Блогер умер от COVID-19: врач рассказал, почему опасно не лечить коронавирус

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Скончался от коронавируса Дмитрий Стужук — известный в постсоветском пространстве фитнес-блогер. 35-летнему мужчине стало плохо на отдыхе в Турции. По сообщениям СМИ, у него резко ухудшилось самочувствие, стало тяжело дышать, появились боли в животе и шее. На следующий день начался кашель, но Дмитрий эти симптомы не воспринимал всерьез, предполагая, что у него обычная простуда. И в медучреждение не обращался. На девятый день здоровье еще сильнее ухудшилось, дышать мужчина мог только с помощью кислородной маски, его госпитализировали. В больнице он пережил клиническую смерть, впал в кому и больше не вернулся в сознание.

В своем последнем посте парень написал, что не верил в COVID-19, пока сам не заболел. Супруга умершего, тоже фитнес-блогерша, позже сообщила в своем Instagram, что у мужа были проблемы с сердцем. Выяснилось, что коронавирусная инфекция дала осложнение на хроническую болезнь сердца, что и привело к летальному исходу. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом и выяснила, почему нельзя отказываться от лечения при COVID-19 и к чему это может привести.

Как рассказал врач-вирусолог Андрей Смирнов, больной с симптоматикой, которая напоминает по своей характеристике коронавирусную инфекцию, обязан обратиться за помощью к медикам.

— Это обязательное условие, тем более сейчас, когда мы вступили в окно сезонных простудных болезней. Именно в этот период опаснее всего болеть, поскольку есть вероятность подхватить не только коронавирус, но и грипп, любые другие инфекции. Наложение одного недуга на другой очень бьет по всему организму, воздействует негативно на оргкомплекс в целом.

Эксперт предупреждает, что тяжелее всего приходится людям как раз с хроническими и сопутствующими болезнями.

— История этого блогера — это еще одно подтверждение того, что игнорировать COVID-19 нельзя. Отказываться от лечения и заниматься самолечением тоже опасно. Все это может привести к смерти. Особенно это касается людей с хроническими болезнями. Не вам уж точно отказываться от помощи медиков. В противном случае коронавирус начинает бить по самым слабым местам в организме. Если у человека слабое сердце, то под воздействием болезни все жизненно важные функции нарушаются. Больны почки? Увеличивается риск того, что они могут вообще отказать. Да и в целом не всегда понятен даже исход, который может ожидать пациента, — заметил Смирнов.

Медик рекомендовал не забывать о мерах безопасности, своевременно проходить медицинскую комиссию, чтобы избежать обострения хронических болезней и соблюдать все предписания, которые существуют по профилактике коронавирусной инфекции.

— Практически с первых месяцев пандемии всем было сказано, что больше всего страдают от COVID пожилые люди и те, у кого есть сопутствующая болезнь хронического характера. Так нужно, видимо, учитывать тот факт, что у вас и без коронавируса не самая лучшая клиническая картина.

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