«Никакой ночи любви»: диетолог назвала влияющие на потенцию новогодние блюда

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Новый год для многих становится поводом устроить романтический вечер с любимым человеком с ужином при свечах. Какие продукты на праздничном столе могут испортить атмосферу любви, негативно отразившись на либидо, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Главным убийцей либидо, по мнению Соломатиной, является алкоголь: если в малых дозах он, наоборот, провоцирует возбуждение, человек чувствует себя сильным и свободным, то при больших объемах спиртное способствует чрезмерному расслаблению и появлению сонливости:

— Далее идут продукты, вызывающие дискомфорт в виде метеоризма. Это блюда вроде лобио или любые другие, где есть фасоль, особенно неконсервированная, плохо отваренная, да и вообще любые бобовые. У многих мужчин после такого ужина возникает желание как можно скорее сбежать и скрыться от женщины, а не устраивать ночь любви. То же может происходить после продуктов, к которым у человека есть индивидуальная непереносимость вроде молочного сахара. Метеоризм, кстати, может быть спровоцирован и любыми десертами, сладкими фруктами после тяжелого плотного ужина. Здесь дело в том, что мясо будет перевариваться в желудке долго, несколько часов, сладкие же блюда, попав на эту «подушку», начинают бродить и, естественно, выделять газы.

Даже если ваш новогодний романтический ужин не тяжелый и без добавления бобовых, диетолог все равно советует не переедать и не перепивать. Дело в том, что в противном случае всю энергию организм пустит на переваривание поступившей пищи, что приведет к ощущению сонливости. Кроме того, переедание чревато изжогой.

— Новый год — это удар по организму, ему ведь никто не сообщал, что сегодня праздник и придется работать за троих. Выделять ферменты для переваривания пищи и алкоголя — тоже за троих. Организм не справляется, и все это ведет к тому, что непереваренные остатки продуктов вызывают такую бурю в животе, что тут уже не до секса, — сказала Соломатина.

Есть, кстати, и продукты, которые усыпляют сами по себе. Например, вишня и, соответственно, вишневые десерты содержат большое количество мелатонина, гормона сна. Он же, хоть и в меньшей степени, содержится в бананах.

— Существуют и продукты, которые влияют на потенцию и либидо в долгосрочной перспективе. Мужской половой член пронизан множеством сосудов, которые кровоснабжают орган. Когда они оказываются забиты холестериновыми бляшками, ни о какой потенции, разумеется, речи идти не может. Чтобы избежать этого, во-первых, необходимо убрать из рациона продукты, вызывающие повреждения сосудов. Это все жареное, особенно в масле, во фритюре, трансжиры, сахар. Кроме того, необходимо внимательно следить за работой печени, ведь именно там синтезируется холестерин. На ее работу также негативно влияет алкоголь, — добавила Соломатина.

Диетолог также предостерегла мужчин от «пивного животика», возникающего в результате злоупотребления калорийной пищей:

— По сути, такой животик, формирующийся на талии, — самостоятельный эндокринный орган, продуцирующий женские половые гормоны. Когда уровень тестостерона оказывается значительно ниже женских гормонов, никакой ночи любви мужчине не захочется. Существуют, кстати, продукты, которые уже содержат фитоэстрогены. Это, например, пиво, чечевица, соя. Злоупотребление ими точно приведет к снижению желания.

Соломатина заключила, что здоровое либидо и потенция невозможны без здоровья всего организма в целом, а для этого необходим грамотный сбалансированный рацион.

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