День болот и «Ключ на старт!»: пять причин выйти из дома в выходные

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Приближаются первые февральские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 5 и 6 февраля и станут поводом выйти из дома.

Открывает обзор традиционный праздник «День развесистой клюквы», который ежегодно проходит в первое воскресенье февраля в Биологическом музее имени Тимирязева. Мероприятие посвящено Дню водно-болотных угодий.

Взрослые и юные гости музея смогут послушать небылицы о болотных растениях и лекцию «Болотные страшилки», увидеть обитателей болот под микроскопом, принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть спектакль в теневом театре. Малышей ждут раскраски, мультики и спортивные соревнования.

В первые выходные февраля, 5 и 6 числа, свой день рождения отмечает Мосприрода. В субботу все пришедшие на праздник в экоцентр «Битцевский лес» приглашаются на мастер-класс «Художественная открытка», где можно узнать интересные факты о природных территориях Москвы.

В воскресенье в рамках праздничной программы в экоцентре «Лесная Сказка» состоится игра «Царь природы». Участники посоревнуются в веселых эстафетах и подвижных играх, разгадают викторины и услышат много интересной информации.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Продолжат «природную» тему познавательные экскурсии в павильоне «Цветоводство» на ВДНХ. 5 и 6 февраля для детей и их родителей здесь пройдут тематические мероприятия «Что снится семечку?» и «Порхающие цветы».

Экскурсия-квест «Что снится семечку?» включает посещение интерактивных инсталляций, объемное голографическое шоу, посвященное уникальным растениям Земли. Экскурсия «Порхающие цветы» проводится в иммерсионном арт-павильоне «Метаморфозы природы», где посетители вместе с бабочкой проходят через все стадии ее превращения — от гусеницы к крылатой красавице.

Образовательные мероприятия пройдут также в центре «Космонавтика и авиация». Так, 6 февраля здесь можно принять участие в квизе «Ключ на старт!». За несколько раундов участникам предстоит ответить на вопросы по космической тематике.

Многие знают позывной Юрия Гагарина и имя первой собаки, полетевшей в космос. А вот что такое «лазерный пистолет с пиротехнической лампой-вспышкой» или в чем суть эксперимента «Аквариум», известно далеко не всем. Ответы на каверзные вопросы можно будет найти в ходе тематического мероприятия.

Фото: пресс-служба центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

А в центре «Слово» на ВДНХ в субботу, 5 февраля, стартуют две новые образовательные программы. Кроме того, возобновляется интерактивная экскурсия для детей «Живое слово».

Впервые в центре появились программы для дошкольников. Так, на занятии «Путешествие Буковки в Центр «Слово». Встречаем буквы» дети узнают, почему для письма нужен был воск и зачем люди собирали кору березы. А на встрече «Путешествие Буковки в Центр «Слово». Знакомство со сказочными животными» ребятам расскажут, как выглядела птица Феникс и откуда на страницах древних рукописей возникли сказочные животные.

В ближайшие выходные в нашем городе можно увидеть несколько оригинальных театральных постановок. Так, в Музее Москвы режиссер Вика Привалова и драматург Евгений Казачков 5 февраля представят выставку с документальным аудиогидом «Мам, привет». В ней каждый участник сам выбирает свой маршрут, исследуя возможные пути от обид и конфликтов к примирению и прощению. Спектакль создает пространство для разговора, чтобы в финале позвонить и произнести в трубку фразу, вынесенную в название.

Проект получил две номинации на национальную театральную премию «Золотая маска — 2020» в категориях «эксперимент» и «работа драматурга».

Кроме того, 6 февраля в Музее Москвы «Театр из пластилина» покажет юным зрителям спектакль «Тюлька» — историю про подводный мир, приключения и одну маленькую фантазерку.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Театр мимики и жеста в текущем году отмечает 60-летний юбилей. К значимой дате театр подготовил подарок зрителям: премьеру пластического спектакля «История одного Ха(о)уса», показ которого состоится 5 февраля.

Спектакль поставила режиссер Евгения Акс по собственному сценарию. В сценической истории гармонично слились психологическая драма и выразительная пластика, специально написанная музыка и эмоциональный жест.

