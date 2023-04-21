Налоговый вычет за обучение: кому положен и как его получить

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Госдума приняла закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Такие вычеты россияне могут получить, например, за оплату обучения. «Вечерняя Москва» разбиралась, как работают подобные вычеты, какие суммы можно вернуть и что для этого необходимо сделать.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — сумма, с которой человек имеет право не платить 13-процентный налог на доходы физлиц. Такие вычеты позволяют гражданам снижать траты на социально значимые расходы: например, на обучение, лечение, страховку или покупку жилья.

Кто может получить социальный налоговый вычет за обучение

Социальный налоговый вычет за обучение могут получить граждане, оплатившие собственное обучение в любой форме: дневной, вечерней, заочной и так далее. Также вычет доступен лицам, которые оплатили учебу своего ребенка в возрасте до 24 лет, опекаемого ребенка до 18 лет или брата или сестры до 24 лет. Однако в этих случаях форма обучения обязательно должна быть очной.

Вычет можно получить за учебу в любом учебном заведении — и в государственном, и в частном, если у него есть лицензия. Это могут быть вуз, школа, детский сад, учреждения дополнительного образования взрослых (автошколы, курсы повышения квалификации и так далее) или детей (музыкальные школы, школы искусств, спортивные секции и другое).

Для получения вычета на обучение человеку необходимо иметь подтвержденный доход и быть налоговым резидентом России. При этом он обязательно должен платить в бюджет налог по ставке НДФЛ. Налоговая служба готова вернуть только фактически уплаченные средства или разрешает не платить их после начисления.

Как получить вычет

Какие документы необходимо предоставить

Право налогоплательщика на получение вычета должны подтверждать соответствующие документы. Например, таким документом может быть договор на оказание образовательных услуг или чеки, подтверждающие оплату обучения. При получении вычета за обучение детей, братьев или сестер нужны справки, подтверждающие очную форму обучения. Если речь идет об опекаемом ребенке, то понадобится договор об обеспечении попечительства или о приемной семье.

Получение вычета в налоговом органе

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что человек имеет право вернуть часть налогов за последние три года.

— По социальным налоговым вычетам человек может получить вычет за предыдущие три года. Если человек обучался в течение четырех лет и забыл, что имеет право на налоговый вычет, то он может получить вычет только за последние три года, — пояснила специалист.

Чтобы получить вычет таким образом, необходимо посетить налоговую в конце года и оформить декларацию, отметила собеседница «ВМ». Также понадобится справка 2-НДФЛ, которая покажет официальный доход. Эту справку заполнят соответствующей суммой, и гражданин сможет вернуть часть уплаченных средств.

После вступления в силу нового законопроекта максимальная сумма вычета увеличится на несколько тысяч, подчеркнула эксперт.

— Сейчас получить вычет за обучение можно на сумму до 15,6 тысячи рублей. Эта сумма обусловлена тем, что верхняя граница вычета составляет 120 тысяч рублей, а учитывается 13 процентов от этой суммы. Теперь отсчитывать этот вычет будут от 150 тысяч — в итоге получится 19,5 тысячи, — объяснила Финогенова.

Получение вычета у работодателя

Существует также возможность вернуть средства через работодателя. Такой вариант подойдет гражданам, которые хотят вернуть НДФЛ быстрее и не желают заполнять декларацию. Подать в налоговую заявление о подтверждении права на вычет можно через сайт nalog.ru. Уведомление о праве на вычет вышлют в течение месяца, после чего его нужно будет отнести работодателю, который перестанет удерживать налог из дохода.

Дополнительный стимул

По словам Финогеновой, увеличение верхнего порога налогового вычета — положительная перемена для россиян.

— Любое повышение базы по налоговому вычету — дополнительные деньги, которые может получить плательщик налогов. Человек, получающий официальную зарплату и занимающийся добровольными отчислениями (например, на лечение себя или детей, либо образование), может рассчитывать на стимулирование своих дополнительных добровольных трат государством, — рассказала эксперт.

При этом, отметила собеседница «ВМ», обычно оплатой услуг частных школ и клиник занимаются люди, имеющие средний достаток. Очень часто уровень их издержек, которые они несут в связи с оплатой такого рода лечения или образования, значительно выше установленного верхнего предела.

В связи с этим многие россияне часто предпочитают обходиться без добровольных трат на обучение и образование. Если верхняя граница по налоговому вычету будет увеличена еще больше, у представителей среднего класса появится дополнительная мотивация, заключила специалист.