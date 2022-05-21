Садовые лопаты без переплаты: увеличение спроса на огородный инвентарь повлияло на его стоимость

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Крупный оператор фискальных данных проанализировал продажи товаров для садоводства и земледелия. Специалисты установили увеличение спроса на огородный инвентарь по сравнению с допандемийными уровнями. Однако выросли и цены. «Вечерка» выяснила, сколько теперь придется заплатить за инвентарь.

Рынок садовых инструментов быстро среагировал на увеличение спроса после пандемии — цены на пилы, топоры, ножовки, косы, секаторы заметно поднялись. Аналитики уточняют, что за год инструменты стали дороже на 25 процентов.

Так, обычный шланг стоил порядка 480 рублей, сегодня около 600. Подорожал и самый доступный садовый инструмент — топор. Сейчас он стоит более 300 рублей, что на 17 процентов больше, чем в 2019 году. Пилы тоже немного подорожали.

— Вот пришла за садовыми ножницами, — рассказала в одном из магазинов москвичка Элеонора Белова. — Сначала хотела купить подешевле, за 320 рублей, сэкономить. Но я понимаю, что долго такой инструмент не прослужит. А в уходе за моими розами нужен качественный помощник. Поэтому решила взять секатор за 1000 рублей, чтобы не рисковать, не повредить стебли.

Ландшафтный архитектор, организатор частного ботанического сада и профессиональный садовод с 28-летним стажем Евгений Сапунов подтверждает: экономить на инструментах нельзя.

— Плохими, некачественными инструментами работать сложно, неприятно и опасно! — говорит он. — Хорошим секатором, например, ты весь день работаешь в удовольствие, а вот дешевый аналог может сковать кисть руки уже через час или, того хуже, покалечить пальцы. А плохая лопата, например, может сорвать спину, и там уже будет не до посадок и поливов. Поэтому очень тщательно нужно подходить к вопросу выбора.

Сапунов рассказал, что у него только секаторов — 18 штук д ля раз личных работ. При этом профессиональные стоят порядка 20 тысяч рублей.

— Раньше я такие инструменты заказывал в Англии, сейчас больше пользуюсь услугами онлайн-магазинов, — сообщил специалист. — В нашем саду более 2,5 тысячи таксонов (видов растений). При уходе за ними важно иметь удобный, прочный садовый инвентарь. Любителям тоже советую покупать не самый дешевый инструмент, а средней цены.

По словам Сапунова, иногда в маленьких специализированных магазинах встречаются очень хорошие модели с 35-летней гарантией от производителей Wolf-Garten. Но сегодня многие заказывают садовые инструменты через интернет, на известных торговых площадках. В топ-5 производителей товаров для дома и дачи, по мнению экспертов, входят компании Fiskars, BURGON & BALL, KENT & STOWE, SNEEBOER, Gardena.

— Выбирая ту или иную вещь в сети, нужно прочитать отзывы, поискать рекомендации специалистов, — советует Евгений Сапунов, — а затем на месте уже оценить, насколько легок инструмент и удобна ручка, насколько прочное лезвие и так далее.

Выбирать самые дорогие модели любителям нецелесообразно. Не так уж много времени они проводят на грядках. Закупаться нужно грамотно. Но сейчас сэкономить будет сложнее. Лучше всего, конечно, дождаться скидок. Эксперты уверяют, что к середине лета потребительский спрос постепенно уменьшится и цены снизятся.

Чтобы легче было копать

Лопата с заточенной рабочей частью, прочным черенком и эргономичной ручкой. Обратите внимание на удобство и вес, лопата должна быть легкой.

Стоимость: от 1150 до 5000 рублей.

Секаторы, сучкорезы, ножницы

Нужны для обрезания, прореживания разных видов растений. Для крупных веток используем секатор с усилением или храповым механизмом, для срезания мелких стеблей и веточек подойдет плоскостной инструмент, а для древесных ветвей — сучкорез.

Стоимость: от 350 рублей. Цены профессиональных инструментов достигают 25 тысяч рублей.

Тачки упростят работу

Обращайте внимание на количество колес. Одноколесные — для твердых и ровных поверхностей, остальные — для рыхлого грунта и песка. Рама и кузов должны быть оцинкованы или с порошковым напылением стали.

Стоимость: от 3700 рублей.

Удобные косы

На дачу лучше купить модель с лезвием длиной 60 см — она удобная и маневренная. Для срезания разнотравья выбираем косу толщиной 4 мм, а для поросли подойдет лезвие толщиной 5 мм.

Стоимость: от 320 до 9000 рублей.

Распилят все как нужно

Садовые пилы в отличие от плотницких ножовок. Их изготавливают из обычной или закаленной стали, но оптимальный вариант — пила из нержавейки.

Стоимость: от 700 рублей.

Порядок грабли наведут

Для сбора крупного мусора нужен инструмент с мощными зубьями, для мелкого — небольшими. Важна длина черенка: в вертикальном положении она должна доходить до подмышек.

Стоимость: от 600 рублей.