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Дерматолог раскрыл новый плюс в ношении маски
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дерматолог раскрыл новый плюс в ношении маски

Татьяна Плотникова

Здоровье

Врач-дерматолог Алексей Едемский рассказал, чем еще могут быть полезны медицинские маски помимо защиты от коронавируса и других вирусных инфекций.

По словам медика, ношение маски в осенний период помогает предотвратить развитие хейлита — воспаления кожи и слизистой оболочки губ, известного в обиходе как заеда. Поскольку уровень влажности под маской выше, сокращается вероятность пересыхания кожных покровов и воспалительного процесса, пояснил эксперт.

Вместе с тем Едемский предупредил в интервью радио Sputnik, что ношение масок может повлиять на различные высыпания и воспалительные элементы, особенно при гиперчувствительности кожи.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы помешать дальнейшему распространению COVID-19.

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