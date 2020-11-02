Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курс доллара превысил 80 рублей на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара превысил 80 рублей на Мосбирже

Ростислав Зубков

Экономика

В понедельник утром, 2 ноября, доллар на торгах на Московской бирже поднялся выше 80 рублей. Эту отметку американская валюта переходит впервые с 30 марта 2020 года.

Согласно данным Мосбиржи на 10:03, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 66 копеек — до 80,19 рубля. Наряду с этим евро прибавил в цене 73 копейки, достигнув 93,35 рубля.

Тем временем фьючерс на нефть марки Brent с поставками в январе дешевел на 3,56 процента, опускаясь до 36,59 доллара за баррель.

Ранее также стало известно, что спрос на золото в мире упал до минимальных значений 2009 года, хотя инвестиционный спрос на драгоценный металл вырос на 20 процентов в третьем квартале этого года.

Читайте также: Аналитик назвал перспективную валюту для сбережений в ноябре

курс еврокурс рублякурс доллара
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте