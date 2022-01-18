«Долгожданное повышение»: у кого вырастут зарплаты в феврале

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В феврале представителям ряда отраслей следует ожидать повышения зарплаты. У одних сотрудников доход вырастет на уровень инфляции, у других — даже выше. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.

IT и информационная безопасность

По словам эксперта, в первую очередь продолжат расти зарплаты в сфере информационных технологий. Из-за масштабной цифровизации увеличивается количество вакансий и, соответственно, востребованность в квалифицированных кадрах. В прошлом году рост доходов в этой сфере был рекордным — на 25 процентов без учета инфляции.

— В этом году эта тенденция продолжится, только меньшими темпами. Но инфляцию рост будет превышать значительно. С информационной безопасностью будет та же история, — отметила эксперт.

Медицина и ее тень

Голованова обращает внимание и на сектор медицины. У соискателей в нем из-за очередных волн пандемии тоже хорошие перспективы. Причем повышение зарплат в коммерческой части значительно подстегивает и бюджетную.

— В 2022-м в медицине рост продолжится вследствие того, что спрос сейчас уходит в регионы. Туда, где вакансий становится больше. Например, за прошлый год количество вакансий врачей выросло вдвое, а среднего медперсонала — в полтора раза. Проблема нехватки квалифицированного медицинского персонала в крупных городах решается просто — переманивают из регионов. А поскольку в регионах возникает нехватка врачей, они тоже вынуждены удерживать специалистов повышением зарплаты, — пояснила собеседница «ВМ».

Медицинская тень ляжет и на сферу фармацевтики, добавляет представитель рекрутингового сервиса. Здесь новые возможности открываются из-за роста онлайн-продаж. Соответственно, сюда подтягиваются не только аптекари, но и представители технических специальностей типа программистов, и складских — сборщики заказов, курьеры.

Курьеры и линейный персонал в строительстве

Со службами доставки тоже есть интересный момент, отмечает Голованова. По ее словам, с одной стороны, зарплаты курьеров пробили все возможные прогнозы экспертов, а с другой — в службах доставки остается высокий спрос на рабочую силу из-за высокой текучки персонала. Но зарплаты в этом секторе привлекательны сейчас не только для рабочего класса, но и для людей с уровнем образования повыше, заявила специалист.

Рабочих не хватает и в строительстве. Несмотря на то что возвращаются мигранты, проблема не решена.

— Рост зарплат здесь уже был значительный в прошлом году. По некоторым позициям он рос до 40 процентов. И, думаю, тенденция продолжится. Отрасль конкурирует за линейный персонал с производством и теми же доставками. Причем достойные деньги и достойные условия труда хотят получить и отечественные работники, и зарубежные, — уточнила аналитик.

Больше премий и всяких плюшек

Еще одной тенденцией рынка труда Голованова назвала новый подход работодателей к сотрудникам. Руководство компаний, говорит она, наконец-то вспомнило, что у них работают люди, и бизнес вынужден раскручивать гайки, чтобы их удерживать.

— Работодателей стали больше беспокоить вопросы жизни людей. Компаний с агрессивной корпоративной культурой стало меньше. Компании стали больше уделять внимание здоровью персонала. Например, если раньше крупные строительные фирмы в лучшем случае помогали рабочим с оформлением документов и общежитием, то сейчас они могут и в бассейн дать абонемент. Недавно мы это даже представить не могли. Кроме того, премии в уходящем году были выплачены в большем объеме, чем в предыдущем, — констатировала специалист.

Повышение зарплат в начале года, по сути, затронет все сферы, предполагает Голованова. У бюджетников довольствие повысится на уровень инфляции — чуть более чем на восемь процентов, а у всех остальных — в зависимости от отраслей. Поводов думать о другом, по мнению эксперта, сейчас нет. И это повышение, согласно исследованиям портала, будет для наших сограждан долгожданным.