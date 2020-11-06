Онищенко объяснил, как не заразиться коронавирусом в метро
Общественный транспорт является потенциально опасным местом, где риск заразиться коронавирусной инфекцией очень высок, если не носить защитные элементы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сказал депутат Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
По его словам, самыми опасными местами в транспорте являются поручни и сиденья, при соприкосновении с которыми вирусные частицы могут попасть на кожу, а потом и на слизистые.
— Именно поэтому так важно носить перчатки и маски, чтобы все пути для болезни в ваш организм были заблокированы, — отметил Онищенко. — Поручни в автобусах, маршрутках и метро — источники не только коронавирусной инфекции, но и множества других опасных заболеваний. Кроме того, при передвижении в метрополитене, лучше отдавать свое предпочтение новым составам, где хорошая вентиляция и имеются специальные приборы, обеззараживающие воздух.
Многие граждане используют маски, но игнорируют требование врачей носить защитные перчатки, что может «сыграть с ними злую шутку», считает парламентарий.
— Помните, что именно руки чаще всего позволяют себе вольности, их сложнее контролировать порой. Так, можно о чем-то задуматься и невольно оголенной рукой потеребить глаз, который зачесался. А ведь секунду назад эта самая рука касалась поручня эскалатора. Все — считайте, что вирус у вас уже в организме. Перчатки так же обязательны, как и маски, не нужно об этом забывать, — сказал депутат.
Собеседник «ВМ» призвал самих граждан контролировать окружающих, чтобы люди носили защитные средства:
— Нет ничего плохого в том, чтобы попросить человека, сидящего рядом, надеть маску и перчатки. Если же у него их нет, то можно и поделиться.
Онищенко напомнил, что соблюдение социальной дистанции — еще один способ минимизировать вероятность заражения.
— Соблюдайте требуемую дистанцию в 1,5–2 метра. Если люди к вам жмутся, ищите способы от них дистанцироваться. Пытайтесь выбирать маршруты для перемещения, где не будет большого скопления людей. Заранее продумывайте свой путь, чтобы не попасть в такую ситуацию.
Сейчас особенно важно соблюдать защитные меры и более ответственно относиться к своему здоровью, поскольку Россия приближается к периоду сезонных простудных заболеваний, заключил парламентарий.
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