыты, сходить в гости к древним мудрецам и даже к Бабе-Яге.

Ребенок не только познакомится с биологией, химией и физикой, но еще и освоит ключевые компетенции XXI века, так называемые 4К-навыки: креативность, командную работу, коммуникации с другими людьми, критическое мышление.

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Литературный музей Л. Н. Толстого к новогоднему сезону подготовил несколько программ. Так, в «Новогодней сказке» дети познакомятся с европейскими рождественскими и новогодними традициями, поиграют с Санта-Клаусом, Пер Ноэлем и Дедом Морозом и, пройдя по сказочным тропинкам, попадут в Новый год.

Праздничное занятие «Рождество» расскажет о Рождестве Христовом, познакомит с обрядами Сочельника, играми и забавами зимних Святок.

Бал-маскарад «Итальянские комедии» посвящен пьесам итальянских комедиографов Карло Гоцци и Карло Гольдони. Участники праздника познакомятся с историей итальянского театра и станут его актерами.

Московский государственный музей С. А. Есенина с 4 декабря презентует две новогодние программы. Первая из них — «Забежала Коляда на село» — о том, как важно каждому знать народные традиции и праздники. Взрослые и дети окунутся в неизведанный мир сказаний и обычаев, идущих от прадедов. Участники поиграют в забытые игры, связанные со встречей Нового года, попробуют себя в костюмированных колядках и погадают на будущий год.

Вторая программа «Бабушкины сказки, или секреты Рождества и Новолетия в былые времена» отправит детей на сельский праздник Рождества Христова, где они исполнят колядки на Васильев вечер, посмотрят кукольный Вертеп, почувствуют себя в роли хозяина и хозяйки деревенского дома, послушают бабушкины сказки при свечах, отгадают загадки из «Книги народной мудрости» и попьют чай из настоящего самовара.

Кроме того, музей подготовил тематические мастер-классы, которые также познакомят участников с национальными традициями: «Рождественский ангел», «Козули» и «Рождественская коза».

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С 15 декабря на новогодние интерактивные программы гостей ждут в Музее московских стрельцов «Стрелецкие Палаты».

В новогодние праздники старинные палаты XVII века станут секретным штабом «Сказочной службы», и попасть в ее ряды получится далеко не у всех. Те, кому улыбнется удача, смогут принять участие в операциях по спасению необычных лесных существ и поиске ключа от таинственного сундука.

Новогодняя программа «Герои на все времена или Новый год по-стрелецки» приглашает подготовиться к грядущему году в тренировочном лагере «Стрелецкая слобода». Здесь участники пройдут теоретическую и практическую подготовку для вступления в стрелецкое войско, узнают тонкости и хитрости стрелецких сборов, познакомятся с традициями XVII века и во всеоружии встретят Новый год.

В зимнее путешествие по Замоскворечью в сопровождении Варвары Елисеевны и ее помощников зовет ребят программа «Зимние вечерки или однажды, много лет спустя». Немного праздничного настроения, немного мистики, немного науки. Вот и рецепт Нового года по-стрелецки.

Программа «Перезагрузка: Новый год сквозь время» отправит участников в загадочное путешествие сквозь историю, наполненное играми, загадками и шутками, познакомит гостей с особенностями встречи Нового года в разное время.

Завершает обзор Музей военной формы, который с 14 декабря зовет гостей на «Новогоднюю сказку в усадьбе». Программа задумана в виде спектакля с детективным сюжетом: пропал ключ от старинных усадебных часов, время остановилось, и Новый год может не наступить.

В поисках заветного ключа участникам предстоит распутать клубок тайн и загадок, узнать о традициях празднования Нового года в разные исторические эпохи, поучаствовать в конкурсах и играх.