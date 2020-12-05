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За сутки в столице госпитализировали 1651 пациента с COVID-19
Фото: twitter.com/Официальный аккаунт Сергея Собянина

За сутки в столице госпитализировали 1651 пациента с COVID-19

Юлия Захарова

Город

За минувшие сутки в столичные больницы попали 1651 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в субботу, 5 декабря, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

— В столице подтверждено 7993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1651 пациент с COVID-19, — отметили в ведомстве.

Искусственная вентиляция легких потребовалась 456 людям.

За сутки в столице госпитализировали 1651 пациента с COVID-19Фото: Оперштаб

Основная часть госпитализированных — 41,6 процента — это люди от 18 до 45 лет. На втором месте — пациенты от 45 до 65 лет. Их процент среди новых заболевших равен 31,5. Пожилые люди, которые находятся в группе риска, составляют 11,4 процента, дети — 11,2 процента, более старшее поколение — 4,3 процента.

В Оперштабе напомнили, что людям старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует соблюдать домашний режим.

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