Чем опасен недуг Наталии Медведевой, объяснила дерматолог

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Бывшая участница комедийного проекта Comedy Woman, актриса театра и кино Наталия Медведева призналась, что страдает от периорального дерматита. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что становится причиной такого недуга и как его лечить.

По словам врача-дерматовенеролога Аллы Верещагиной, диагноз «периоральный дерматит» (или околоротовой дерматит) встречается у пациентов довольно часто.

— Эта болезнь носит хронический характер и встречается преимущественно у прекрасной половины человечества. Когда девушки или женщины наблюдают у себя высыпания на лице, то они сначала думают, что это аллергическая реакция на какие-либо косметические средства. К сожалению, из-за этого заблуждения редко обращаются к врачу и занимаются самолечением, — рассказала специалист.

Дерматит, которым сейчас страдает Наталия Медведева, может возникать по многим причинам.

— Это и применение ряда косметических средств, средств личной гигиены, сильное обветривание кожи, длительное переохлаждение или продолжительное воздействие ультрафиолетового излучения, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, хроническое инфекционное заболевание, резкая смена климатических условий, негативное воздействие окружающей среды, стресс и переутомление, — объясняет врач.

Поэтому, чтобы справиться с недугом, нужно провести много анализов и установить лечение. Ни в коем случае нельзя пытаться справиться с проблемой самостоятельно. Медик заметила, что чаще всего в аптеке при высыпаниях такого рода клиенту предлагают гормональную мазь, которая сама по себе только усугубляет течение патологии. Худший вариант, когда предлагают фторированную гормональную мазь.

— Фтор сам по себе также усугубляет течение данной болезни. При длительном применении топических глюкокортикостероидов, то есть гормональных мазей, вы можете получить также осложнения в виде стероидных угрей, — предупреждает она.

В зависимости от степени поражения курс лечения длится 6–12 недель. Эксперт отметила, что в период лечения рекомендуется временно перестать использовать привычные косметические средства, средства бытовой химии и гормональные мази.

— Лечение должно быть комплексным. И схему лечения назначает именно врач-специалист, — заметила Верещагина.

Эксперт отметила, что из рациона питания необходимо исключить кислые, жирные, острые и жареные блюда. Также потребуется максимально сократить прием крепкого чая, кофе и спиртных напитков.

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