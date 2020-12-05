Диета при COVID-19: вирусолог рассказал, какое питание помогает защититься от коронавируса

72 процента опрошенных довольны безопасностью питания, 60 процентам нравится разнообразие блюд, а 59 процентов удовлетворены полезностью предлагаемой еды / Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция наносит серьезный удар не только по легким, но также затрагивает все внутренние органы человека, в том числе пищеварительный тракт. Какие продукты лучше не употреблять во время лечения пациентов с COVID-19, от каких блюд лучше отказаться в этот период и какие традиционные яства новогоднего стола в целях профилактики вируса стоит заменить на более полезные продукты «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам врача-вирусолога Андрея Плотникова, в основе питания коронавирусных больных сегодня является «Стол № 11», то есть лечебное питание, которое применялось всегда при таких недугах, как туберкулез, пневмония и анемия.

— Главной задачей этой диеты служит попытка добиться отсутствия проблем с желудочно-кишечным трактом. Ведь после болезни и в период ее протекания организм очень истощается и ему нужны жизненные силы. Так, больные потребляют около 3000–3500 килокалорий в сутки. Калораж специально повышается за счет увеличения потребления витаминизированной и белковой пищи, количество жиров и углеводов также увеличивается, однако в умеренных количествах. В основном больные едят каши на завтрак, суп с макаронами и гречку с котлетой на обед. Также предусмотрено овощное рагу на ужин, чай или компот из сухофруктов, — сказал врач.

Такая диета предусматривает употребление большого количества морепродуктов. Более того, эксперт отметил, что именно «Стол № 11» позволяет дать отпор болезни, даже когда человек не болен коронавирусом.

— «Стол № 11» — это самая простая лечебная диета, при которой доступны все продукты, кроме самых жирных. Благодаря огромному количеству белковой и витаминизированной пищи организм быстрее восстанавливается во время болезни, устраняя нарушенные функции внутренних органов и клеток. Главное в этой диете — повышение уровня гемоглобина, укрепление иммунитета и восполнение дефицита питательных веществ и витаминов, — рассказал врач.

Он также отметил, что для адекватной борьбы с болезнью повышается калорийность режима питания. Блюда готовятся в отварном, тушеном или запеченном виде. Запрещено употребление жареных продуктов:

— Питание должно быть пятиразовое. Более того, если речь пошла о новогоднем застолье для пациентов, переживших COVID-19, то из меню нужно вычеркнуть все жирные продукты, блюда, которые предполагают жарку в духовке и на масле любого вида. Не рекомендуется употреблять алкогольные напитки и сладости.

Также отличной профилактикой болезни, помимо лечебной диеты, считается и потребление жидкости. Пить нужно полтора–два литра в сутки. Немаловажным является и защита органов дыхания в период активации болезни. Прежде всего это касается улучшения работы легких.

— Самым лучшим упражнением для защиты легких и их активной работы считается надувание обычного шарика, который укрепляет этот орган. Надувать шар рекомендуется два–три раза в день, но без особых усилий. Пожилым людям можно снизить этот показатель до одного–двух раз в течение суток, — отметил специалист.

Также работа легких, подчеркнул Плотников, очень сильно зависит от поступления в организм животных жиров с пищей. В животных жирах имеется такое вещество, как сурфактант легких. Оно помогает легким лучше всасывать и усваивать кислород и стимулировать функции защиты клеток легких.

По этой причине эксперт все же рекомендует не отказываться от животных жиров в период профилактики коронавирусной инфекции.

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