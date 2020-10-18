Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Блогер умер от COVID-19: врач рассказал, почему опасно не лечить коронавирус
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Блогер умер от COVID-19: врач рассказал, почему опасно не лечить коронавирус

Рафаэль Залян

Здоровье

Скончался от коронавируса Дмитрий Стужук — известный в постсоветском пространстве фитнес-блогер. 35-летнему мужчине стало плохо на отдыхе в Турции. По сообщениям СМИ, у него резко ухудшилось самочувствие, стало тяжело дышать, появились боли в животе и шее. На следующий день начался кашель, но Дмитрий эти симптомы не воспринимал всерьез, предполагая, что у него обычная простуда. И в медучреждение не обращался. На девятый день здоровье еще сильнее ухудшилось, дышать мужчина мог только с помощью кислородной маски, его госпитализировали. В больнице он пережил клиническую смерть, впал в кому и больше не вернулся в сознание.

В своем последнем посте парень написал, что не верил в COVID-19, пока сам не заболел. Супруга умершего, тоже фитнес-блогерша, позже сообщила в своем Instagram, что у мужа были проблемы с сердцем. Выяснилось, что коронавирусная инфекция дала осложнение на хроническую болезнь сердца, что и привело к летальному исходу. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом и выяснила, почему нельзя отказываться от лечения при COVID-19 и к чему это может привести.

Как рассказал врач-вирусолог Андрей Смирнов, больной с симптоматикой, которая напоминает по своей характеристике коронавирусную инфекцию, обязан обратиться за помощью к медикам.

— Это обязательное условие, тем более сейчас, когда мы вступили в окно сезонных простудных болезней. Именно в этот период опаснее всего болеть, поскольку есть вероятность подхватить не только коронавирус, но и грипп, любые другие инфекции. Наложение одного недуга на другой очень бьет по всему организму, воздействует негативно на оргкомплекс в целом.

Эксперт предупреждает, что тяжелее всего приходится людям как раз с хроническими и сопутствующими болезнями.

— История этого блогера — это еще одно подтверждение того, что игнорировать COVID-19 нельзя. Отказываться от лечения и заниматься самолечением тоже опасно. Все это может привести к смерти. Особенно это касается людей с хроническими болезнями. Не вам уж точно отказываться от помощи медиков. В противном случае коронавирус начинает бить по самым слабым местам в организме. Если у человека слабое сердце, то под воздействием болезни все жизненно важные функции нарушаются. Больны почки? Увеличивается риск того, что они могут вообще отказать. Да и в целом не всегда понятен даже исход, который может ожидать пациента, — заметил Смирнов.

Медик рекомендовал не забывать о мерах безопасности, своевременно проходить медицинскую комиссию, чтобы избежать обострения хронических болезней и соблюдать все предписания, которые существуют по профилактике коронавирусной инфекции.

— Практически с первых месяцев пандемии всем было сказано, что больше всего страдают от COVID пожилые люди и те, у кого есть сопутствующая болезнь хронического характера. Так нужно, видимо, учитывать тот факт, что у вас и без коронавируса не самая лучшая клиническая картина.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Почти 950 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице

хроническое заболеваниездоровьекоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте