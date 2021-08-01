Занести в черный список: как защититься от мошенников

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Банк России с начала июня 2021 года публикует на своем сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. На сегодняшний день в нем уже около двух тысяч организаций. Зачем нужен такой список, который многие уже назвали «черным», и как он поможет нам, обычным потребителям?

Одним из распространенных заблуждений многих людей является то, что с финансовым рынком взаимодействуют только инвесторы, когда приобретают акции, облигации и иные ценные бумаги. Но это не так: каждый раз, когда вы совершаете покупку по карте, операцию подтверждает банк — участник финансового рынка. Обратились в страховую компанию за полисом ОСАГО — значит вы заключили договор с участником финансового рынка. Нужны деньги взаймы, а друзья на мели? Ломбарды и микрофинансовые организации такие же участники финансовых рынков, как и банки.

Природа финансового рынка такова, что он несет в себе не только возможности, но и риски. И, к сожалению, риски мошенничества тоже. В повседневной жизни мы встречаемся с попытками обмана достаточно регулярно. Многие из них мы пресекаем, как говорится, на автомате. Например, письма о том, что вы стали победителем в очередной лотерее, удаляются без прочтения, или вовсе пропадают в недрах папки со спамом.

Но какими бы надежными ни были средства информационной защиты, мошенники будут стремиться их обойти. Злоумышленники адаптируются под текущую новостную повестку, пытаясь извлечь выгоду из любого громкого события.

Если пять лет назад были популярны звонки с предложением установить новые счетчики на воду или газ под угрозой огромных штрафов, то сегодня вас будут пугать взломом аккаунта госуслуг, приложения мобильного банка или предлагать фальшивые справки о вакцинации. Если раньше вам звонили и предлагали купить чудодейственное средство от всех болезней, то сегодня оно всенепременно будет лечить и предотвращать коронавирус.

Атаку мошенников намного проще предупредить, чем пытаться ликвидировать ее последствия. Поэтому основное средство борьбы — это наша осведомленность и здравая доля скептицизма по отношению к внезапным звонкам и «выгодным» предложениям.

Именно поэтому Банк России начал публиковать список недобросовестных организаций. Список регулярно обновляется и дополняется.

Нелегальные участники рынка выделены в списке в три категории: это нелегальные кредиторы, нелегальные участники рынка ценных бумаг и финансовые пирамиды.

Нелегальные кредиторы (их еще называют «черными» кредиторами) — самая массовая группа организаций, значащаяся в списках: их примерно половина, и это не случайно.

Выдача займов под проценты — неплохой способ заработать без значительных усилий. На первый взгляд кажется, что все просто: дай денег в долг, через месяц забери назад, но уже с процентами. И не забудь про залог, чтобы гарантировать возврат средств.

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Сегодня для осуществления такой деятельности необходимо получить лицензию Банка России или специальный статус. Иными словами — нужно стать профессиональным участником финансового рынка. Официальный статус накладывает множество ограничений: нужно соответствовать финансовым нормативам и соблюдать требования о предельных процентных ставках. Также есть серьезные организационные и финансовые ограничения в части взыскания. И вот бизнес становится далеко не таким простым, каким казался на первый взгляд. И не таким доходным.

Черные кредиторы не согласны с правилами честной игры. Ведь гораздо проще не утруждать себя соблюдением каких-то требований, а просто выставлять проценты побольше, а с должниками разбираться «по понятиям».

Черные кредиторы действуют разными способами. Кто-то пытается скрываться под личиной легальной компании и выдавать обычные займы — без надзора Банка России, а значит, без ограничений по процентным ставкам и способам взыскания. Взаимодействие с такой компанией даже может происходить безболезненно, но ровно до первой просрочки по займу.

Есть категория комиссионных магазинов, которые пытаются замаскировать свою деятельность под ломбард. Ведь в сознании обывателей понятия скупки и ломбарда часто отождествляются. Но важно понимать, что если вы несете драгоценности в официальный ломбард — это значит, что вам выдаются деньги под залог. Ломбард обязан хранить предмет залога и вернуть его после погашения долга. Но если вы принесли драгоценности в комиссионный магазин — можете считать, что вы просто продали их.

Даже если вам будет предложено выкупить вещь до определенного срока, предложение будет подкреплено только честным словом и ничем более — комиссионка может продать ваши вещи в любой момент по своему усмотрению.

Отдельно нужно заострить внимание на откровенно мошеннических проектах, ставящих своей целью не выдать деньги под проценты, а завладеть чужим имуществом. На черном рынке до сих пор популярны схемы с обратным выкупом недвижимости. Вместо договора залога недвижимости (ипотеки) жертва подписывает договор купли-продажи, но при этом сразу подписывается еще один документ — договор аренды с правом последующего выкупа, но в рассрочку и по значительно большей цене.

