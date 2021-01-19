Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог назвал продукты, которые избавят от сонливости
Фото предоставлено пресс-службой «ТВ Центр»

Диетолог назвал продукты, которые избавят от сонливости

Рафаэль Залян

Здоровье

Продукты, содержащие белок и аминокислоты, заряжают бодростью и энергией на весь день, а также ускоряют метаболизм. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал врач-диетолог Сергей Божко. По его словам, многие люди начинают свой день с приема углеводной пищи, что неправильно:

— Углеводные завтраки, например, каша с маслом или какой-то фруктовый салат, не обладают так называемым специфическим динамическим действием. После такой трапезы, напротив, вам еще больше захочется вернуться в постель.

По этой причине собеседник «ВМ» рекомендует выбирать продукты, которые избавляют от сонливости, ускоряют метаболизм и придают энергии на целый день.

— Правильно подбирая продукты питания и напитки, можно обеспечить себе бодрость и хорошее настроение утром. А для этого нужно завтракать едой, которая богата белком. Он улучшает обмен веществ, ускоряет метаболические процессы на 5–10 процентов и дает необходимую энергию. Преимущественно такое количество полезных ресурсов содержится в молочке, — отметил врач.

Именно молочные продукты, по его словам, содержат аминокислоты, огромное количество белков и триптофана. А пища, богатая такими полезными микроэлементами, дает жизненные силы, объяснил врач.

— Белковый омлет, обезжиренный йогурт с творогом, сырники, — посоветовал он блюда в качестве завтрака.

Если же вы спешите на работу, то поможет полезный десерт.

— Не всегда, к сожалению, удается позавтракать. По статистике, утренний прием пищи пропускают около 30 процентов людей. Но я рекомендую хотя бы устраивать утренний перекус, чтобы у вас были силы добраться до офиса, если вы трудитесь не на дому. Рецепт очень простой: добавьте в творог свежие сезонные фрукты, финики, инжир, курагу, орехи или натуральный йогурт. Смешайте — и вкусный завтрак у вас на столе, — сказал Божко.

По его словам, «ничего кроме пользы» такой завтрак не принесет. Более того, регулярное употребление творога является отличной профилактикой остеопороза, заметил врач.

В то же время утренний кофе собеседник «ВМ» предложил заменить на имбирные напитки, обладающие бодрящим эффектом:

— Имбирь — многогранный продукт. Утром он хорош в виде напитка, поскольку содержит эфирные масла, так называемые камфены, которые обладают аналептическим свойством. Это действительно бодрящее вещество, которое, в отличие от кофеина, не задействует ресурсы организма, а влияет напрямую на дыхательный центр, то есть человек начинает глубже и лучше дышать. Благодаря камфенам кровь начинает циркулировать быстрее, улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Это хороший рефлекторный способ взбодрить свой организм.

При этом врач предупредил, что людям, страдающим заболеваниями желудка, печени и почек, нужно употреблять имбирь в минимальных дозах.

Мед — еще один полезный продукт, который является прекрасным источником энергии.

— Наш мозг очень любит мед. Когда он получает большое количество простых сахаров, то просыпается быстрее и работает лучше. А завтрак — это единственное время суток, когда мы можем есть простые сахара с чистой совестью, потому что еще весь день впереди, мы все это потом сожжем, — заметил специалист.

По словам диетолога, в меде есть как глюкоза, так и фруктоза, в которых нуждается наш организм в утренние часы. Однако стоит помнить о дозировке — одной чайной ложки этого лакомства на завтрак достаточно, чтобы хорошо и безопасно «переключить» организм в рабочий режим.

Ранее специалист по медицине сна, врач Михаил Полуэктов рассказал о том, какие продукты питания способствуют скорейшему засыпанию и помогают побороть бессонницу.

Читайте также: «Мозг рисует страшные картины»: чем опасна бессонница в эпоху пандемии

завтракдиетологияимбирь
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Все мнения
О проекте