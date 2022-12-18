Напитки покрепче, цены повыше: алкоголь подорожает в начале 2023 года

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В России установили минимальные розничные цены на алкоголь. Стоимость напитков изменится с 1 января. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с ценами в преддверии новогодних праздников.

По словам экономиста Александра Цапликова, сильнее всего для покупателей подорожают крепкие напитки.

— В последний раз минимальная стоимость повышалась в 2020 году — сказался пандемийный кризис. Сейчас, в связи с санкционным давлением, производство алкоголя обходится компаниям в несколько раз дороже. Многие вынуждены изготавливать напитки, которые ранее у нас практически не производились. Это виски, текила, джин, бренди, — отметил эксперт.

Так, минимальная стоимость бутылки 0,5 коньяка составит 517 рублей против 480 рублей в прошлом году. Цена бутылки водки такого же объема в начале следующего года составит от 229 рублей, на 15 рублей дороже, чем в этом.

— В преддверии праздника из-за ограничений на поставки иностранного алкоголя многие производители решили воспользоваться возможностью и повысить цены заранее. Крупные сети дорожат своей репутацией, поэтому там наценки нет либо она совсем небольшая, — добавил Цапликов.

Из-за того, что иностранный алкоголь ввозится с помощью параллельного импорта, у покупателя есть риск нарваться на подделку. С особой осторожностью надо покупать шампанское, виски и джин — их привезти сложнее всего.

— Старайтесь покупать алкоголь в крупных продуктовых магазинах и всегда обращайте внимание на русскоязычную этикетку, акциз — все должно быть пропечатано четко, с указанием компании-импортера. Лучше узнать, существует ли такая фирма на самом деле. Специальные приложения, где можно проверить оригинальность алкоголя, не всегда работают в случае с параллельным импортом, — рассказал сомелье Захар Терехов.

Эксперт советует не вестись на баснословные скидки — напитки из других стран стоят дороже, чем раньше.

КСТАТИ

Психиатр-нарколог Василий Шуров рекомендует россиянам отказаться от распития крепкого алкоголя на морозе — из-за этого можно получить сильнейший спазм сосудов и даже потерять сознание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Кашин, аналитик:

— Если сравнивать с началом года, то ситуация с алкоголем значительно наладилась — многие логистические цепочки удалось восстановить. Я рекомендую не приобретать алкоголь в интернете, так как есть большой риск наткнуться на подделку — к сожалению, такие случаи уже были.