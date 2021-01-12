Врач рассказала, чем отличаются вакцины от коронавируса

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказала «Вечерней Москве» о том, какие есть сейчас вакцины против коронавируса.

Существует несколько типов вакцин — генетические, векторные, рекомбинантные, инактивированные, цельновирусные и вакцины на основе белка. При создании первых используют часть генетического кода коронавируса. Они стимулируют иммунную систему, чтобы вырабатывать антитела.

— Плюс этих вакцин в том, что РНК- и ДНК-вакцины могут быть получены гораздо быстрее, чем при традиционных методах получения материала, — отметила Анна Горбунова.

На сегодня известна вакцина Moderna, эффективность которой превышает 94 процента. Ее вводят дважды с интервалом в четыре недели. Заключены сделки с несколькими странами на поставку вакцины до ее утверждения. Например, Moderna поставила в США 18 миллионов доз. Ранее были достигнуты соглашения и с другими странами, включая Канаду, Японию, Катар и Южную Корею.

Другая генетическая вакцина — Comirnaty, эффективность ее составляет 95 процентов.

— Две инъекции препарата делаются с перерывом в три недели. Распространение Comirnaty по всему миру будет частично определяться сделками, которые компании заключили летом с зарубежными странами, — отметила Горбунова. — Ожидается, что к концу 2021 года по всему миру будет произведено более 1,3 миллиарда доз этой вакцины.

Векторные вакцины действуют иначе. Они используют так называемый аденовирус, который «проскальзывает» в клетки и «выгружает» из них ген коронавируса.

— Поскольку у аденовируса отсутствует один из его собственных генов, он не может соединяться с другими и поэтому безопасен, — поясняет врач. — Новая вакцина от коронавируса, разработанная российскими учеными, содержит два вектора — два переносчика, что позволяет надежно и безопасно получить иммунный ответ на вторую дозу. То есть первая доза доставляется в одном векторе, а вторая, дополнительная доза, в другом носителе.

Аденовирус, хоть и лишен свойств размножаться, все равно чужероден для человека, поэтому на него и будет выработан иммунный ответ.

— На векторные вакцины вырабатывается не только антительный ответ, но и клеточный, что важно для создания еще более надежной защиты, — продолжает педиатр-инфекционист. — «Спутник V» вводится дважды с интервалом в три недели.

Свои векторные вакцины представили также китайские фармпроизводители и компания Johnson & Johnson. Вводить их необходимо всего один раз, а вот эффективность разработки пока еще не доказана экспериментально.

Третий тип вакцин — вакцины на основе белка. Для их создания используют белок коронавируса или фрагмент белка.

— Они не могут вызывать заболевание, но способны продемонстрировать иммунной системе белки, на которые и идет выработка антител, — рассказывает Горбунова. — Из отечественных разработок в данном сегменте известна EpiVacCorona. Она содержит порции вирусных белков, известных как пептиды.

Также в мире идет разработка рекомбинантных и инактивированных вакцин. Пока доказана эффективность последних — на уровне почти 80 процентов.

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