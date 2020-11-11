Чага против коронавируса: спасет ли березовый гриб в пандемию

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Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнаружили противовирусное действие у березового гриба (чаги). По мнению ученых, его водный экстракт способен активно подавлять развитие коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19). «Вечерняя Москва» выяснила, позволит ли открытие облегчить течение болезней, вызванных возбудителем, и возможно ли таким образом ускорить спад заболеваемости.

Вспомогательное лечение

Статья о положительном влиянии чаги на организм, столкнувшийся с инфекцией, опубликована в новосибирском научно-популярном журнале «Наука из первых рук». По итогам наблюдений с использованием широко применяемой в фармакологических исследованиях клеточной структуры Vero, проводившихся на территории отдела «Коллекция микроорганизмов», водные экстракты гриба показали высокую ингибирующую активность в отношении клеток нового вируса. Выраженное защитное действие и низкая токсичность говорят о перспективности создания на основе распространенного в России растения противовирусных препаратов. Ученые уже подали заявку на изобретение ингибитора.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вдобавок специалисты, у которых обнаружили коронавирус, проверили на себе эффективность водного экстракта березового гриба, употребляя его в виде концентрата в объеме 150–200 мл в день и разбавленного водой. По их данным, через 5–7 дней симптомы заболевания, такие как повышение температуры, потеря обоняния, исчезали. Однако сами специалисты подчеркнули, что методика лечения требует дополнительных исследований и сейчас может использоваться только в довесок к терапии, назначенной лечащим врачом.

Существующие препараты токсичны

По поводу разработок специалистов мнения экспертов, опрошенных «Вечерней Москвой», разделились. Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заметил, что препарат довольно легко будет произвести. Но достоверность положительных эффектов от него должна быть подкреплена научными данными в соответствующих изданиях, сказал ученый:

— Я вполне могу предположить, что препараты из чаги обладают определенным положительным эффектом. Березовый гриб уже известен в народной медицине и официальной. Его в природе много, и средства на его основе пользуются популярностью. Их можно даже в аптеке купить.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Также отвар из березового гриба вполне можно использовать, когда человек заболел коронавирусом легко и принимает терапию дома, потому что чага «хуже точно не сделает», уверен вирусолог.

Чепурнов отметил, что пока в принципе не удается найти средство, которое бы задавило коронавирус. Существующие препараты, обладающие противовирусным эффектом, имеют много побочных действий, влияющих в том числе и на репродукцию, отметил эксперт:

— Препараты, которые позиционируются как мощные, довольно токсичные. Надо быть очень здоровым человеком, чтобы ими лечиться.

Эффект как от чая с малиной

Впрочем, если рассматривать препарат на основе экстрактов чаги с точки зрения альтернативы сильнодействующим средствам, то, по словам научного руководителя НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, на его разработку уходят годы и он должен пройти несколько стадий клинических испытаний.

— Конечно, такие заявления интересны, но сейчас давно никто не лечит корнями чаги или листьями одуванчика. Здесь нужно показать, на чем препарат основан, какое у него действие и как он помогает от коронавируса, — объяснил специалист.

Так что, с его точки зрения, пока нельзя говорить о каком-то влиянии экстракта чаги на общую динамику заболеваемости. По словам Зверева, в Сибири много людей собирают корни данного растения и пьют из него настойку. Улучшает ли березовый гриб состояние коронавирусных пациентов, сотрудник НИИ вакцин и сывороток не уверен, но хуже им от него точно не станет, как и от чая с малиновым вареньем.

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