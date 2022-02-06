Траты не по средствам: ясновидящая Кажетта рассказала, как карма бедности влияет на наш достаток

Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Большинство буддистов рассматривает обладание богатством как результат хороших действий в прошлом, и наоборот. Но прежде всего с психологической точки зрения карма бедности — это результат неправильных мыслительных установок и разницы в восприятии денег богатыми и бедными людьми. О том, как мышление влияет на размер наших кошельков и банковских счетов, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

По словам Кажетты, установки мышления можно использовать для классификации людей. В данном случае, полагает ясновидящая, эти общие убеждения (привычки тратить деньги и отношения с ними) помогают разделить богатых и бедных и понять, что же такое «карма бедности» с чисто практической точки зрения, без всякой мистики.

— Фундаментальное различие в мышлении богатых и бедных заключается в том, что богатые поняли очень простой принцип: деньги делают деньги. Богатые люди рассматривают деньги как возможность, а бедные — как то, что нужно заработать. Богатые люди заставляют деньги работать на них. Вместо того чтобы просто работать и рассчитывать на доход, богатый человек берет часть своего дохода и инвестирует его, — говорит Кажетта.

Она отмечает, что сложенные проценты работают в пользу богатых: это происходит потому, что со временем тысяча рублей превращается в десять тысяч. В конечном счете богатый человек может не работать и жить за счет доходов, полученных от инвестирования. Однако чаще всего богатые работают потому, что им нравится то, чем они занимаются, а не потому, что им нужны деньги. В то же время бедные люди, как говорят, работают ради денег. Они не копят и не инвестируют их. Бедный человек воспринимает тысячу рублей как просто тысячу рублей. Бедный человек работает от зарплаты до зарплаты до конца своей жизни.

— Бедные люди в лучшем случае тратят все, что зарабатывают, покупая вещи у богатых, независимо от того, нужны они им или нет. В конце месяца у них ничего не остается. Но настоящая бедность — это когда люди тратят деньги, которых у них нет, накапливая долги по кредитным картам. Сложная процентная ставка играет против бедных, поскольку в конечном итоге долг растет, — говорит Кажетта.

Она также рассказала о разнице между людьми с различным достатком в подходе к покупкам.

— Богатые люди тратят на предметы первой необходимости, на то, что нужно, а не на то, чего хочется. Например, богатый человек, у которого закончилось молоко, зайдет в магазин и купит пакет молока, не более того. Богатому человеку с прекрасно работающим телефоном не нужно тратить деньги на новый. По-настоящему богатого человека не волнуют тенденции, его волнует чистая стоимость, — рассуждает шаманка. — Бедные люди тратят деньги как на предметы первой необходимости, так и на сиюминутные желания. Например, бедный человек, у которого закончилось молоко, выйдет из магазина не только с пакетом молока. Бедный человек тратит не по средствам. Они заботятся о последних тенденциях, а не о благосостоянии. Бедные люди заботятся об имидже.

Богатые люди мыслят долгосрочно, что становится все труднее в нашем обществе, которое движимо сиюминутным удовлетворением. Бедные люди ставят в лучшем случае краткосрочные цели или не ставят их вовсе. Они не видят необходимости в долгосрочных целях, таких как деньги на будущее. Бедные люди, как правило, живут от зарплаты до зарплаты. Когда наступает кризис, свести концы с концами становится практически невозможно.

— Богатые люди чаще идут на просчитанный риск. Они могут позволить себе рисковать, поскольку имеют диверсифицированные активы. Например, когда богатым людям предоставляется возможность инвестировать в стартап, они, скорее всего, просчитают риск этих инвестиций. Если оценка окажется удовлетворительной, богатые люди рассматривают это как шанс увеличить свое богатство. Например, получив возможность инвестировать в стартап, бедные люди, скорее всего, сразу же откажутся. Они не видят в этом шанса увеличить богатство. Они воспринимают это как сокращение своего располагаемого дохода, — говорит Кажетта.

По ее словам, самый большой совокупный доход приносят не облигации, акции или даже недвижимость. Он приходит от образования. Большинство миллионеров не родились миллионерами, они научились строить богатство.

— Чем больше они учатся, тем лучше они понимают мир. Богатые признают, что они не знают всего. Богатые не боятся обращаться за советом. Они понимают, что у каждого можно чему-то научиться. Бедные люди не стремятся учиться. Они заботятся о мгновенном удовлетворении. Они заботятся об имидже и о том, что о них думают люди, — добавила ясновидящая.