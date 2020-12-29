Первые три поликлиники приняли пациентов после капитального ремонта

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На этой неделе первых пациентов приняли первые три поликлиники, в которых закончился капитальный ремонт. Это детские поликлиники трех районов Москвы: Арбата, Южного Чертанова и Северного Тушина. Ремонтные работы в них начались в начале года и благодаря тому, что не останавливались ни на день, несмотря на пандемию, завершились менее чем за год. Качественно новые поликлиники приняли первых пациентов 28 декабря. Главные врачи медицинских организаций поделились своими впечатлениями о проведенном капитальном ремонте и его результатах.

Захарова Светлана Валерьевна, главный врач Детской городской поликлиники № 38:

— Мы с очень большим энтузиазмом отнеслись к началу капитального ремонта нашего второго филиала, а с еще большим — к перспективе его скорого открытия. Мы постоянно выезжали на строительную площадку и видели, как на месте старого здания появляется современный медицинский центр. Когда поликлиника уже обрела свой конечный вид, мы с нетерпением ждали, когда сможем принять первых пациентов. Очень хотелось увидеть их реакцию, которая впоследствии превзошла все наши ожидания. Мы видели искренние улыбки и удивление. Мне кажется, что наши пациенты не ожидали, что обычная городская поликлиника может быть такой.

Чередникова Татьяна Александровна, главный врач Детской городской поликлиники № 140:

— Мы очень переживали, что ремонт у нас может длиться дольше, чем в других поликлиниках, поскольку планировалось, что он будет проходить с частичным отселением. То есть ремонтировать здание планировалось частями. К счастью, город нашел для нас удобное, соответствующее всем необходимым требованиям помещение, куда временно переехали врачи. И вот мы стали одной из первых поликлиник, в которой уже приняли пациентов после капитального ремонта.

Это действительно похоже на настоящее новогоднее чудо – и то, что удалось завершить работы в такие сроки, и то, каким стал филиал нашей поликлиники. Сказать, что первые пациенты были приятно удивлены – ничего не сказать. Поражены были не только они, но и врачи от своих новых мест работы.

Макарова Елена Викторовна, главный врач детской городской поликлиники №98

— Ремонтные работы в нашем филиале проходили быстрыми темпами. Здание менялось в буквальном смысле на глазах. Конечно, в обновленном виде мы увидели филиал значительно раньше пациентов. Успели в полной мере оценить всего его достоинства и даже начали воспринимать все как должное. К хорошему действительно привыкаешь быстро. Но с приемом первых пациентов пришла особая атмосфера. Мы увидели их удивление, радость, увидели, что для них это также важно, как и для врачей.

Сотрудники тоже очень довольны. В филиале все новое, нет ни одного старого предмета интерьера, специально закуплено современное оборудование. Появилось удобное место для отдыха медперсонала. До сих пор сложно поверить, что такое волшебство произошло меньше, чем за год.

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