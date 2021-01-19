Диетолог назвал продукты, которые избавят от сонливости

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Продукты, содержащие белок и аминокислоты, заряжают бодростью и энергией на весь день, а также ускоряют метаболизм. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал врач-диетолог Сергей Божко. По его словам, многие люди начинают свой день с приема углеводной пищи, что неправильно:

— Углеводные завтраки, например, каша с маслом или какой-то фруктовый салат, не обладают так называемым специфическим динамическим действием. После такой трапезы, напротив, вам еще больше захочется вернуться в постель.

По этой причине собеседник «ВМ» рекомендует выбирать продукты, которые избавляют от сонливости, ускоряют метаболизм и придают энергии на целый день.

— Правильно подбирая продукты питания и напитки, можно обеспечить себе бодрость и хорошее настроение утром. А для этого нужно завтракать едой, которая богата белком. Он улучшает обмен веществ, ускоряет метаболические процессы на 5–10 процентов и дает необходимую энергию. Преимущественно такое количество полезных ресурсов содержится в молочке, — отметил врач.

Именно молочные продукты, по его словам, содержат аминокислоты, огромное количество белков и триптофана. А пища, богатая такими полезными микроэлементами, дает жизненные силы, объяснил врач.

— Белковый омлет, обезжиренный йогурт с творогом, сырники, — посоветовал он блюда в качестве завтрака.

Если же вы спешите на работу, то поможет полезный десерт.

— Не всегда, к сожалению, удается позавтракать. По статистике, утренний прием пищи пропускают около 30 процентов людей. Но я рекомендую хотя бы устраивать утренний перекус, чтобы у вас были силы добраться до офиса, если вы трудитесь не на дому. Рецепт очень простой: добавьте в творог свежие сезонные фрукты, финики, инжир, курагу, орехи или натуральный йогурт. Смешайте — и вкусный завтрак у вас на столе, — сказал Божко.

По его словам, «ничего кроме пользы» такой завтрак не принесет. Более того, регулярное употребление творога является отличной профилактикой остеопороза, заметил врач.

В то же время утренний кофе собеседник «ВМ» предложил заменить на имбирные напитки, обладающие бодрящим эффектом:

— Имбирь — многогранный продукт. Утром он хорош в виде напитка, поскольку содержит эфирные масла, так называемые камфены, которые обладают аналептическим свойством. Это действительно бодрящее вещество, которое, в отличие от кофеина, не задействует ресурсы организма, а влияет напрямую на дыхательный центр, то есть человек начинает глубже и лучше дышать. Благодаря камфенам кровь начинает циркулировать быстрее, улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Это хороший рефлекторный способ взбодрить свой организм.

При этом врач предупредил, что людям, страдающим заболеваниями желудка, печени и почек, нужно употреблять имбирь в минимальных дозах.

Мед — еще один полезный продукт, который является прекрасным источником энергии.

— Наш мозг очень любит мед. Когда он получает большое количество простых сахаров, то просыпается быстрее и работает лучше. А завтрак — это единственное время суток, когда мы можем есть простые сахара с чистой совестью, потому что еще весь день впереди, мы все это потом сожжем, — заметил специалист.

По словам диетолога, в меде есть как глюкоза, так и фруктоза, в которых нуждается наш организм в утренние часы. Однако стоит помнить о дозировке — одной чайной ложки этого лакомства на завтрак достаточно, чтобы хорошо и безопасно «переключить» организм в рабочий режим.

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