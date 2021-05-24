Миллион по приколу. Как неизвестный в Москве превратил фальшивые деньги в настоящие

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В Москве мужчина «перехитрил» банкомат и превратил сувенирные деньги в настоящие. В полиции рассказали, что неизвестный зашел в отделение одного из столичных банков, подобрался к аппарату и достал пачку купюр «Банка приколов». Банкомат послушно принимал банкноты одну за другой, после чего мошенник перевел средства на свои банковские карты и разбогател на более чем один миллион рублей. Почему это произошло, ждать ли наплыва таких аферистов и что делать, если банкомат выдал «прикольные» деньги вместо настоящих, разбиралась «Вечерняя Москва».

«Вопрос не в том, чтобы убедить машину»

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян назвал инцидент странным и усомнился, что мужчина обманул банкомат с помощью купюр «Банка приколов».

— Не может быть, чтобы это был «Банк приколов». Эти купюры — просто бумажки. Скорее всего, это были напечатанные фальшивки, — сказал собеседник «ВМ».

Если это так, продолжил он, то встает вопрос не о неисправности аппаратуры, а об «эффективности работы фальшивомонетчика». Хотя, признает Тосунян, банкоматы и с высококачественной подделкой должны хорошо справляться.

— Может, он гипнотизер какой, — пошутил глава АРБ. — Странно все это, техника даже на фальшивые купюры четко реагирует. Вероятно, произошел сбой техники, но вообще это редкая случайность.

Тосунян также усомнился, что данный прецедент станет массовым и серьезно навредит банкам. По мнению эксперта, в современном мире существует так много способов установить личность преступника, что развод с «прикольными» купюрами станет не поводом для вдохновения, а уроком для каждого.

— Вопрос не в том, чтобы убедить машину, а в том, что в этом прозрачном мире при необходимости можно выявить местонахождение правонарушителя, например, по многочисленным камерам. И этого злоумышленника явно быстро найдут, поэтому заниматься такими операциями не очень выгодно: остается слишком много следов. Так что фальшивомонетчики могут пока не будоражиться, — заключил президент АРБ.

Фото: АГН«Москва»

Три версии

— Ну это явно fake news, — сказал ученый-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов, беседуя с корреспондентом «ВМ» о московском «приколисте». — Либо неполная информация по способу совершения преступления. Только если на программно-техническом уровне мошеннику удалось обойти и отключить систему считывателя знаков безопасности, которые установлены на банкоматах.

Вехов, как и Тосунян, отказался верить, что аферист провернул нехитрое дело с помощью купюр «Банка приколов». Сбой мог произойти на внутреннем уровне, считает IT-специалист.

— У нас в РФ есть федеральный закон о банках и банковской деятельности. Он пока либеральный, и не все банки соответствуют требованиям, которые предъявляются информационной безопасности ЦБ как основным регулятором. Иначе говоря, если организация, которая обслуживает банк, не выполняет эти регламенты, а там их целый пакет, то на банкоматах не будет установлено штатного оборудования. Проверенная аппаратура стоит в доверенных банках, — пояснил он.

Резюмируя вышесказанное, Вехов выдвинул три версии случившегося: либо это фейк (при условии, что ключевые детали инцидента остаются неизвестны), либо действительно некачественное оборудование, либо аферист оказался работником службы инкассации. Последний вариант — самый сложный, но от того не менее правдоподобный, отметил собеседник издания.

— Банкоматы и терминалы обслуживают не банки, а другие организации, — обратил внимание криминалист. — Есть служба инкассации, которая приезжает со своими купюрами и считывателем, подключается к банкомату, чтобы его открыть и снять контрольную сумму налога для проверки налоговыми органами. И если у сотрудника есть служебные коды и такое устройство (считыватель), то да, он может вскрыть банкомат и положить в кассету купюры.

Вехов подчеркнул, что все эти махинации выполнить очень непросто, а потому, прежде чем делать выводы, нужно дождаться результатов экспертизы банкомата и экспертизы документов (купюр).

Фото: АГН Москва

Банкомат выдал купюры «Банка приколов». Кому жаловаться?

После того как мошенник внес в банкомат сувенирные деньги, они могут попасть в руки ничего не подозревающего клиента банка. По словам доцента кафедры гражданского права РПА Минюста России, юриста и адвоката Андрея Некрасова, это сопоставимо с теми неприятными ситуациями, когда купюроприемник «жует» банкноты либо когда банкомат отказывается отдать карточку назад.

— Во всех этих случаях нужно моментально обращаться в банк, — отметил юрист. — Если вы в отделении, идите к менеджеру или вызывайте сотрудников кредитной организации. Если нет — звоните на горячую линию, оставляйте заявку. Вам главное — любыми способами как можно быстрее зафиксировать факт происшествия. Иначе потом вам будет уже очень трудно что-либо доказать.

Эксперт уточнил, что для фиксации нарушения подойдет фото- и видеосъемка. Здесь действует суровый принцип «как можете, так и доказывайте», указал Некрасов. Если банк по тем или иным причинам не торопится помогать клиенту в беде, остается обращаться в органы правопорядка.

— Первым делом — получить свое, а заявлять в органы — дело десятое. Это ответственность и проблема банка, это он должен в полицию идти. Но если банк не поможет, тогда да, к правоохранителям придется идти уже вам. И им тоже нужно будет все подтверждать, — разъяснил собеседник «ВМ».

По его словам, если под рукой не оказалось вообще никаких доказательств и в момент инцидента вы были совершенно одни, можно и нужно просить банк либо полицию сделать выемку видеозаписи с банкомата. В каждом таком аппарате, как утверждает Некрасов, есть камера, которая фиксирует происходящее.

— В случае если у вас нет вообще ничего, просите хотя бы эту запись с камеры, — заключил адвокат.

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