А в филиале Российской государственной библиотеки для молодежи 5 февраля актеры ГИТИСа представят иммерсивный спектакль-променад «Дачники» по пьесе Максима Горького. Особняк купца Носова, где пройдет показ, является современником персонажей пьесы, и он же становится одним из главных действующих лиц спектакля. Зрителям предстоит совершить путешествие в прошлое, побывать в разных комнатах дома и увидеть разворачивающуюся между героями пьесы драму.

Впервые в истории музея-заповедника «Куликово Поле» 5 февраля состоится фестиваль «Зимние забавы на Конном дворе». В его программе катание на санях, богатырские забавы, выставка собак, парад саней, мастер-классы, интерактивные площадки. Гостям мероприятия предстоит построить иглу и испечь блины на пеньках, поучаствовать в «Веселом марафоне», украсить снежный покров Конного двора яркими цветными красками и создать удивительную картину на снегу.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Парк «Патриот» 5 и 6 февраля приглашает всех жителей и гостей Подмосковья на фестиваль развлечений «Зимняя сказка». Посетители могут бесплатно покататься на катке, самом большом в регионе тюбинговом спуске и на упряжке с хаски. Также можно прокатиться на упряжке оленей, русской тройке и на квадроциклах.

Парк Горького в выходные порадует своих посетителей международным фестивалем «Снег и лед в Москве». Горожан ждут более тридцати удивительных объектов и снежная фан-зона. На площадке есть две тематические зоны, в которых профессиональные скульпторы в режиме реального времени строят сказочные композиции изо льда и снега.

По выходным здесь проходят представления уличных театров и мастер-классы по снежной скульптуре.

Музей-заповедник «Горки Ленинские» 5 февраля приглашает всех желающих принять участие в Горкинской лыжне. В день соревнований участник, прошедший электронную регистрацию, подтверждает свое участие за 30 минут до старта, предоставляя паспорт или свидетельство о рождении, медицинскую справку с допуском врача.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Музей русского импрессионизма совместно с «Ельцин Центром» и «Энциклопедией русского авангарда» представляют выставку «Авангард. На телеге в XXI век» — реконструкцию масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии сто лет назад.

Зрители увидят более ста произведений ярких представителей русского авангарда, среди которых шедевры Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Ивана Клюна, Александры Экстер и других мастеров.

Выставка «Антон Видокле. Граждане космоса», где художник исследует влияние космизма на XX век, открыта в Новой Третьяковке. В первой части он обращается к фундаменту космистской мысли. Вторая часть исследует отношения между космологией и политикой, третья часть воссоздает музей как пространство воскрешения, идея которого — ядро космизма.

Соединяя эссе, документальный жанр и перформанс, Антон Видокле цитирует труды основателя космизма Николая Федорова и других философов и поэтов. Музыка Джона Кейла и Эльен Радиг сопровождает эти бродящие изображения.

В Музее космонавтики работает выставка легендарного фотографа советской космонавтики Альберта Алексеевича Пушкарева «Люди, техника, эпоха». Ретроспективный проект основан на фондовой коллекции музея.

На выставке представлен один из последних снимков космонавтов Виктора Пацаева и Владислава Волкова — членов экипажа корабля «Союз-11», погибшего при возвращении из космического полета на Землю. Еще один знаковый для Пушкарева снимок — ракетно-космическая транспортная система «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран» на стартовой позиции.

Фотография «Тюльпаны Байконура» — художественная интерпретация надежной работы космических ракет. Не с первого раза фотографу удалось совместить, казалось бы, несовместимое — стартующую ракету со степными тюльпанами на переднем плане.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

А в центре «Т-Модуль» 5 и 6 февраля пройдет выставка «Гранд текстиль», представляющая все грани текстильного творчества. Это традиционное событие в сфере авторского текстиля, где мастера, работающие с тканями, войлоком, вышивкой, пряжей, батиком, лоскутным шитьем и кожей представляют новые проекты, коллекции и работы.

В субботу на выставке пройдут гранд-дефиле с Мариной Корниловой и презентация проекта Cool Tiмe, а в воскресенье гостей ждет кукольный праздник.

Фото: Параллельные матери, 2021 год

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 3 февраля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише фантастическое ретро «Седьмая печать», чудесные семейные фильмы «Щенячий патруль и подсказки Бульки для всех: Новые герои» и «Прыгучая братва», ленты национального производства «Непослушник», «День слепого Валентина» и «Другое имя», криминальная драма «Самый пьяный округ в мире» и шедевр Педро Альмодовара «Параллельные матери».