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Еще 7045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Еще 7045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 7045 пациентов. Об этом сообщил в воскресенье, 10 января, оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале.

Уточняется, что количество вылечившихся людей в столице увеличилось до 695 106.

За сутки в столице зафиксировали 4216 новых случаев инфекции, скончались за сутки 77 человек. Всего в Москве коронавирус выявили у 857 568 человек.

Еще 7045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее иммунолог назвал страну, которая первой добьется коллективного иммунитета к COVID-19.

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