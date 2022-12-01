Эксперт по питанию Макарова рассказала, как правильно выбирать и хранить икру

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Некоторые люди предпочитают заранее покупать икру к праздникам, не дожидаясь сезонного подорожания. Можно ли долго хранить этот продукт, рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова.

Она отметила, что температура, при которой икра не теряет своих свойств и остается безопасной для здоровья долгое время, указана в ГОСТах.

— Есть ГОСТы для различных видов икры, и в них в основном приведены температуры минус четыре-шесть градусов или минус два-шесть градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим трудно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности, — пояснила специалист.

По ее словам, в современных холодильниках бывают специальные отсеки, где можно устанавливать температуру самим, но если такого отделения нет, то лучше не рисковать и не приобретать икру заранее.

Макарова порекомендовала обращать внимание на срок годности продукта, который указан на упаковке. Если банка уже открыта, то испорченную икру можно узнать по запаху, слизи и горьковатому привкусу.

— Первое — это, безусловно, запах. Он должен быть характерным, без неприятных оттенков, например, тухлой рыбы. Признаком порчи может быть слизь на поверхности. Один из признаков — прогоркание, — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Для многих россиян красная и черная икра считается традиционным деликатесом на праздничном столе. Неудивительно, ведь это очень вкусное и полезное лакомство, насыщенное витаминами и микроэлементами. В икре также содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (в том числе омега-3), поднимающие иммунитет и укрепляющие здоровье. Но всем ли можно употреблять эти продукты, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.