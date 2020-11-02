Курс доллара превысил 80 рублей на Мосбирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В понедельник утром, 2 ноября, доллар на торгах на Московской бирже поднялся выше 80 рублей. Эту отметку американская валюта переходит впервые с 30 марта 2020 года.

Согласно данным Мосбиржи на 10:03, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 66 копеек — до 80,19 рубля. Наряду с этим евро прибавил в цене 73 копейки, достигнув 93,35 рубля.

Тем временем фьючерс на нефть марки Brent с поставками в январе дешевел на 3,56 процента, опускаясь до 36,59 доллара за баррель.

Ранее также стало известно, что спрос на золото в мире упал до минимальных значений 2009 года, хотя инвестиционный спрос на драгоценный металл вырос на 20 процентов в третьем квартале этого года.

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