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Диетолог Гинзбург назвал безопасную для здоровья порцию красной икры

Рафаэль Залян

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Диетолог Гинзбург назвал безопасную для здоровья порцию красной икры
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Красная икра — вкусный и полезный деликатес, в котором содержатся жирные кислоты омега-3, фосфор, а также витамины В12, E и D. Казалось бы, ничего, кроме пользы от него, быть не может. Однако эксперты уверяют, что благотворные свойства продукта вовсе не дают права употреблять его в безмерном количестве. В противном случае можно нанести своему организму непоправимый вред. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, нутрициолога Михаила Гинзбурга, какой должна быть допустимая суточная порция икры, чтобы она не только утолила гастрономические пристрастия, но и принесла пользу.

По словам эксперта, красная икра действительно является кладезем витаминов и микроэлементов.

— В ней содержатся холин, селен, фосфор, фолиевая кислота, витамины В12, E и D, антиоксиданты, а также самый главный источник жиров — омега-3, — пояснил Гинзбург. — Эти элементы необходимы для укрепления иммунитета, правильного функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Полезна икра также для кожи и волос.

Безусловно, такие компоненты делают икру очень полезной, но любителям ею полакомиться нужно помнить, что вреда от чрезмерного употребления деликатеса тоже немало, добавил диетолог:

— В красной икре очень много соли, ее часто подделывают, а еще она чрезмерно дорогая. Я категорически не рекомендую употреблять ее людям с артериальной гипертонией, так как избыток соли для их организма очень губителен. Людям без таких недугов разрешено съедать в сутки не более 20 граммов продукта.

Если у ребенка переносимость красной икры хорошая, то суточная порция для него не должна превышать 15 граммов.

— До трехлетнего возраста я советую не давать ребенку этот продукт, — предупредил Гинзбург. — Считается, что детская пищеварительная система адаптируется к взрослой еде, когда ребенку четыре года. То есть начинать потчевать ребенка таким деликатесом лучше с 4 или 5 лет.

Категорически запрещено есть продукт людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, аллергикам, гипертоникам, обладателям болезней почек, и тем, кто страдает ожирением, заключил собеседник «ВМ».

До этого эксперт по питанию Юлия Макарова рассказала, как правильно выбирать и хранить икру.

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