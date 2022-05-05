Как получить новую выплату на детей от 8 до 17 лет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Семьи с детьми от 8 до 17 лет, доходы которых не превышают прожиточного минимума, могут подать заявление на получение новой ежемесячной выплаты. При этом понадобится соблюсти ряд условий. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Как отметила специалист, новая выплата значительно отличается от пособий, установленных ранее.

— Дело в том, что ее основные получатели — малообеспеченные семьи. Чтобы получить выплаты на ребенка, необходимо, чтобы и родители, и дети были гражданами России, постоянно проживающими на территории РФ. У них должны быть довольно скромные имущественные интересы, не должно быть много машин, недвижимости. Есть определенный перечь, и если имущество превышает указанное в нем, то такие родители не будут иметь права на получение пособия, — пояснила Финогенова.

У членов семьи старше 18 лет должен быть доход или уважительная причина его отсутствия, подчеркнула собеседница «ВМ». Например, отсутствие дохода допустимо, если человек ухаживает за детьми до трех лет или инвалидами, проходит очное обучение без стипендии или находится на непрерывном лечении дольше трех месяцев, заметила собеседница «ВМ».

По словам специалиста, при определении права на выплаты учитывается не любой доход.

— Есть некоторые доходы, которые не попадают в перечень. Например, сюда могут входить различные пособия и компенсации: пособие на погребение, региональный материнский капитал, выплаты по социальным контрактам, выплаты за детей, — перечислила Финогенова.

Список учитываемых доходов значительно шире, подчеркнула собеседница «ВМ». Сюда входят не только зарплата, премии, стипендии, пенсии и алименты, но также инвестиционный доход, продажа или сдача в аренду имущества и выигрыши в лотерею. Играет роль и заработок, полученный в качестве самозанятого, подчеркнула специалист.

Самое главное условие — среднедушевой доход семьи, отметила эксперт.

— В расчетном периоде он должен быть не более одного прожиточного минимума в регионе. Если говорить про Москву, то доход семьи должен быть не более чем 74 856 рублей в месяц. Минимальный прожиточный минимум в Москве составляет 18 714 рублей на душу населения в месяц, — рассказала собеседница «ВМ».

Выплаты есть трех видов — базовые, повышенные и максимальные, отметила Финогенова. Базовый вариант — 50 процентов от прожиточного минимума на каждого ребенка от восьми до 17 лет. Повышенный выплачивается, если с назначенной базовой выплатой среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума, и достигает 75 процентов. 100 процентов выплачиваются, если полученный с учетом повышенной выплаты доход не достигает прожиточного минимума.

Учитывается именно местный прожиточный минимум, подчеркнула специалист.

— Все зависит от региона, и минимальный прожиточный минимум берется именно региональный. От региона к региону он достаточно сильно отличается. Здесь нужно понимать, что доходы, которые вы получаете в Москве, могут быть в другом регионе значительно меньше или больше. Нужно подавать заявление в том регионе, где у вас подтвержденные доходы, — уточнила эксперт.

Ежемесячные выплаты назначаются на 12 месяцев с момента обращения, отметила собеседница «ВМ». При этом, если ребенку почти 17 лет, деньги будут приходить только до момента наступления 17-летия, пояснила она.

Есть разные способы подачи заявления, заметила специалист.

— Обратиться за получением пособия на детей уже сейчас возможно через сайт госуслуг. Либо нужно лично прийти в Пенсионный фонд, МФЦ или соцзащиту, — объяснила Финогенова.

После того как заявление подано, в течение 10 дней с момента регистрации нужно собрать все подтверждающие документы, отметила собеседница «ВМ». В частности, понадобится подтвердить невысокие доходы, а если в семье есть безработный старше 18 лет, то объяснить причину отсутствия у него работы. Если опоздать с подачей документов, заявка будет отклонена, предупредила специалист.

После рассмотрения заявления понадобится чуть больше месяца для принятия окончательного решения, добавила эксперт.

— Если все нормально и вы успеваете собрать весь перечень требуемых документов, то заявка рассматривается в течение 35 рабочих дней до момента одобрения. После одобрения в течение пяти дней начинают действовать выплаты, — заключила Финогенова.