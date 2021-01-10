За сутки в Москве выявили 4216 случаев коронавируса

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В столице за последние сутки коронавирус выявили у 4216 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 10 января, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале.

Число случаев коронавируса в Москве увеличилось до 857 568.

В столице за последние 24 часа зафиксировано наибольшее число пациентов с коронавирусом среди всех регионов страны. Всего в России за сутки выявили 22 851 случай COVID-19.

Фото: Оперштаб

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о соблюдении санитарных норм на катках в Москве. По его словам, в городе работают более 200 катков с искусственным льдом.

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