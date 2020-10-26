Куда пропали ртутные градусники в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столичных аптеках происходит странное — если во время первой волны коронавируса с прилавков пропали все маски и антисептики, то теперь исчезли обычные ртутные градусники, купить можно только электронные и то при везении. «Вечерняя Москва» прошлась по столичным аптекам и постаралась разобраться, куда делась пропажа.

Дефицит масок, перчаток закончился уже давно, купить их можно не только в каждой аптеке, но и в обычном магазине, там же, в свободном доступе, представлена масса антисептиков на любой вкус и цвет. Но проблема появилась там, где ее совсем не ждали, — пропали градусники. Модный, электронный, купить все еще можно, но, к сожалению, они слишком часто ошибаются, потому стандартный стеклянный термометр по-прежнему остается самым востребованным и надежным.

— Градусников нет, когда появятся, не знаем, — говорят нам в одной из аптек. — Возможно, будет завоз в понедельник-вторник. А может, и нет.

— А куда же они пропали?

— У нас нет этой информации. Но сейчас коронавирус, градусники в первую очередь на больницы отдаются, и только потом уже в аптеки. Видимо, пока ничего не остается, — говорит провизор.

В другой аптеке нам сказали, что проблемы с градусниками есть уже два месяца. Вернее, как проблемы. Их просто не везут, а люди все приходят и спрашивают — хоть объявление вешай на двери.

— Вот хорошо, что вы спросили, еще бы 15 минут в очереди стоял, — сетует один из посетителей. — У меня это тоже уже третья аптека — нигде градусников нет, а когда их покупать, сказать не могут.

— А вам прям срочно надо?

— Да вот кажется, как будто температура поднялась, хотел проверить.

В третьей аптеке картина оказалась примерно той же. Только там нам еще и уточнили, что сейчас градусники просто не у кого заказать:

— Дистрибьюторы сами пустые, — говорит фармацевт. — Мы звоним периодически, но у них по-прежнему ничего нет. Уж не знаю, может, это мы другим странам так градусниками помогаем, может, в больницы наши идут, — рассказала работница аптеки.

Мы обошли еще три аптеки, но картина не изменилась — у кого-то термометров нет уже пару месяцев, у других перебои начались месяц назад. Периодически, конечно, градусники все же завозят, но, чтобы их купить, приходить надо сразу в день завоза, иначе не успеешь — разберут.

Генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group Сергей Шуляк считает, что в нехватке термометров виноваты вовсе не больницы. Вероятнее всего, проблемы две: повышенный спрос населения и нехватка мощностей заводов-производителей.

— Производство ртутных градусников сокращается во всем мире, более того, использование ртути в бытовых приборах, приборах общего пользования во многих странах запрещено в принципе. В России тоже есть определенные ограничения по работе с этим металлом, так что производство действительно сокращается, — объяснил он.

Существуют сегодня и безртутные градусники — выглядят они практически так же, как и их предшественники, но являются намного более безопасными, однако найти и их в аптеках сегодня непросто. Проблема здесь, по мнению эксперта, может быть и в том, что мощности заводов не справляются с возросшим спросом:

—Заводы работают на определенных мощностях и, возможно, они просто не успели подстроиться к тому, что всю их продукцию раскупит население. Вместе с тем электронные градусники купить намного проще, они есть практически во всех аптеках, стоят примерно столько же, сколько ртутные и безртутные, — говорит он.

Одна из фармацевтов предположила, что термометры могли раздать на нужды больниц, однако Сергей считает это маловероятным — ртутные градусники в наших медучреждениях запрещены.

— Ртуть — крайне опасный метал. И, если случится так, что градусник разобьется в палате, придется закрывать помещение, вывозить из него всех пациентов и вызывать довольно недешевую спецслужбу. Но производить ртутные термометры действительно стали меньше. В Китае производство сократилось существенно по предписанию внутренних контролирующих органов из-за борьбы за экологию. Безртутные градусники, конечно, продолжают делать, но увеличивать мощности никто не планирует, поскольку все прекрасно понимают, что будущее за электронными контактными и бесконтактными термометрами. Это как сейчас открывать новые заводы по производству фотопленки, когда все уже давно снимают в цифре, — заключил он.

Эксперт добавил, что ждать массового возвращения привычных градусников не стоит и после окончания пандемии, все же такие термометры уже не в моде, а электронные, по его мнению, намного удобнее.

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