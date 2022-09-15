Аккуратно, ОСАГО! С чем связано изменение стоимости полиса и какие будут тарифы

Водитель Александр Кондрашин садится за руль своего авто / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

С 14 сентября в России подорожала стоимость полиса ОСАГО для водителей, имеющих высокие аварийные риски. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и какие будут тарифы.

Резкий рост цен на автомобильные комплектующие ожидаемо привел к увеличению размера средней выплаты по ОСАГО — только за один месяц она выросла на 13 процентов и составила в июле 80,8 тысячи рублей. При этом средняя цена самого полиса растет гораздо медленнее.

Так, с середины сентября коридор базового тарифа ОСАГО расширяется на 26 процентов в обе стороны. Водители с высокой степенью аварийности будут платить больше.

— Автовладельцев, не становящихся виновниками ДТП, на дорогах большинство. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), более 90 процентов имеют скидку по системе «бонус-малус» (система тарифных коэффициентов, зависящая от истории страховых случаев), — отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

В зависимости от аварийности стоимость полиса может отличаться. Так, к примеру, 18-летний водитель-новичок на авто мощностью 125 лошадиных сил в первый год вождения купит полис за 50 тысяч рублей при условии, что страховщик установит максимальную базовую ставку. Опытный водитель со стажем более 20 лет, но при этом регулярно нарушающий ПДД и становящийся виновником ДТП, может также ожидать, что страховщик выставит максимальную базовую ставку, и тогда полис обойдется в 67 тысяч. А его ровесник, который последние 15 лет не попадал в ДТП, сможет приобрести полис всего за 1,7 тысячи рублей по минимальному базовому тарифу.

Для 31-летнего москвича со стажем 12 лет, попадающего в аварии по своей вине, стоимость ОСАГО составит 7,4 тысячи рублей.

ЦИФРА

54 процента скидки на полис ОСАГО имеет каждый третий водитель в России.

Результат реформы

Реформа, призванная индивидуализировать тарифы ОСАГО, началась еще в январе 2019 года. Тогда вступили в силу поправки, предусматривающие разделение водителей на 58 категорий по стажу и возрасту. Ранее существовало лишь четыре категории.

Реформа привела к росту конкуренции между российскими страховыми компаниями за безаварийных водителей. Результатом этой конкуренции стало снижение средней стоимости полиса ОСАГО на пять процентов.

А в последующие годы реформы, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и в мире, вызванную, в частности, пандемией коронавирусной инфекции, средняя цена полиса «автогражданки» оставалась на уровне 5,5 тысячи рублей.