По схожей тактике действуют компании, реализующие программы возвратного лизинга. Схема практически идентична, за исключением того, что объектом сделки является автомобиль.

Такие компании могут быть вообще не заинтересованы в том, чтобы вы платили, и могут всячески препятствовать исполнению обязательств: то нерабочий день, то платежные реквизиты с ошибками, то вообще офис переехал, а телефон не отвечает. Зато, как только вы пропустите пару платежей, вам будет сразу выставлено требование о полном возврате суммы с наложением огромных штрафов. Если вы вдруг не сможете вернуть все деньги разом, то предстоит суд с попыткой отъема имущества. Учитывая, что на момент суда вы уже не являетесь собственником имущества (ведь вы ранее продали его, а затем взяли в аренду с правом выкупа), шансы отстоять права в суде становятся практически призрачными.

Некоторые недобросовестные проекты предлагают за вознаграждение подобрать лучшие предложения в банках и МФО. Такие посредники всегда работают по принципу: «Утром деньги — вечером стулья. Можно и наоборот, но деньги — вперед!». С вас будут просить деньги за рассмотрение заявки на кредит (что уже противоречит законодательству о потребительском кредитовании), а после получения денег нерадивые «помощники» с большой долей вероятности просто исчезнут.

Оставшуюся часть черного списка составляют нелегальные участники рынка ценных бумаг и финансовые пирамиды. Деятельность таких проектов направлена напрямую на отделение потребителей, желающих получить «стабильный пассивный доход», от их денег. Представители подобных компаний всеми силами будут убеждать вас прибыльно вложить деньги либо в фондовый рынок (в случае с участниками рынка ценных бумаг), либо в очередной суперинновационный мегаприбыльный нанопроект (в случае с финансовыми пирамидами).

О том, как не стать жертвой пирамиды или псевдоинвестиционного проекта, уже сказано немало, поэтому сегодня мы заострим внимание только на одном аспекте. Одной из ключевых проблем на финансовом рынке стала мимикрия нелегальных участников под бренды известных и крупных финансовых организаций.

Мошенники могут достаточно достоверно воспроизводить оформление вывесок и сайтов, использовать схожие шрифты, цветовую гамму и части наименований известных брендов в названии своих организаций.

Фото: Pixabay

Бывают ситуации, когда на месте закрывшегося офиса известного банка открывается новый — со схожими вывесками, не имеющий отношения к банку, но ориентированный на прием «вкладов».

И если вы отдали свои деньги в одну из таких компаний, вернуть их может оказаться очень непросто.

Так как же быть нам, простым потребителям? И чем нам поможет черный список Банка России? Ответ на эти вопросы очень простой: если обозначенная организация в нем числится, то лучше сразу развернуться и уйти. Эксперты не устают повторять, что мошенникам намного проще взломать человека, нежели компьютер. Об этом красноречиво говорит статистика, публикуемая Банком России — больше половины всех успешных мошеннических атак проводится путем введения человека в заблуждение.

Поэтому Банком России и был предложен еще один инструмент защиты граждан, вне зависимости от опыта работы с какими бы то ни было финансовыми инструментами.

Чтобы не стать жертвой нелегального участника финансового рынка, запомните несколько простых правил.

Во-первых, внимательно изучите условия предложения.

Нет ли в них подозрительно высокой доходности или других необоснованно выгодных предложений.

Во-вторых, проверьте наличие права (лицензии) у финансовой организации на осуществление определенного вида деятельности. Сделать это просто. На официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «проверить финансовую организацию» достаточно ввести любой известный вам реквизит компании. Если она состоит в реестрах Банка России, то результатом поиска станет информация о всех выданных лицензиях на осуществление деятельности.

В-третьих, внимательно читайте условия договора. Не поддавайтесь на уговоры менеджеров и сообщения об истечении сроков уникальных предложений. Если какие-то условия договора вам не ясны, возьмите его домой и прочтите в спокойной обстановке, а при необходимости — проконсультируйтесь с юристом. Легальная компания никогда не будет этому препятствовать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Михайлов,руководитель ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Банк России раскрывает перечень компаний, в деятельности которых выявлены признаки нелегальной деятельности. Для выявления этих признаков проверяются разные источники: реклама в интернете, СМИ, жалобы граждан.

Однако в силу различных процедурных причин с момента выявления признаков до момента закрытия незаконной организации может пройти несколько месяцев.

Для того, чтобы предостеречь и сориентировать пользователей финансовых услуг, Банк России публикует информацию о подозрительных компаниях досрочно, то есть до момента вынесения официального решения судом или блокировки сайта.

В черный список Банка России внесены более 1,9 тысячи подозрительных организаций и интернет-проектов, выявленных с 2020 года.

По каждой компании указаны наименование (и иные средства индивидуализации), характер незаконной деятельности, адрес сайта в интернете, а также дата загрузки данных на сайт. База данных регулярно обновляется, в том числе по результатам проверок обращений граждан.