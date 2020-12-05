«Яркий симптом опасного недуга»: о чем говорит потеря обоняния, если это не COVID-19

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Потеря обоняния, возникшая не в результате заражения коронавирусной инфекцией, может свидетельствовать о развитии серьезного хронического заболевания. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила врач-терапевт Елена Селькова.

По словам эксперта, отсутствие обоняния — симптом огромного количества различных патологий.

— Бывает внезапная потеря обоняния, которая возникает при отеке слизистой оболочки полости носа. При острых респираторных заболеваниях наша слизистая наполняется кровью, что значительно затрудняет поступление воздуха в эту зону, что и обусловливает, соответственно, затруднение восприятия запахов. Такое же состояния возникает при острых аллергических реакциях на шерсть животных и в период цветения растений, которые могут стать раздражителями, — сказала она.

Также врач отметила, что запахи могут пропасть и при постинфарктных состояниях, а также при переломе решетчатой пластинки носа.

Доступ воздуха может прекратиться и при простудных заболеваниях, а также при более серьезных недугах. Например, при болезни Паркинсона.

— Здесь нужно сделать очень важную оговорку. При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни. Именно поэтому очень важно при первых же симптомах обратиться к врачу и пройти обследование, — подчеркнула терапевт.

Одним из симптомов болезни Альцгеймера тоже является отсутствие обоняния. Соответствующая симптоматика возникает при нейродегенеративных заболеваниях, которые чаще всего бывают у людей пожилого возраста.

— Потеря возможности понюхать и улавливать запахи — яркий симптом еще одного опасного недуга — опухоли головного мозга, — отметила специалист.

Также собеседница «ВМ» напомнила, в чем заключается разница между потерей обоняния при коронавирусе и ОРВИ.

— При ковиде сначала возникает потеря обоняния, но без отеков слизистой полости носа, то есть насморка нет. Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания, — отметила врач.

Она также добавила, что при острых респираторных заболеваниях обоняние пропадает, но слизистая полости носа забита, в этой области скапливается слизь и возникает чувство заложенности.

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