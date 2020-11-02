«Доллар по 200»: экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

После резкого падения курс рубля может окрепнуть, но незначительно. Необходимо привыкать к тому, что нацвалюта будет дешеветь постоянно и формировать долгосрочную корзину долларовых накоплений, — такой совет дал экономист Алексей Коренев.

2 ноября курс доллара превысил 80 рублей, евро — 93 рубля. Падение курса нацвалюты связывают сразу с несколькими факторами: цены на нефть, выборы в США и эпидемия коронавируса.

— Надо понимать, что количество факторов, влияющих на курс валют, огромно, и, к сожалению, они нестабильны. Дело прежде всего в том, что российская экономика сильно зависит от продаж энергоносителей. В былые времена они формировали почти две трети бюджета. Сейчас за счет падения цен это около 30 процентов. Нефть за ночь подешевела сразу на 5,5 процента, сейчас, правда, отскочила до 3. Вторая причина падения рубля в том, что в течение предыдущей недели нацвалюта ощущала поддержку со стороны налогового периода: экспортеры продавали валютную выручку, что позитивно сказалось на курсе. Но этот период закончился, помочь теперь может только ЦБ, осуществляющий валютные интервенции, объем которых, к сожалению, недостаточен, —заметил Коренев.

Но главным фактором, влияющим на курс валют, экономист считает общую неопределенность сразу по двум направлениям — коронавирус и выборы в США. В Европе уже несколько стран ввели жесткий локдаун, возможно, вскоре их примеру последуют и другие государства.

— С выборами в Штатах тоже непонятно. До сих пор сложно угадать, кто победит, что будет представлять собой политика Байдена (Джо Байден — кандидат в президенты США — прим. «ВМ»). Хотя контуры и вырисовываются, но они не очень позитивны как для американской, так и для мировой экономики. Любой нормальный инвестор в таких условиях попытается снизить риски и «переложиться» в более спокойные и надежные активы, ими традиционно являются золото и американские гособлигации, — объясняет Коренев.

Тем не менее небольшой откат рубля после резкого падения экономист считает возможным: ослабление произошло слишком резко, что повлечет за собой хотя бы техническую коррекцию. Как дальше будет развиваться ситуация, сказать сложно: мы не знаем, чем закончатся выборы в Штатах, продолжится ли падение цен на нефть, насколько серьезной окажется вторая вспышка коронавируса:

— Рубль может продолжить ослабевать. А может и откатиться, но несильно — до 77–78 за доллар в лучшем случае. Оснований для более оптимистичных прогнозов, к сожалению, нет. Самое главное здесь даже не то, насколько еще просядет наша валюта, а то, насколько резкими и прогнозируемыми окажутся колебания. То, что произошло сейчас, можно было предугадать, и большинство экспертов не увидели здесь ничего удивительного. В любом случае глобально рубль будет ослабевать всегда — это неизбежно, но сейчас хотелось бы дать всем один важный совет: не надо паниковать и жадничать. Жадность и страх — худшие советчики в финансовых вопросах. Для того чтобы заработать на краткосрочных спекуляциях, необходимо быть специалистом, обладать определенными инструментами. Любительские же спекуляции через обменники неизбежно приведут к убыткам.

Но, поскольку в долгосрочной перспективе рубль продолжит ослабевать, Коренев считает долларовые накопления прекрасной инвестицией в пенсию или подушку безопасности.

— При долгосрочных сбережениях незначительные колебания не так важны. Если вы собираетесь держать свою валютную корзину хотя бы десять лет, то легко досидите до 200 рублей за доллар, а там уже не важно, покупали вы этот доллар по 80 рублей или по 77. Не отслеживайте мелкие колебания, успокойтесь и постепенно формируйте индивидуальные пенсионные или любые другие долгосрочные накопления. Если вдруг в какой-то момент доллар откатится, не надо переживать и бегать за корвалолом — мы копим долго, а через несколько лет он точно подорожает, — заверил эксперт.

Коренев заключил, что сегодняшнее резкое падение курса рубля было вполне ожидаемо на фоне общемировой стрессовой ситуации. Его откат к прежним значениям возможен, но маловероятен, особенно в долгосрочной перспективе.

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