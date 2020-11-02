Курс евро взлетел выше 94 рублей и обновил максимум с 2014 года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Европейская валюта превысила 94 рубля на утренних торгах на Московской бирже. В понедельник, 2 ноября, евро обновил максимум с декабря 2014 года.

К 10:53 по столичному времени курс евро расчетами «завтра» рос на 1,33 рубля — до 93,95 рубля, подскакивая до 94,02 рубля.

Ранее доллар также взлетел на Мосбирже выше 80 рублей: к 10:03 курс американской валюты расчетами «завтра» поднялся на 66 копеек — до 80,19 рубля. К настоящему моменту он уже достиг 80,71 рубля и стремится к 81.

За пару часов до этого мировые цены на нефть упали более чем на три процента.

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