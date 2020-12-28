Удобное цифровое будущее. Активное внедрение современных прогрессивных технологий в сферу госуслуг делает жизнь москвичей более комфортной

Специалисты флагманского центра госуслуг «Мои документы» в Центральном округе Никита Сотников и Карина Карагезян вместе с роботом Здоровкиным встречают посетителей. Госуслуги можно получить также онлайн на портале mos.ru / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 28 декабря, столичные власти сообщили, что москвичи обратились за электронными госуслугами более 1,8 миллиарда раз с момента их запуска. Многие можно получить на mos.ru.

Получить госуслугу еще девять лет назад было крайне проблематично. Нужно было подстраиваться под рабочий график учреждения, идти туда, сидеть в очереди. И это еще не гарантировало, что такой визит будет успешным. В 2011 году правительство Москвы открыло портал городских услуг. Изначально через него можно было только записать ребенка в первый класс и оплатить счета за коммуналку. Одновременно с этим стали появляться многофункциональные центры (МФЦ), в которых начали аккумулироваться все самые востребованные услуги и сервисы для горожан. Оба нововведения очень понравились жителям столицы, поэтому власти стали развивать их.

Сейчас центры «Мои документы» и портал mos.ru являются неотъемлемой частью жизни москвичей. А во время пандемии новой коронавирусной инфекции возможность получить услугу онлайн стала особенно актуальна. Как рассказали в столичном Департаменте информационных технологий, в среднем ежемесячно портал посещают более 20 миллионов пользователей.

— А личные кабинеты на нем зарегистрировали уже свыше 13 миллионов человек, — отметили в ведомстве.

На mos.ru можно оплачивать коммунальные услуги, оформлять документы, пользоваться медицинскими сервисами и многое другое. Особое внимание уделяется персонализации услуг. Например, в личном кабинете можно отслеживать статус, настраивать напоминания. А еще за счет цифровизации процессов москвичей освободили от предоставления некоторых документов — госорганы получают их сами посредством электронного взаимодействия.

По мнению депутата Московской городской думы Игоря Бускина, уходящее десятилетие подарило всему миру цифровую революцию.

— Большинство систем управления сложными процессами в развитых странах были перестроены на основе интернета. Московские электронные сервисы — пример того, что эта цифровая революция меняет к лучшему жизнь всех горожан, — отметил он. — Если вспомнить, чего стоило получить ту или иную справку 10–15 лет назад, мы поймем, насколько велик оказался этот прогресс. Особенно радостно, что Москва в этом отношении опережает большинство мегаполисов мира.

Добавим, цифровизация происходит не только в сфере гос услуг. Особое внимание этому вопросу уделяется в здравоохранении. Например, недавно был запущен калькулятор пневмоний, который помогает врачам оценивать степень поражения легких. В этом году в поликлиниках стали применять системы поддержки принятия врачебных решений и начали эксперимент в области компьютерного зрения — для анализа медицинских изображений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На mos.ru виджет «Мои платежи» активен почти у 6,5 миллиона человек, виджет «Здоровье» — у 3,7 миллиона, а виджет «Коммунальные услуги» — у 2,4 миллиона москвичей. Приложения Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» скачали более 7,6 миллиона раз. С начала 2020 года при оказании госуслуг горожанам не пришлось предоставлять более 70 миллионов документов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Создание цифровых экосистем, в которых на единой платформе собраны все услуги и сервисы, — мировой тренд. И Москва — один из лидеров в этом направлении. Стоит отметить, что теперь многие повседневные вопросы можно решить без похода в государственное учреждение. В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов. За все время москвичи воспользовались ими более миллиарда раз. Современная цифровая среда города позволяет москвичам решить практически любой вопрос онлайн и носит максимально прикладной характер.

Кирилл Щитов, председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности, спорту и молодежной политике:

— Москва из года в год повышает свои баллы в международных рейтингах умных городов, доказывая эффективность в сфере цифровизации, которую власти столицы внедряют во все сферы экономической деятельности и повседневной жизни.Период пандемии ещё больше продемонстрировал, насколько важна в современной жизни возможность получать госуслуги онлайн и дистанционно.Высокая экспертная оценка приятна, но гораздо важнее, что думают конечные потребители цифровых услуг — москвичи. Мне кажется, тот факт, что электронными сервисами Правительства Москвы воспользовались уже 1.8 миллиарда раз, говорит сам за себя. Жители столицы получают госуслуги, записываются к врачу, записывают своих детей в секции и кружки - это и многое другое доступно онлайн через портал Мос.ру. На нем уже доступно более 260 услуг и сервисов, насчитывается 8 миллионов пользователей. С помощью портала «Наш город» удалось решить порядка 4,2 миллиона городских проблем, о которых сообщили сами москвичи. Цифровизация не только упрощает и ускоряет получение государственных услуг, делая это процесс удобнее и комфортнее. Одновременно с этим, высокотехнологичные сервисы расширяют возможности для граждан участвовать в управлении нашим городом.

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