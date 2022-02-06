Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Траты не по средствам: ясновидящая Кажетта рассказала, как карма бедности влияет на наш достаток

Павел Гриднев

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Траты не по средствам: ясновидящая Кажетта рассказала, как карма бедности влияет на наш достаток
Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Большинство буддистов рассматривает обладание богатством как результат хороших действий в прошлом, и наоборот. Но прежде всего с психологической точки зрения карма бедности — это результат неправильных мыслительных установок и разницы в восприятии денег богатыми и бедными людьми. О том, как мышление влияет на размер наших кошельков и банковских счетов, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

По словам Кажетты, установки мышления можно использовать для классификации людей. В данном случае, полагает ясновидящая, эти общие убеждения (привычки тратить деньги и отношения с ними) помогают разделить богатых и бедных и понять, что же такое «карма бедности» с чисто практической точки зрения, без всякой мистики.

— Фундаментальное различие в мышлении богатых и бедных заключается в том, что богатые поняли очень простой принцип: деньги делают деньги. Богатые люди рассматривают деньги как возможность, а бедные — как то, что нужно заработать. Богатые люди заставляют деньги работать на них. Вместо того чтобы просто работать и рассчитывать на доход, богатый человек берет часть своего дохода и инвестирует его, — говорит Кажетта.

Она отмечает, что сложенные проценты работают в пользу богатых: это происходит потому, что со временем тысяча рублей превращается в десять тысяч. В конечном счете богатый человек может не работать и жить за счет доходов, полученных от инвестирования. Однако чаще всего богатые работают потому, что им нравится то, чем они занимаются, а не потому, что им нужны деньги. В то же время бедные люди, как говорят, работают ради денег. Они не копят и не инвестируют их. Бедный человек воспринимает тысячу рублей как просто тысячу рублей. Бедный человек работает от зарплаты до зарплаты до конца своей жизни.

— Бедные люди в лучшем случае тратят все, что зарабатывают, покупая вещи у богатых, независимо от того, нужны они им или нет. В конце месяца у них ничего не остается. Но настоящая бедность — это когда люди тратят деньги, которых у них нет, накапливая долги по кредитным картам. Сложная процентная ставка играет против бедных, поскольку в конечном итоге долг растет, — говорит Кажетта.

Она также рассказала о разнице между людьми с различным достатком в подходе к покупкам.

— Богатые люди тратят на предметы первой необходимости, на то, что нужно, а не на то, чего хочется. Например, богатый человек, у которого закончилось молоко, зайдет в магазин и купит пакет молока, не более того. Богатому человеку с прекрасно работающим телефоном не нужно тратить деньги на новый. По-настоящему богатого человека не волнуют тенденции, его волнует чистая стоимость, — рассуждает шаманка. — Бедные люди тратят деньги как на предметы первой необходимости, так и на сиюминутные желания. Например, бедный человек, у которого закончилось молоко, выйдет из магазина не только с пакетом молока. Бедный человек тратит не по средствам. Они заботятся о последних тенденциях, а не о благосостоянии. Бедные люди заботятся об имидже.

Богатые люди мыслят долгосрочно, что становится все труднее в нашем обществе, которое движимо сиюминутным удовлетворением. Бедные люди ставят в лучшем случае краткосрочные цели или не ставят их вовсе. Они не видят необходимости в долгосрочных целях, таких как деньги на будущее. Бедные люди, как правило, живут от зарплаты до зарплаты. Когда наступает кризис, свести концы с концами становится практически невозможно.

— Богатые люди чаще идут на просчитанный риск. Они могут позволить себе рисковать, поскольку имеют диверсифицированные активы. Например, когда богатым людям предоставляется возможность инвестировать в стартап, они, скорее всего, просчитают риск этих инвестиций. Если оценка окажется удовлетворительной, богатые люди рассматривают это как шанс увеличить свое богатство. Например, получив возможность инвестировать в стартап, бедные люди, скорее всего, сразу же откажутся. Они не видят в этом шанса увеличить богатство. Они воспринимают это как сокращение своего располагаемого дохода, — говорит Кажетта.

По ее словам, самый большой совокупный доход приносят не облигации, акции или даже недвижимость. Он приходит от образования. Большинство миллионеров не родились миллионерами, они научились строить богатство.

— Чем больше они учатся, тем лучше они понимают мир. Богатые признают, что они не знают всего. Богатые не боятся обращаться за советом. Они понимают, что у каждого можно чему-то научиться. Бедные люди не стремятся учиться. Они заботятся о мгновенном удовлетворении. Они заботятся об имидже и о том, что о них думают люди, — добавила ясновидящая.

Читайте также:
бедность экономия денег расходы на покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте