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Около 400 пациентов с коронавирусом лечатся в медцентре «Вороновское»
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Около 400 пациентов с коронавирусом лечатся в медцентре «Вороновское»

Виктория Родимкина

Город

Около 400 пациентов проходят лечение от коронавирусной инфекции в столичном медицинском центре «Вороновское». Об этом рассказал главный врач медучреждения Сергей Переходов в пятницу, 8 января, в соцсети Facebook.

Так, по словам медика, на лечении состоят 395 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 393 человека с пневмонией, к аппарату ИВЛ подключены десять человек.

Сергей Переходов отметил, что за сутки в медцентр поступили 24 человека, а выписали из него 41 пациента. За сутки скончались четверо пациентов.

Ранее сообщалось, что число вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось до680 759.

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