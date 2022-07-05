Льготная ипотека, соцвыплаты и аналоги больничных: плюсы самозанятости, о которых знают не все

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Самозанятость становится настоящим трендом на рынке труда. На это повлияли и пандемия, и непростая экономическая ситуация в стране. Сейчас все больше людей выбирает этот статус. По данным Минфина, число легально работающих на себя граждан продолжает расти и к 1 июня 2022 года уже достигло примерно 5 миллионов. В одной Москве количество самозанятых превысило 1 миллион человек, что составляет примерно 15 процентов от всех работающих. Больше всего самозанятых зарегистрировано в столице, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской и Самарской областях.

Многие знают о плюсах самозанятости. Но, помимо низкого налога (при работе с физлицами составляет 4 процента — прим. «ВМ»), легкости в использовании и оформлении, а также возможности самостоятельно распределять рабочее время, этот статус таит в себе множество неочевидных преимуществ. Государство и компании стараются поощрять самозанятых граждан, предоставляя льготную ипотеку, субсидии и гранты.

О самозанятости

1 января 2019 года начался эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых. Эта мера была призвана вывести из тени граждан, скрывающих свои доходы. В первый год в эксперименте участвовали четыре региона: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Тогда самозанятыми стали более 300 тысяч человек.

В 2020 году к участию в эксперименте постепенно присоединились все субъекты РФ. Предполагается, что он продлится до конца 2028 года. Воспользоваться статусом могут физические лица или индивидуальные предприниматели (сменив налоговый режим). Для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» Федеральной налоговой службы (ФНС) в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД).

Помощь от банков: льготные ипотека и займы

Еще недавно самозанятым было непросто оформить кредит на квартиру, но теперь банки пошли навстречу. Так, Сбер запускает льготную ипотеку для самозанятых. Россияне, обладающие этим статусом, смогут оформить в банке льготные ипотечные кредиты по программам «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека».

С 2021 года у самозанятых граждан появилась возможность подавать заявки на получение льготного кредита с помощью единого портала госуслуг. Им доступны кредиты до 1 миллиона рублей сроком до 3 лет (без обеспечения) или от 1 миллиона рублей до 5 миллионов рублей на срок до 5 лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5 процента. Выдает такие кредиты АО «МСП Банк». Потребительский кредит можно оформить в банках: основные банки в стране принимают заявки от самозанятых.

Кроме того, в правительстве обсуждаются «поблажки» для самозанятых, чтобы не ограничивать их ежегодным доходом в размере 2,4 миллиона.

Специальные программы кредитования

Минэкономразвития России разработало программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Она позволяет владельцам бизнеса и самозанятым получить кредит на развитие своего предприятия по более низкой ставке. Под программу кредитования подпадают представители малого и среднего бизнеса, у которых нет залога или его недостаточно. Они могут получить поручительства и гарантии корпорации МСП. Корпорация берет на себя риски, чтобы банки активнее кредитовали и не отказывали бизнесу.

Также самозанятые могут занять до 500 тысяч рублей на срок до трех лет по ставке от 9 процентов годовых по специальной программе Московского областного фонда микрофинансирования.

Можно получить и кредит на продвижение на сумму до 100 тысяч рублей. Средства разрешается направить на создание сайта, закупку наружной рекламы, выпуск печатной продукции и другие направления. Также в Подмосковье проходят регулярные курсы для самозанятых.

Налоговый вычет и удобство работы

Каждый самозанятый при регистрации может получить налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма предоставляется новым плательщикам налога на профессиональный доход для уменьшения уплачиваемого сбора. Вычет начисляют автоматически, дополнительных действий не требуется. Налоговая служба самостоятельно снижает сумму, а разницу от стандартной ставки списывает с остатка.

Самозанятым необязательно покупать кассовый аппарат. Чеки можно выпускать через приложение «Мой налог», его веб-версию, оператора электронной площадки или банк. Чек автоматически формируется при поступлении оплаты от клиента.

