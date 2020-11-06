Онищенко объяснил, как не заразиться коронавирусом в метро

Фото: vk.com/club168989698 / Официальная страница Геннадия Онищенко

Общественный транспорт является потенциально опасным местом, где риск заразиться коронавирусной инфекцией очень высок, если не носить защитные элементы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сказал депутат Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, самыми опасными местами в транспорте являются поручни и сиденья, при соприкосновении с которыми вирусные частицы могут попасть на кожу, а потом и на слизистые.

— Именно поэтому так важно носить перчатки и маски, чтобы все пути для болезни в ваш организм были заблокированы, — отметил Онищенко. — Поручни в автобусах, маршрутках и метро — источники не только коронавирусной инфекции, но и множества других опасных заболеваний. Кроме того, при передвижении в метрополитене, лучше отдавать свое предпочтение новым составам, где хорошая вентиляция и имеются специальные приборы, обеззараживающие воздух.

Многие граждане используют маски, но игнорируют требование врачей носить защитные перчатки, что может «сыграть с ними злую шутку», считает парламентарий.

— Помните, что именно руки чаще всего позволяют себе вольности, их сложнее контролировать порой. Так, можно о чем-то задуматься и невольно оголенной рукой потеребить глаз, который зачесался. А ведь секунду назад эта самая рука касалась поручня эскалатора. Все — считайте, что вирус у вас уже в организме. Перчатки так же обязательны, как и маски, не нужно об этом забывать, — сказал депутат.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Собеседник «ВМ» призвал самих граждан контролировать окружающих, чтобы люди носили защитные средства:

— Нет ничего плохого в том, чтобы попросить человека, сидящего рядом, надеть маску и перчатки. Если же у него их нет, то можно и поделиться.

Онищенко напомнил, что соблюдение социальной дистанции — еще один способ минимизировать вероятность заражения.

— Соблюдайте требуемую дистанцию в 1,5–2 метра. Если люди к вам жмутся, ищите способы от них дистанцироваться. Пытайтесь выбирать маршруты для перемещения, где не будет большого скопления людей. Заранее продумывайте свой путь, чтобы не попасть в такую ситуацию.

Сейчас особенно важно соблюдать защитные меры и более ответственно относиться к своему здоровью, поскольку Россия приближается к периоду сезонных простудных заболеваний, заключил парламентарий.

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