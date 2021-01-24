«Не панацея от проблем»: психолог назвала главные причины проблем с лишним весом

Кадр из фильма «Я худею»

Очень часто люди, которые страдают ожирением, не могут осознать, что главная проблема, которая не дает им возможности жить полноценно, кроется не в образе жизни, а в их голове. Об этом заявила корреспонденту «Вечерней Москвы» специалист из Центра психологического развития Юлиана Архимандритова. По ее словам, именно неправильные установки взрослых, принятые нами в детстве, провоцируют появление «эмоционального ожирения».

По словам психолога, одна из главных причин, которая не позволяет избавиться от лишних килограммов, — это любимые фразы родителей:

— Вспомните установки из детства. Нам всегда говорили: «Пока не доешь, никуда не пойдешь». Также многие заставляли есть все с хлебом, поскольку, как известно, хлеб — всему голова. Если вы не съедите еще одну ложечку за маму и за папу, то вы точно нехороший сын или дочь — и такие фразы можно было услышать от взрослых. Подобные фразочки сопровождали наше питание в детстве. И к сегодняшнему дню, к вашему удивлению, мало что изменилось. До сих пор эти слова продолжают сопровождать ваше питание во взрослой жизни, но уже из подсознания.

По словам эксперта, особенно любили закармливать своих внуков бабушки.

— Наши пожилые родственники, которые застали еще военные события, помнят голод, который царил в те времена. И, к сожалению, они знают, что такое голод, когда изо дня в день нечего есть. Страшные времена прошли, а этот неосознанный страх недоедания остался. Именно этим объясняется их желание закормить своих близких, — сказала психолог.

Если вы узнали себя в детстве при подобных ситуациях и не можете встать из-за стола, недоев обязательно все, что размещено на тарелке. Значит, пришло время избавляться от этих установок.

— Просто сядьте и запишите эти фразы и попытайтесь вынести их из подсознания в сознание. Затем, проанализировав, вы сможете как взрослая особь контролировать свое пищевое поведение и не допускать ошибок, привитых в детстве. Здесь не нужно придумывать никаких дополнительных терапий. Просто возьмите на себя ответственность и говорите себе — хотите ли вы дальше верить в эти бабушкины и мамины сказки или нет, — пояснила эксперт.

Вторая причина — еда как утешение. Как ни странно, данная установка тоже принимается еще в далеком детстве:

— Например, вам сделали укол и вы плачете от боли и страха. Что вам взрослые говорили, как правило? Если вы перестанете плакать, то получите пирожное или любимую сладость. То есть утешение с помощью еды. Эта формула вместе с вами мигрировала и во взрослую жизнь. Даже в кино, когда нам показывают несчастную девушку, которую бросил парень, она сидит на кухне или перед телевизором и ложками мороженого или другого десерта заедает свое горе.

Здесь, по словам специалиста, рекомендация банальная, но она эффективна. Психолог рекомендует найти себе занятие, с которым вы будете находиться в состоянии потока.

— Что это значит? Это когда вы увлечены чем-то настолько сильно, что у вас совершенно нет времени думать о еде, нет даже желания оторваться на перекус, поскольку вы так увлечены танцем. Вспомните, в детстве, когда вы занимались чем-то творческим, вам вообще было плевать — покормили вас или нет. Вы могли забыть про обед и вообще про все на свете. Во взрослой жизни то же самое: включайте своего ребенка и попробуйте найти себе такое занятие, которое всецело вас увлечет, — перечислила собеседница «ВМ».

Конечно, будет обманом сказать, что как только вы пойдете на «пляски», вы обязательно забудете про любовь к еде, отметила психолог. Архимандритова сказала, что все равно придется контролировать свои пищевые привычки и нужно для этого приложить немало усилий.

Последней, но важной причиной, которая не позволяет отойти далеко от холодильника, является эмоциональная пустота. Когда с помощью пищи человек хочет заполнить одиночество, которое его преследует:

— Постоянное чувство ненасыщенности может быть показателем голода на жизнь, на любовь, на секс, на эмоциональную подпитку, на какие-то яркие впечатления. И вот, когда нет возможности сиюминутно удовлетворить все эти потребности, на помощь приходит самый доступный метод получения быстрой радости — еда.

Страшнее всего, по словам психолога, то, что удовлетворение пищей носит относительно непродолжительный характер. И спустя непродолжительное время процесс запуска эмоциональной пустоты вновь возобновляется.

— Поймите, чего вам реально не хватает в жизни? Если вы хотите любви, то займитесь своей фигурой, стилем, измените рацион питания, — уточнила психолог.

Эксперт призвала не превращать пищу в панацею от всех эмоциональных проблем, иначе переедание, а особенно злоупотребление сладостями, может привести к серьезным последствиям для вашего здоровья.

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