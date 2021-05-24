Неизвестный в Москве украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр

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Россия, Москва, Краснопрудная улица Карта всех событий

Неизвестный в Москве загрузил в банкомат фальшивые купюры на сумму более миллиона рублей, перевел средства на банковские карты, а потом обналичил их в другом месте. Об этом сообщили в воскресенье, 23 мая, в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

12 мая в полицию обратился представитель одной из кредитно-финансовых организаций по факту мошеннических действий.

Правоохранители установили, что 29 апреля неизвестный, находясь в помещении кредитно-финансовой организации на Краснопрудной улице, внес в банкомат купюры, имитирующие денежные банкноты, на сумму 1,042 миллиона рублей. Затем он перевел средства на банковские карты неустановленных лиц и позже обналичил в неустановленном месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», злоумышленника ищут, передает РИА Новости.

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