Социальный контракт на развитие бизнеса

Федеральная программа «Социальный контракт» создана, чтобы помочь гражданам получить деньги на открытие и развитие своего дела, а также пройти бесплатное обучение. В рамках программы можно получить 250 000 рублей на открытие дела в рамках самозанятости и 30 000 рублей на обучение основам ведения бизнеса.

Этими деньгами можно оплатить первоначальные расходы на организацию деятельности и экспресс-курсы, которые позволят сэкономить средства и не оплачивать отдельно работу бухгалтера, маркетолога, бизнес-консультантов, а стать универсальным специалистом.

Поддержка онлайн-платформ

Бизнес также стремится поддерживать самозанятых и предоставлять аналоги социальных льгот, которых не хватает многим предпринимателям.

Сервис бытовых и бизнес-услуг YouDo внедрил медицинские страховки, а также страхование ответственности исполнителя. В онлайн-школе SkyEng всем желающим исполнителям предоставляются скидки на услуги в частных клиниках. «Яндекс.Такси» развивает программы поддержки: компания запустила расширенное страхование и софинансирует эту программу для самозанятых водителей на 50 процентов или же полностью компенсирует покупку страхового полиса. Так, при временной нетрудоспособности человек получает аналог больничного — 800 или 2000 рублей в день (в зависимости от региона). Похожая программа есть и для курьеров. Кроме того, для самозанятых водителей действует повышенный приоритет при распределении заказов на перевозки пассажиров такси. Сервис «Авито» совместно с каналом «Пятница» запустил проект по поддержке малого бизнеса: серию роликов по ТВ, в которых самозанятые могли принять участие.

— В начале года я перенес коронавирусную инфекцию и находился на больничном две недели. Благодаря полису я получил почти 11 тысяч рублей, — поделился самозанятый водитель Марат Хисматуллин из Казани. — Хорошо, когда у тебя есть финансовая подушка безопасности, но откладывать деньги на черный день получается не всегда. И в этом случае страховка очень выручает. Для того чтобы деньги зачислили, нужно было предъявить два документа: справку о перенесенном заболевании и листок нетрудоспособности.

Сохранение социальных льгот

Многие не подозревают, но, оказывается, статус самозанятого можно совмещать с социальными выплатами. Если женщина находится в декрете, то ее не лишат стандартных пособий: для всех самозанятых мам положено пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Самозанятость не мешает получать выплаты по месту основной работы. Также сохраняются ежемесячные выплаты на детей до трех и семи лет, если выполнено условие по уровню дохода, то есть он не выше двойного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Люди, ухаживающие за инвалидом или лицом старше 80 лет, тоже могут рассчитывать на пособие. Кроме того, льготы сохраняются и для неработающих пенсионеров, которые не платят добровольных взносов в ПФР.

Субсидии для выхода на маркетплейсы и льготная аренда в Москве

Самозанятые могут получить в аренду государственное или муниципальное имущество — безвозмездно или на льготных условиях. Это могут быть помещение, офис, коворкинг или даже здание, земельный участок, оборудование, транспорт, инструменты и так далее. Разумеется, использовать это имущество нужно только по целевому назначению: для бизнеса, а не в личных целях.

В Московской области самозанятым доступна аренда коворкингов на условиях, при которых 90 процентов стоимости компенсируется из бюджета.

В Подмосковье для самозанятых также действуют программа микрофинансирования и субсидии для выхода на маркетплейсы. Подмосковный мининвест компенсирует предпринимателям до 50 процентов затрат на продвижение товаров собственного производства, работ и услуг. В программе принимают участие крупнейшие маркетплейсы.

Информационная поддержка

В центре занятости «Моя работа» проходят тренинги и курсы по предпринимательству и самозанятости для москвичей. В рамках обучающих программ можно получить актуальную и полезную информацию о предпринимательстве, разобрать кейсы из реальной жизни, участвовать в мастер-классах с привлеченными спикерами в очном и дистанционном формате.