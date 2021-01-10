Проволока в глотке и «клубок» сосудов: пять невероятных операций московских врачей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Московские медики уже год противостоят опасному врагу — коронавирусу. За это время они вылечили от COVID-19 более 695 000 человек. Параллельно в городе идет борьба за жизни нековидных пациентов. «Вечерняя Москва» вспоминает одни из самых невероятных историй спасения.

Гигантский «клубок» сосудов

В Зеленограде вылечили пациентку с редкой патологией — сосудистым «клубком», занимавшим до 70 процентов объема почки.

В терапевтическое отделение Больницы имени Кончаловского поступила пациентка, длительное время страдавшая гипертонической болезнью. За несколько месяцев до этого у женщины начались неконтролируемые подъемы артериального давления. Врачи обнаружили патологию — артериовенозную мальформацию правой почки. Подобная врожденная аномалия сосудов встречается довольно редко. Как правило, она формируется в головном мозге. Локализация «клубка» в почке стала настоящей находкой для медиков.

Артериовенозная мальформация опасна тем, что создает компрессию почечной ткани, что ведет к гибели органа, пояснил руководитель сосудистого центра клиники Александр Грицанчук.

— Также из-за этой аномалии развивается неконтролируемая гипертензия, что в свою очередь приводит к развитию многих других патологий, — сказал он.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Ситуация осложнялась тем, что из-за опухолевого процесса более 40 лет назад женщине выполнили резекцию левой почки. Поэтому главной задачей было любой ценой сохранить правую. Решили провести эмболизацию (перекрытие) сосудов, кровоснабжающих образование.

— Мы провели почечную артериографию и выяснили, что гигантский конгломерат сосудов занимает до 70 процентов объема почки. Решили использовать не микроэмболы, а две специальные эмболизационные микроспирали. Они выполнены из нитинола — металла с памятью формы. После того как спираль выталкивается из подводящего микрокатетера, она принимает запрограммированную форму, сворачиваясь в подобие клубка, перекрывает полностью просвет артерии и лишает сосудистое образование возможности функционировать, — уточнил и. о. завотделением по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Кирилл Леончук.

Операция проводилась через лучевую артерию, поэтому уже через час пациентка смогла ходить. На следующий день ее выписали. У женщины стабилизировалось давление.

Проволока от ситечка в глотке

Столичные врачи извлекли из глотки женщины кусок проволоки, которую она съела вместе с творогом. Операция проведена в Городской клинической больнице № 15 имени Филатова.

59-летняя пациентка поступила в приемное отделение с жалобами на лихорадку, одышку, осиплость голоса, ощущение инородного тела. Снимок КТ показал наличие в глотке предмета в виде полукольца. Выяснилось, что женщина перетирала творог, кусочек проволоки от ситечка попал в пищу.

Операция под наркозом длилась всего полторы минуты. Ее провели ЛОР-врач Светлана Ходырева и врач анестезиолог-реаниматолог Виталий Мушкин. Они извлекли металлическую проволоку длиной около трех сантиметров.

Вскоре женщину выписали в удовлетворительном состоянии.

Одновременное удаление опухоли и протезирование аорты

Эту редкую операцию провели хирурги Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова.

Пожилой мужчина обратился к врачам с жалобами на боли при ходьбе. Исследование показало атеросклероз брюшной аорты и артерий нижних конечностей. Пациента начали обследовать перед операцией. В частности, сделали гастроскопию и обнаружили рак одного из отделов желудка.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Оперировать решили одномоментно. Удалили раковую опухоль и осуществили протезирование брюшного отдела аорты.

— Резекция была малотравматичной, лапароскопической, через проколы. А протезирование брюшного отдела аорты было выполнено из мини-доступа, — рассказал заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров.

Операция длилась около пяти часов и завершилась успешно. Как пояснил Комаров агентству «Москва», в России подобные операции делаются крайне редко — в том числе из-за их высокой сложности.

Спасение упавшего с седьмого этажа ребенка

В Москве прооперировали мальчика, получившего ушиб мозга и перелом бедра при падении с высоты седьмого этажа.

Пострадавший остался жив благодаря реакции проходившего мимо дома охранника. Мужчина увидел висевшего на уровне седьмого этажа ребенка и успел постелить матрас. Мальчик приземлился на его край и отлетел в кусты. Ребенок получил ушиб головного мозга и перелом правой бедренной кости. Пациента оперативно приняли травматологи-хирурги Детской городской клинической больнице № 9 имени Сперанского.

Во время операции специалисты провели интрамедуллярный остеосинтез — соединили и зафиксировали поврежденные кости с помощью титановых стержней. Также мальчику провели инфузионную и патогенетическую терапии, назначаемые при ушибе мозга.

Через две недели ребенка выписали. Ему предстоял двухмесячный восстановительный период.

Операция в «красной зоне»

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели 62-летней пациентке с коронавирусом операцию на сердце в условиях «красной зоны».

Некоторое время назад женщине установили кардиостимулятор, но внезапно началось кровотечение из правых отделов сердца в полость перикарда. Кровь быстро заполнила полость и сдавила сердце. В такой ситуации, как объяснили медики, необходимо экстренно откачать кровь из полости перикарда, поскольку это чревато смертью.

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

На спасение оставался час, максимум — два. Поскольку женщина была с COVID-19, операцию выполнили в «красной зоне». Врач Станислав Гончаров успешно провел пункцию и удалил кровь.

Пациентку выписали в стабильном состоянии.

Читайте также: «Умрет еще два миллиона человек»: медики сделали прогноз по коронавирусу на 2021 год