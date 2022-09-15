Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аккуратно, ОСАГО! С чем связано изменение стоимости полиса и какие будут тарифы

Алексей Хорошилов
Финансы
Аккуратно, ОСАГО! С чем связано изменение стоимости полиса и какие будут тарифы
Водитель Александр Кондрашин садится за руль своего авто / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

С 14 сентября в России подорожала стоимость полиса ОСАГО для водителей, имеющих высокие аварийные риски. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и какие будут тарифы.

Резкий рост цен на автомобильные комплектующие ожидаемо привел к увеличению размера средней выплаты по ОСАГО — только за один месяц она выросла на 13 процентов и составила в июле 80,8 тысячи рублей. При этом средняя цена самого полиса растет гораздо медленнее.

Так, с середины сентября коридор базового тарифа ОСАГО расширяется на 26 процентов в обе стороны. Водители с высокой степенью аварийности будут платить больше.

— Автовладельцев, не становящихся виновниками ДТП, на дорогах большинство. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), более 90 процентов имеют скидку по системе «бонус-малус» (система тарифных коэффициентов, зависящая от истории страховых случаев), — отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

В зависимости от аварийности стоимость полиса может отличаться. Так, к примеру, 18-летний водитель-новичок на авто мощностью 125 лошадиных сил в первый год вождения купит полис за 50 тысяч рублей при условии, что страховщик установит максимальную базовую ставку. Опытный водитель со стажем более 20 лет, но при этом регулярно нарушающий ПДД и становящийся виновником ДТП, может также ожидать, что страховщик выставит максимальную базовую ставку, и тогда полис обойдется в 67 тысяч. А его ровесник, который последние 15 лет не попадал в ДТП, сможет приобрести полис всего за 1,7 тысячи рублей по минимальному базовому тарифу.

Для 31-летнего москвича со стажем 12 лет, попадающего в аварии по своей вине, стоимость ОСАГО составит 7,4 тысячи рублей.

ЦИФРА

54 процента скидки на полис ОСАГО имеет каждый третий водитель в России.

Результат реформы

Реформа, призванная индивидуализировать тарифы ОСАГО, началась еще в январе 2019 года. Тогда вступили в силу поправки, предусматривающие разделение водителей на 58 категорий по стажу и возрасту. Ранее существовало лишь четыре категории.

Реформа привела к росту конкуренции между российскими страховыми компаниями за безаварийных водителей. Результатом этой конкуренции стало снижение средней стоимости полиса ОСАГО на пять процентов.

А в последующие годы реформы, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и в мире, вызванную, в частности, пандемией коронавирусной инфекции, средняя цена полиса «автогражданки» оставалась на уровне 5,5 тысячи рублей.

Цены Водители ОСАГО Тарифы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте