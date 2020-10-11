Российские ученые оценили вероятность заражения COVID-19 в быту

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Британские специалисты считают, что женщины наиболее подвержены заражению коронавирусом из-за выполнения широкого круга обязанностей по дому, поскольку наиболее часто соприкасаются с микробами других членов семьи. В частности, это может произойти при стирке, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на экспертные заключения ряда организаций, в разной степени связанных с властями Соединенного королевства.

Так можно ли заразиться коронавирусом, исполняя обычные бытовые обязанности, «Вечерняя Москва» узнала у российских ученых.

Как минимум это смешно

На самом деле, заразиться коронавирусом у себя дома маловероятно. Когда мы спросили об этом профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, он сначала подумал, что эта новость какая-то «утка».

— Стирка не может быть опасной никоим образом. Это странная информация, вирус смывается, уходит в канализацию, плюс порошки и высокая температура его в любом случае разрушают. Тем более белье свое. В прачечной где-то, возможно, есть опасность, дома — никакой. Не вижу никаких возможностей, чтобы вирус таким образом передавался. То же самое с готовкой. На продуктовой упаковке он может какое-то время выживать, если накашлял кто-то больной, но это крайне маловероятно, и вирус долго не держится на твердых поверхностях, да и в аэрозоли воздуха тоже, — объяснил специалист.

Лучше носите маски

Похожей точки зрения придерживается и профессор, доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев. У него заявление западных ученых вызвало нескрываемый смех. По его словам, из-за выполнения бытовых обязанностей подхватить коронавирус практически нереально. А вот в общественном месте — вполне.

— Чего мы, вирусологи, инфекционисты от вас [журналистов] хотим? Не того, что вот в Америке один дядя предположил, что надо креститься 10 раз, и это поможет. Это чушь. Главное — помогите нам, помогите врачам, которые находятся в «красной зоне». Разъясняйте, повышайте санитарную культуру наших, плохо санитарно-образованных граждан. Просите их заходить в места скопления людей в масках. И больше ничего. Потому что все остальное делается правильно. Есть два хороших примера — Китай и Япония. Китай просто идеальный пример: население полтора миллиарда, а количество заболевших — единицы, курам на смех, — привел свою точку зрения эксперт.

«Береги свое здоровье — руки мой перед едой!»

По его словам, мы знакомы с коронавирусом нового типа неполные 10 месяцев. Он слабопатогенный, имеет невысокую смертность, по сравнению с той же оспой и другими страшными болезнями, но он очень липучий и оставил в покое пока только пингвинов в Антарктиде. От него нужно как-то избавляться.

— И есть способ в виде средств индивидуальной защиты. Опять же пришел домой — помой руки. Нас, советских мальчиков, как воспитали? У нас был очень правильный лозунг: «Береги свое здоровье — руки мой перед едой!». Так и нужно, — добавил Виктор Зуев.

Алексей Аграновский считает, что смысл есть как раз в соблюдении требований индивидуальной защиты в общественных местах, а не дома.

— В быту с коронавирусами у нас шанс столкнуться только в общественном месте, если встретите кого-то, кто не знает, что он болен. Если не носите маски, любой контакт такого рода может вызвать заражение. По статистике это увеличивается, когда людей много в одном месте — в метро, в час пик, например. И тут элементарные меры безопасности осмысленны, их следует соблюдать, потому что эти меры играют нам на пользу, когда их соблюдают все. А когда эти меры соблюдаются частично, они малоэффективны, — подчеркнул эксперт.

Кому выгодно?

Однако британские журналисты и ученые под советскими лозунгами вряд ли воспитывались и об опасности стирки для женщин пишут на полном серьезе. Возможно, власти Туманного Альбиона уже не знают, как напугать своих граждан и загнать по домам. Даже по статистике, только один из пяти COVID-положительных граждан Соединенного королевства соблюдает режим самоизоляции, другое дело — остальные, сказано в той же статье, переносят заболевание либо легко, либо вообще не имеют никаких его признаков, кроме теста.

В целом тут, конечно, все логично: если человек не будет выходить на улицу, значит, и необходимость в больших объемах стирки или каких-то других домашних обязанностях отпадет. А может, на островах хотят поддержать местные прачечные и службы доставки? Вариантов тут много.

Кроме того, инфицированным, которые не хотят сидеть дома, предлагают дать бесплатный доступ к платформам таких мультимедийных компаний, как Netflix, Amazon и Now TV. А также к онлайн-играм. Только здесь уже недвусмысленно прослеживаются нотки лоббизма, а не только заботы о здоровье своих граждан.

Причем в Великобритании не так уж и много заболевших коронавирусом. Как и во всем мире, количество ежедневных положительных тестов с приходом осени выросло. Их даже больше, чем в России, при меньшей численности населения по сравнению с нашей страной — 15 175 новых случаев, по данным Университета Хопкинса 10 октября. Антирекорд прироста был поставлен 4 октября — 22 965 заболевших за один день. Всего положительных тестов — 593 565. В отличие от весны, сейчас не наблюдается сотен ежедневных смертей.

В России, по данным Оперштаба, антирекорд по числу выявленных заболевших COVID-19 был поставлен чуть позже — 11 октября, 13 634 человека. Выздоровело еще 4240 человек. Всего за время пандемии выявлено 1 298 718 инфицированных, выздоровели — 1 020 442 человека.

Читайте также: «Система отработана»: жители Китая объяснили отсутствие второй волны COVID-19