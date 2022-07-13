Как делать то, что любишь, и получать за это деньги

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Две трети опрошенных россиян хотят получать доход на пенсии от монетизации хобби, следует из опроса, в котором приняли участие свыше 2,7 тысячи человек. Кандидат экономических наук, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», как россияне могут зарабатывать на своем хобби.

Самозанятость

По его словам, в настоящий момент наиболее выгодный способ заработка на хобби — это стать самозанятым.

— Самый простой способ зарабатывать на своем хобби — оформить самозанятость. Сделать это может любой россиянин, независимо от возраста. Самозанятые могут продавать товары, которые сделали своими руками, например, торты или вязаные изделия. Также заниматься оказанием услуг. Это намного более удобный способ налогового режима, чем ИП. Отмечу, что самозанятость никак не влияет на пенсию россиян. Она остается в том же объеме, — пояснил Юденков.

Творческие объединения

Кроме того, эксперт посоветовал вступить в творческие объединения России. С их помощью можно устраивать лекции или выставки, которые принесут дополнительный доход.

— Также россияне могут вступить в творческое объединение. Например, общество писателей или художников. В России существует большое количество общественных организаций, которые позволяют официально получать доход от творческих увлечений. Более того, «Союз писателей России» может помочь гражданину организовать его лекции и выступления, за которые он будет получать денежные средства. Общественная помощь людям в направлении, в котором человек имеет экспертные знания, также принесет дополнительный доход, — рассказал специалист.

Патент

Юденков отметил, что если россиянин изобрел что-то новое, то он может оформить патент. Это также позволит иметь официальный доход от увлечения.

— Те граждане, которые увлекаются, например, техническими изобретениями, могут оформить патент. Это охранный документ, который удостоверяет исключительные права и авторство. Изобретение должно обладать уникальными характеристиками, которое до этого никто не делал. Отмечу, что патентное право защищает техническую суть или внешний вид. Например, нельзя запатентовать книги, научные статьи или картины. В дальнейшем человек может продать или сдать его в аренду по лицензии. Это позволит заработать дополнительные деньги, — объяснил эксперт.

Он также разъяснил порядок установления эксклюзивного права на изобретение или полезные модели.

— Для получения патента на изобретение или полезную модель необходимо оформить заявку и подать ее в Роспатент. Далее проводится экспертиза, которая выносит решение о выдаче патента или об отказе. Заявка должна содержать заявление с указанием автора, описание или формулу изобретения, чертежи или реферат. Срок действия исключительного права составляет: на изобретение — 20 лет, а на полезные модели — 10 лет, — рассказал Юденков.