Коронавирус впервые выявили у 28 782 человек за сутки в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 28 782 новых случая коронавируса — этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 5 декабря.

В РФ случаи инфекции зарегистрировали в 85 регионах. Из них 20,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране за последние 24 часа зафиксировали 508 летальных исходов, выздоровели 27 644 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, за все время пандемии в России выявили 2 431 731 случай COVID-19, скончались 42 684 пациента, выздоровели — 1 916 396.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что на карантине из-за коронавируса в России находятся 79 школ.

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